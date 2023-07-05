Несломленный рэпер: чем известен Karen Туз, исполнитель хитов «Сеньорита» и «Душа хулигана»

Карен Мовсесян, больше известный как Karen Туз, — рэпер и певец, известный тем, что из-за травмы вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Однако это обстоятельство не помешало молодому человеку построить музыкальную карьеру.

Карьера певца

Карен родился 11 августа 1989 года в большой армянской семье. Они жили в городе Ташир (до 1991 года — Калинино), но в 2001-м переехали из Армении в Россию, в Калугу. Мальчик активно занимался спортом и музыкой. Услышав треки Тупака Шакура, стал увлекаться хип-хопом.

Уже в 13 лет Карен стал записывать на магнитофон собственные песни. Но после девятого класса в его жизни произошла трагедия: он получил перелом шейных позвонков, из-за которого у юноши отказали ноги. Но Мовсесян не позволил случившемуся погасить свой талант. Даже в инвалидном кресле он продолжил петь, чем вдохновляет своих фанатов.