Очаровала зрителей, родила Рюрика и перестала сниматься: таинственная звезда «Александровского сада» Ксения Кузнецова

Актриса Ксения Кузнецова снялась во множестве фильмов и сериалов. Однако из-за внешнего сходства ее часто путают с коллегой Мариной Девятовой. А еще в титрах некоторых картин она обозначена как Ксения Рус. Что нужно знать об этой артистке, не чтобы спутать ее с другими звездами?
Детство и юность
Ксения родилась 9 мая 1977 года в казахстанском городе Капчагай. Ее мать Татьяна Кузнецова была режиссером-постановщиком шоу-программ, а также преподавателем танцев, поэтому девочка росла в творческой среде. Однако в детстве Ксюша мечтала стать бухгалтером — особенно когда наблюдала, как кассиры сортируют денежные купюры.
Но танцы все-таки победили. И после окончания школы девушка подала документы в театральное училище в Новосибирске. Первые педагоги юной Кузнецовой разглядели в ней достаточно зрелый талант и посоветовали не тратить время впустую, а сразу покорять Москву.
Родители поддержали дочь, и она без проблем поступила в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Девушка оказалась одной из лучших студенток и в 2001 году окончила знаменитое учебное заведение с отличием.
Молодая Ксения Кузнецова в сериале «Стилет». Фото: кадр из сериала 2003 года
Новоиспеченная актриса мечтала попасть в Театр Петра Фоменко, но не удалось. Она засветилась лишь в паре спектаклей Театра на Малой Бронной, а, в основном, ее карьера оказалась связана с кино.
Фильмография
Сразу после окончания вуза актриса попала на съемки детской передачи «АБВГДейка». Уже в 2002 году с ее участием вышли приключенческий сериал «Тайга. Курс выживания» и мелодрама «Провинциалы». Ксении повезло: первый оказался довольно популярным, ведь в нем сыграло множество известных артистов, а во втором девушке досталась главная роль, в которой зрители ее заметили.
За молодой актрисой закрепилось амплуа нежной и трогательной героини, вызывающей теплые эмоции. В нулевых она снялась в детективном сериале «Стилет», военной драме «Диверсант», проекте РТР «Комедийный коктейль», мелодраме «Надежда уходит последней», получила главную роль в шпионском сериале «Александровский сад» Первого канала.
Ксения Кузнецова в сериале «Диверсант». Фото: кадр из сериала 2004 года
Есть в ее списке и полнометражные ленты: «Адмиралъ», «Сердце без замка», «Со дна вершины». «Потерянное счастье». Но сериалов все-таки больше: «Цыганки», «Гаишники», «Печали–радости Надежды», «Фродя», «Господа-товарищи», «Опавшие листья», «Единственная радость».
Последний вышел в эфир в 2019 году, и после актриса прекратила сниматься, покинув публичное пространство. Вероятно, сейчас она занимается воспитанием детей и хочет оградить их от внимания прессы в связи со скандальной личностью их отца.
Личная жизнь
У актрисы за плечами два брака. Первый был с актером театра «У Никитских ворот» Владимиром Давиденко. В ранних интервью Кузнецова говорила, что у них мужем все складывается замечательно. А почему пара в итоге распалась, артистка уже не рассказывала прессе.
А вторым избранником звезды сериалов стал Игорь Малахов — тот самый бывший концертный директор певицы Азизы, которого связывали с убийством Игоря Талькова. Обвинения с мужчины были сняты, но после криминального скандала он пропал из публичного пространства.
Игорь Малахов. Фото: кадр из телеэфира
Ходили слухи, что Малахов уехал из России, но оказалось, что он остался, сменил фамилию на Рус, женился (отсюда и фамилия Рус у Ксении в титрах некоторых картин) и построил дом в подмосковном лесу.
У супругов появились двое сыновей с необычными именами — Рюрик и Ингвар. Родители считали, что такие нормандские мотивы отлично сочетаются с фамилией Рус. Мальчики учились на дому, Ксения объясняла это нежеланием отправлять их в загазованную Москву. Однако семья не была затворнической, Русы часто ездили в гости и принимали гостей.
Но и этот брак дал трещину. Пресса писала, что в 2015 году актриса ушла от мужа, забрав детей, в то время как Игорь был неизлечимо болен и не мог встать с кровати. Мужчина скончался летом 2016-го. Позже его мать Галина Степановна пришла в передачу «Прямой эфир» и рассказала, что перед смертью сын просил у жены возможности увидеть детей, но Кузнецова ему отказывала.
Ингвар и Рюрик Русы. Фото: соцсети
Сама же актриса не стала комментировать это расставание. И вовсе закрыла для прессы тему своей личной жизни. Страницы в социальных сетях Ксения не ведет, ее фотографиями делятся только поклонники.
Интересные факты
На свои первые кинопробы Кузнецова пришла с ячменем на глазу. Режиссерский состав оценил самоотверженность актрисы и дал ей роль.
На съемках сериала «Тайга. Курс выживания» актерам пришлось работать в сложных природных условиях: под дождем, снегом, без душа, а иногда и горячей еды. Испытав все это, Ксения всерьез задумалась о смене профессии, на что-то менее экстремальное, но все же осталась в кино.
Ксения Кузнецова в сериале «Единственная радость». Фото: кадр из сериала 2019 года
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Ксения Кузнецова вела ток-шоу «Поступок» на канале «Звезда». Это программа о мужественных и сильных людях. Актриса рассказывала в интервью, что счастлива работать в проекте, который нравится ее сыновьям.