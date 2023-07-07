«Я смотрю на нее и душа радуется»: Александр Добровинский – об одной из самых дорогих вещей в своей коллекции

С 1 июля счет за городской телефон вырос на 5,3%. Некоторые москвичи отнеслись к этой новости без лишних вопросов, поскольку уже давно перешли на мобильники.
А вот домашний телефон для части жителей страны уже стал, скорее, украшением интерьера, нежели средством связи. Это касается и радиопримеников, и видеомагнитофонов, и других предметов из советских времен и лихих 90-х.
Какими вещами, олицетворяющими уходящее прошлое, вы пользуетесь до сих пор?
Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала известному адвокату Александру Добровинскому и актрисе, вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной.
Александр Добровинский: «У меня дома стоит «Спидола», которую купили еще в 1961 году»
Александр Андреевич – коллекционер со стажем. Так, он является владельцем крупнейшей в мире коллекции советского фарфора, насчитывающей свыше 4000 экземпляров редчайших изделий.
Кроме того, он всегда собирал фотографии и картины первой половины XX века, рекламные плакаты, киноафиши, аксессуары для курения сигар и т.д. И вполне естественно, что адвокат относится к ретро-вещам с особым трепетом.
«Это мои коллекции. Это то, что всегда несет заряд ушедшей культуры, времени, эпохи, это то, что нужно ценить, беречь и лелеять, начиная от деревянных прищепок и заканчивая Ленинградским телевизором, который смотрели мои мама, папа, бабушки и дедушки. Замечательные, красивые вещи, которые я очень ценю, - признается Александр Добровинский.
Александр Добровинский. Фото: личный архив
- А остались ли у вас дома радиоприемники, видеомагнитофоны?
- У меня стоит «Спидола» (торговая марка советских радиоприемников – прим. ред), которую купили в 1961 году. Я смотрю на нее, и у меня радуется душа, потому что я помню, как она появилась у нас в доме, как ее принесли, как слушали, как возили с собой на пляж. Сейчас радиоприемник - в хорошем состоянии, я все сделал для этого.
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Людмила Поргина: «Приходится двигаться вместе со временем!»
А вот актриса Людмила Поргина придерживается иного мнения относительно ценности вещей уходящего времени.
Людмила Поргина. Фото: Анастасия Плешакова/КП
«Я пользуюсь не домашним, а мобильным телефоном. Ничего такого старинного в моем доме нет, кроме мебели в стиле модерн, - признается актриса.
- Но вот ковры, сервизы, тем более сервиз с родословной, который сделал Коля, - это для нас ценно. Мы храним эти предметы.
А что касается старых вещей, то время сейчас быстро меняется, постоянно меняются модели телефонов, так что приходится двигаться вместе со временем».