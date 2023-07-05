Главная «дылда» страны и джазовая певица: биография актрисы Дарьи Пицик

Дарья Пицик. Фото: соцсети

С детства Даша пела в разных жанрах, раскованно держалась на сцене и умела танцевать.

Биография артистки

Дарья Пицик — начинающая модель, актриса театра и кино. На счету красавицы уже есть успешные роли в российских фильмах и сериалах. Дарья уверяет, что обладает огромным потенциалом и талантом.

Родилась в глубокой провинции и с детства была амбициозной

Дарья Пицик родилась 10 сентября 1996 года в глубокой провинции, в городе Сатке Челябинской области. В небольшом городке девушке удалось получить образование, развить в себе многочисленные таланты. Красотка выросла в настоящую модель (при росте 180 см ее вес составляет 60 кг).

С детства Пицик пела в разных жанрах, раскованно держалась на сцене и умела танцевать. Несколько лет назад Дарья уехала в Москву и не прогадала. В 2014 году ей удалось поступить в ГИТИС.

Актерское образование Дарья окончила в 2018 году. Выпускница стала частью возглавляемой Щукиным «Мастерской театральных ремесел», где сыграла в спектаклях Magic of music (Apres), «Чисто Женский коктейль», «Сильный пол».

В это же время Даша занималась модельной карьерой. Ее профиль был размещен на портале Fashionbank. Дарья неоднократно участвовала в коммерческих и творческих фотосессиях, модных показах, работала с молодежными и бельевыми брендами.

Красавица Даша Пицик с детства обладала незаурядными способностями. Фото: соцсети

Первые съемки в ситкомах и роль в детективной драме

Кинокарьера Даши началась с участия в эпизоде популярного ситкома «Реальные пацаны». Рослая красавица появилась в 15-й серии 12-го сезона в роли Натахи. Артистка сыграла футбольного вратаря женской команды, которую тренирует Колян. Съемочный день занял десять часов и прошел в напряженном режиме, но дружелюбная атмосфера оставила приятный след в сердце знаменитости.

В 2018 году актриса снялась в роли администратора отеля и убийцы в детективной драме «Чисто московские убийства – 2». В центре сюжета находится Eкaтeринa Bлacoвa, которая владеет сетью дорогих салонов. Коллегами Пицик в этом проекте стали Людмила Чурсина, Сергей Беляев, Александр Яцко.

Симпатичную и талантливую актрису заметили и пригласили в следующий проект — спортивную комедию «Дылды». В октябре 2019 года на телеканале СТС состоялась премьера этого комедийного сериала. Пицик досталась яркая роль.

Главным героем стал персонаж Павла Деревянко — разжалованный столичный тренер, который всеми правдами пытается вернуться в большой спорт. Пицик играет молодую спортсменку Лелю, которая становится одной из подопечных горе-тренера.

Для этой роли Дарье пригодились и высокий рост, и умение играть веселых, энергичных и непосредственных героинь. Сериал получил одобрительные отзывы. Было принято решение снимать второй сезон.

Молодая актриса снялась в эпизоде знаменитого ситкома «Реальные пацаны». Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны» / ТНТ

Личная жизнь знаменитости

Дарья как-то призналась в интервью, что пока не задумывается о муже и детях. Девушка молода, энергична и привлекательна. О родителях и романтических чувствах актрисы толком ничего не известно. В скандалах артистка также не замечена.

В соцсетях Пицик предпочитает выкладывать собственные портреты, кадры с подругами и другие фото.

Свободное время Дарья заполняет танцами, игрой в шахматы, рисованием и чтением. Артистка стремится быть разносторонней личностью и, помимо актерского ремесла, всерьез занимается музыкой. Пицик поет в эстрадно-джазовой и народной манере. Также талантливая девушка пишет песни.

Вместе с подругой Никитой Аддамс Даша развивает музыкальный проект Planet of Ra — исполнительницы поют песни собственного сочинения на английском и французском языках. Артистки выступают в клубах.

Даша Пицик — личность разносторонняя. Фото: соцсети

Артистка сейчас

Сейчас Даша пожинает плоды популярности. Пицик служит в Мастерской театральных ремесел под руководством Андрея Щукина и продолжает заниматься музыкой и творчеством.

В 2021 году фильмографию актрисы пополнила спортивная комедия «Дылды-2». Во втором сезоне главная роль опять досталась Павлу Деревянко. В актерский состав проекта вошли Павел Майков, Дарья Урсуляк, Дмитрий Караневский.

Помимо съемок в сериалах и фильмах, Пицик занимается музыкой. Фото: соцсети

Интересные факты

1) В театральных кругах Дарья заслужила прозвище «актриса-скромница».

2) Первый «киношный» поцелуй артистки состоялся с Павлом Деревянко.

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