Самые красивые «рыжики» российского шоу-бизнеса: от Лены Катиной до Валентины Ляпиной

Эти «рыжие-бесстыжие» даже в самый хмурый день поднимут настроение одним своим видом – они такие яркие и талантливые, что вполне могут заменить собой солнце!
Лена Катина
Лена Катина с сыном. Фото: соцсети
Экс-солистка группы «Тату» когда-то выглядела (да и была на самом деле!) инфантильной девочкой-подростком. С тех прошло много лет, и сегодня Лена Катина – обворожительная сексуальная женщина с огненно-рыжей копной волос и белоснежной кожей. Несколько лет назад Катина объявила о своем разводе с музыкантом Сашо Кузмановичем из Словении. Летом 2022 года певица вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Супруги уже выбрали имя для будущего сына – Демьян.
Галина Боб
Галина Боб. Фото: кадр из сериала "Деффчонки"
Эта рыжеволосая красавица прославилась после своей роли в сериале «Деффчонки». Проект принес ей не только славу, но и замужество – Галина вышла за режиссера Сергея Корягина. В 2015 году у них родился сын Лев, и Галина на некоторое время оставила работу. Однако успела записать свой первый музыкальный альбом под названием «Сладкие вещи». В 2017-м на свет появился второй сын, Андрей, а затем – и дочь Маргарита.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press
В 2002 году Анастасия Стоцкая стала звездой мюзикла «Нотр-Дам де Пари». На сцене талантливую девушку заметил Филипп Киркоров и пригласил ее в мюзикл «Чикаго». Это стало отличной ступенькой для сольной карьеры певицы. Анастасия была замужем, родила сына, но в 2019-м рассталась с супругом.
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко. Фото: Global Look Press
Рыжеволосая актриса известна российским зрителям своими ролями в проектах «Татьянин день», «Офицеры», «Дело было в Ростове»… А впервые она появилась на экране еще школьницей – в тележурнале «Ералаш». Екатерина очень привлекательная девушка, у нее с юности не было отбоя от кавалеров. В первом браке, с Денисом Трифоновым, у нее родилась дочь София. После развода она встретила новую любовь – бизнесмена Марата Гуданаева. Они поженились, и в 2018 у них родился сын Александр.
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина в сериале "Кухня". Фото: кадр из сериала
Ольга прославилась ролью официантки в сериале «Кухня», но это далеко не единственная ее громкая работа. Настоящий фурор она произвела на шоу «Ледниковый период», где показала и свой несгибаемый и в то же время легкий характер, и невероятную артистичность, и умение быстро учиться новому делу. А в прошлом году Ольга Кузьмина приняла участие в создании фильма «Чебурашка», который побил все рекорды просмотров.
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова. Фото: кадр из сериала "Охота на Золушку"
В 90-х и 2000-х Людмила Парыгина, взявшая псевдоним Амалия Мордвинова, активно снималась в кино и играла на сцене. Зрители могли видеть ее в фильмах и сериалах «Охота на Золушку», «Роковые яйца», «Сны», «Вор», «Исцеление любовью»… Несколько раз Амалия выходила замуж, и каждый раз требовала, чтобы в титрах указывалась ее новая фамилия. Так, ее звали Амалия Зорина, Амалия Гольданская, а потом актриса выбрала псевдоним Амалия&Амалия. После третьего развода она ушла из кино, сейчас живет в США, у старшей дочери.
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина. Фото: кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
Валентина еще совсем юная актриса, но на ее счету уже множество популярных проектов. Она начала сниматься в «Закрытой школе», потом были «Воронины», «Челночницы», «Девочки не сдаются»… Но настоящим прорывом для нее стал сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором она исполнила роль отчаянной Женьки, верной подружки троих «рыцарей» из 90-х.
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Сейчас фильмография Валентины Ляпиной насчитывает уже не один десяток работ. Во всех фильмах она играет разных героинь. Неизменным остается одно – роскошная копна ярко-рыжих волос, которые очень идут актрисе.