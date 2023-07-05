Несломленный рэпер: чем известен Karen Туз, исполнитель хитов «Сеньорита» и «Душа хулигана»

Карен Мовсесян, больше известный как Karen Туз, — рэпер и певец, известный тем, что из-за травмы вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Однако это обстоятельство не помешало молодому человеку построить музыкальную карьеру.
Карьера певца
Карен родился 11 августа 1989 года в большой армянской семье. Они жили в городе Ташир (до 1991 года — Калинино), но в 2001-м переехали из Армении в Россию, в Калугу. Мальчик активно занимался спортом и музыкой. Услышав треки Тупака Шакура, стал увлекаться хип-хопом.
Уже в 13 лет Карен стал записывать на магнитофон собственные песни. Но после девятого класса в его жизни произошла трагедия: он получил перелом шейных позвонков, из-за которого у юноши отказали ноги. Но Мовсесян не позволил случившемуся погасить свой талант. Даже в инвалидном кресле он продолжил петь, чем вдохновляет своих фанатов.
Karen Туз с мамой. Фото: соцсети
Спустя четыре года после травмы Карен всерьез занялся музыкой. В 2010-м он вышел в финал проекта «Музыка нашего города», проходившего в семи крупных городах России, и появился в прямом эфире калужской радиостанции «Хит FM». Через год забрал сразу две награды на международном рэп-фестивале. В 2016-м вышел его дебютный альбом «Ты именно та».
В своей работе рэпер активно пользуется помощью коллег-артистов: различных певиц, музыкантов Ай-Ман (он же Станислав Кравчук), Влад Булах, A-Sen (он же Арсен Алексанян) и других.
Стоит отметить, что Karen Туз работает не только в студии, но и активно выходит на сцену. Кресло его ничуть не смущает, а лишь является доказательством силы духа исполнителя. Основная тема лирики певца — это любовь к женщине.
Одни из самых известных его песен — «Сеньорита», «Вдыхай в меня жизнь», «Ты мой рай», «Правильная», Domino, «За горизонт», «Не злите бородатого» и «Душа хулигана». Также много внимания привлек его дуэт с Анжеликой Агурбаш «По нервам» 2022 года. В 2023-м Карен выпустил песню «Таю» и клип «Лабиринт».
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Личная жизнь
5 сентября 2017 года Karen Туз женился на своей возлюбленной Анаит. Кадры со свадьбы, в том числе и танец невесты, были показаны в клипе «Мы с тобой».
Однако после этого исполнитель закрыл тему своей личной жизни и семейными фото в соцсетях не делился. Поползли слухи, что его брак продлился недолго, и в итоге пара рассталась. Карен никак это не комментировал.
А летом 2022-го музыкант опубликовал в Telegram фото с другой девушкой, попросив поклонников поздравить их. Но кто новая избранница артиста — осталось неизвестным.
Karen Туз на съемках клипа. Фото: соцсети
Интересные факты
На сайте рэпера поименно указаны все люди, которые помогали его продвижению и выступали спонсорами.
Под клипом «Душа хулигана» в YouTube Туз вставил цитату Сергея Есенина: «Всегда и во все времена хорошие, добрые девочки от хулиганов сходили с ума». Однако поэт такой фразы никогда не выдавал.
В 2022 году Карен вместе с певицей Gaya Khan стал гостем телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души», дуэт исполнил свой хит «Сеньорита».