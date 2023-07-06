«Никого не убила - и хорошо!»: друг Светланы Светличной отреагировал на новость о ее нападении на медсестру

Общественность взбудоражила новость о состоянии здоровья актрисы Светланы Светличной. Так, одна из «подруг» Светланы Афанасьевны утверждает, что сейчас она находится в специализированной клинике. И якобы там заслуженная артистка РСФСР совершила нападение на медсестру.
«Света стала там какой-то буйной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала на медсестру», — рассказала изданию dni.ru та самая подруга.
Teleprogramma.pro попросила прокомментировать эту новость певца Прохора Шаляпина, который одно время дружил со Светланой Светличной.
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
«Значит, медсестра заслужила. Тут я полностью на стороне Светличной. Даже если у нее деменция и что-то с головой, она просто так не нападет. Наверняка, это все преувеличено. Что может сделать хрупкая женщина, что причинит вред? – задается вопросом Прохор Шаляпин.
- Я думаю, что это раздутая история. И нужно с уважением относиться к Светлане Светличной и ее возрасту. Никого не убила – и хорошо! Светлана Афанасьевна – яркий, талантливый человек».
- Вы переживаете за актрису?
- Переживаю, мне очень жаль ее. Светлана Светличная – очень добрая, много не дополучившая в этой жизни женщина со светлой душой. Светличная – значит светлая душа. Я всегда ее поддержу. Лучше бы она мне врезала!
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- И вы бы, конечно, скрыли этот факт…
- Да. Никому бы не рассказал, все бы стерпел.
Напомним, о деменции Светланы Светличной заговорили около четырех лет назад. А в ноябре 2021 года появились слухи о ее пропаже. Впоследствии актрису нашли на съемках программы Андрея Малахова.
А вот слухи, что артистка лишилась памяти и никого не узнает, начали муссироваться с конца прошлого года. Но тогда друг Светланы Светличной, актер Иван Николаев, опроверг их. Так, он сообщил СМИ, что актриса проходит плановое обследование в больнице «для пожилых людей с различными возрастными проблемами».
Светлана Светличная. Фото: Global Look Press
Также Николаев добавил, что в возрасте артистки вполне естественно, что иногда ее подводит память, но о полном беспамятстве и нарушениях психики речи пока нет.
Кроме того, невестка Светланы Светличной, Ольга Ивашова, также подтвердила, что за актрисой присматривают врачи. А вот что касается памяти, то она помнит что-то фрагментами.
Teleprogramma.pro снова дозвонилась до актера Ивана Николаева, чтобы узнать подробности о состоянии актрисы, однако он отказался от комментариев.