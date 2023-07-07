«Я смотрю на нее и душа радуется»: Александр Добровинский – об одной из самых дорогих вещей в своей коллекции

С 1 июля счет за городской телефон вырос на 5,3%. Некоторые москвичи отнеслись к этой новости без лишних вопросов, поскольку уже давно перешли на мобильники.

А вот домашний телефон для части жителей страны уже стал, скорее, украшением интерьера, нежели средством связи. Это касается и радиопримеников, и видеомагнитофонов, и других предметов из советских времен и лихих 90-х.

Какими вещами, олицетворяющими уходящее прошлое, вы пользуетесь до сих пор?

Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала известному адвокату Александру Добровинскому и актрисе, вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной.