Главная «дылда» страны и джазовая певица: биография актрисы Дарьи Пицик

Биография артистки

Дарья Пицик — начинающая модель, актриса театра и кино. На счету красавицы уже есть успешные роли в российских фильмах и сериалах. Дарья уверяет, что обладает огромным потенциалом и талантом.

Родилась в глубокой провинции и с детства была амбициозной

Дарья Пицик родилась 10 сентября 1996 года в глубокой провинции, в городе Сатке Челябинской области. В небольшом городке девушке удалось получить образование, развить в себе многочисленные таланты. Красотка выросла в настоящую модель (при росте 180 см ее вес составляет 60 кг).

С детства Пицик пела в разных жанрах, раскованно держалась на сцене и умела танцевать. Несколько лет назад Дарья уехала в Москву и не прогадала. В 2014 году ей удалось поступить в ГИТИС.

Актерское образование Дарья окончила в 2018 году. Выпускница стала частью возглавляемой Щукиным «Мастерской театральных ремесел», где сыграла в спектаклях Magic of music (Apres), «Чисто Женский коктейль», «Сильный пол».

В это же время Даша занималась модельной карьерой. Ее профиль был размещен на портале Fashionbank. Дарья неоднократно участвовала в коммерческих и творческих фотосессиях, модных показах, работала с молодежными и бельевыми брендами.