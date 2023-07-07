Самые красивые «рыжики» российского шоу-бизнеса: от Лены Катиной до Валентины Ляпиной

Валентина еще совсем юная актриса, но на ее счету уже множество популярных проектов. Она начала сниматься в «Закрытой школе», потом были «Воронины», «Челночницы», «Девочки не сдаются»… Но настоящим прорывом для нее стал сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором она исполнила роль отчаянной Женьки, верной подружки троих «рыцарей» из 90-х.

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Сейчас фильмография Валентины Ляпиной насчитывает уже не один десяток работ. Во всех фильмах она играет разных героинь. Неизменным остается одно – роскошная копна ярко-рыжих волос, которые очень идут актрисе.