Главная «дылда» страны и джазовая певица: биография актрисы Дарьи Пицик

Биография артистки
Дарья Пицик — начинающая модель, актриса театра и кино. На счету красавицы уже есть успешные роли в российских фильмах и сериалах. Дарья уверяет, что обладает огромным потенциалом и талантом.
Родилась в глубокой провинции и с детства была амбициозной
Дарья Пицик родилась 10 сентября 1996 года в глубокой провинции, в городе Сатке Челябинской области. В небольшом городке девушке удалось получить образование, развить в себе многочисленные таланты. Красотка выросла в настоящую модель (при росте 180 см ее вес составляет 60 кг).
С детства Пицик пела в разных жанрах, раскованно держалась на сцене и умела танцевать. Несколько лет назад Дарья уехала в Москву и не прогадала. В 2014 году ей удалось поступить в ГИТИС.
Актерское образование Дарья окончила в 2018 году. Выпускница стала частью возглавляемой Щукиным «Мастерской театральных ремесел», где сыграла в спектаклях Magic of music (Apres), «Чисто Женский коктейль», «Сильный пол».
В это же время Даша занималась модельной карьерой. Ее профиль был размещен на портале Fashionbank. Дарья неоднократно участвовала в коммерческих и творческих фотосессиях, модных показах, работала с молодежными и бельевыми брендами.
Красавица Даша Пицик с детства обладала незаурядными способностями. Фото: соцсети
Первые съемки в ситкомах и роль в детективной драме
Кинокарьера Даши началась с участия в эпизоде популярного ситкома «Реальные пацаны». Рослая красавица появилась в 15-й серии 12-го сезона в роли Натахи. Артистка сыграла футбольного вратаря женской команды, которую тренирует Колян. Съемочный день занял десять часов и прошел в напряженном режиме, но дружелюбная атмосфера оставила приятный след в сердце знаменитости.
В 2018 году актриса снялась в роли администратора отеля и убийцы в детективной драме «Чисто московские убийства – 2». В центре сюжета находится Eкaтeринa Bлacoвa, которая владеет сетью дорогих салонов. Коллегами Пицик в этом проекте стали Людмила Чурсина, Сергей Беляев, Александр Яцко.
Симпатичную и талантливую актрису заметили и пригласили в следующий проект — спортивную комедию «Дылды». В октябре 2019 года на телеканале СТС состоялась премьера этого комедийного сериала. Пицик досталась яркая роль.
Главным героем стал персонаж Павла Деревянко — разжалованный столичный тренер, который всеми правдами пытается вернуться в большой спорт. Пицик играет молодую спортсменку Лелю, которая становится одной из подопечных горе-тренера.
Для этой роли Дарье пригодились и высокий рост, и умение играть веселых, энергичных и непосредственных героинь. Сериал получил одобрительные отзывы. Было принято решение снимать второй сезон.
Молодая актриса снялась в эпизоде знаменитого ситкома «Реальные пацаны». Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны» / ТНТ
Личная жизнь знаменитости
Дарья как-то призналась в интервью, что пока не задумывается о муже и детях. Девушка молода, энергична и привлекательна. О родителях и романтических чувствах актрисы толком ничего не известно. В скандалах артистка также не замечена.
В соцсетях Пицик предпочитает выкладывать собственные портреты, кадры с подругами и другие фото.
Свободное время Дарья заполняет танцами, игрой в шахматы, рисованием и чтением. Артистка стремится быть разносторонней личностью и, помимо актерского ремесла, всерьез занимается музыкой. Пицик поет в эстрадно-джазовой и народной манере. Также талантливая девушка пишет песни.
Вместе с подругой Никитой Аддамс Даша развивает музыкальный проект Planet of Ra — исполнительницы поют песни собственного сочинения на английском и французском языках. Артистки выступают в клубах.
Даша Пицик — личность разносторонняя. Фото: соцсети
Артистка сейчас
Сейчас Даша пожинает плоды популярности. Пицик служит в Мастерской театральных ремесел под руководством Андрея Щукина и продолжает заниматься музыкой и творчеством.
В 2021 году фильмографию актрисы пополнила спортивная комедия «Дылды-2». Во втором сезоне главная роль опять досталась Павлу Деревянко. В актерский состав проекта вошли Павел Майков, Дарья Урсуляк, Дмитрий Караневский.
Помимо съемок в сериалах и фильмах, Пицик занимается музыкой. Фото: соцсети
Интересные факты
1) В театральных кругах Дарья заслужила прозвище «актриса-скромница».
2) Первый «киношный» поцелуй артистки состоялся с Павлом Деревянко.