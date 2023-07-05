Очаровала зрителей, родила Рюрика и перестала сниматься: таинственная звезда «Александровского сада» Ксения Кузнецова

Актриса Ксения Кузнецова снялась во множестве фильмов и сериалов. Однако из-за внешнего сходства ее часто путают с коллегой Мариной Девятовой. А еще в титрах некоторых картин она обозначена как Ксения Рус. Что нужно знать об этой артистке, не чтобы спутать ее с другими звездами?

Детство и юность

Ксения родилась 9 мая 1977 года в казахстанском городе Капчагай. Ее мать Татьяна Кузнецова была режиссером-постановщиком шоу-программ, а также преподавателем танцев, поэтому девочка росла в творческой среде. Однако в детстве Ксюша мечтала стать бухгалтером — особенно когда наблюдала, как кассиры сортируют денежные купюры.

Но танцы все-таки победили. И после окончания школы девушка подала документы в театральное училище в Новосибирске. Первые педагоги юной Кузнецовой разглядели в ней достаточно зрелый талант и посоветовали не тратить время впустую, а сразу покорять Москву.

Родители поддержали дочь, и она без проблем поступила в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Девушка оказалась одной из лучших студенток и в 2001 году окончила знаменитое учебное заведение с отличием.