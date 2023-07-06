«Никого не убила - и хорошо!»: друг Светланы Светличной отреагировал на новость о ее нападении на медсестру

Общественность взбудоражила новость о состоянии здоровья актрисы Светланы Светличной. Так, одна из «подруг» Светланы Афанасьевны утверждает, что сейчас она находится в специализированной клинике. И якобы там заслуженная артистка РСФСР совершила нападение на медсестру.

«Света стала там какой-то буйной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала на медсестру», — рассказала изданию dni.ru та самая подруга.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать эту новость певца Прохора Шаляпина, который одно время дружил со Светланой Светличной.