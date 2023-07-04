Риз Ахмед — первый мусульманин, получивший «Эмми»

Переезд в Америку

Ахмед никогда не думал, что актерская карьера может взлететь, поскольку в середине 2000-х годов было так мало ролей для британских мужчин из Южной Азии.

Когда в 2007 году на экраны вышел фильм «Миллионер из трущоб», он думал, что это его единственный шанс добиться успеха, поэтому, когда главная роль досталась Дэву Пателю, Ахмед посчитал, что вся надежда потеряна, сообщает The Guardian.

Победа на «Эмми»

Ахмед решился на авантюру: снял все свои сбережения и отправился в Лос-Анджелес. Он быстро получил роль Рика в фильме 2014 года «Ночной кроль» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Но именно в 2016 году он по-настоящему заявил о себе, снявшись в блокбастерах «Джейсон Борн» в роли Аарона Каллора и в «Изгой-один: Звездные войны. Истории» в роли Бодхи Рока.

А также в криминальном мини-сериале HBO «Однажды ночью», в котором он сыграл Насира Хана, студента колледжа, обвиненного в убийстве. Благодаря этой роли он получил премию «Эмми» за выдающуюся мужскую роль в ограниченном сериале или серии в 2017 году.

Эта награда также сделала его первым мусульманином и первым выходцем из Южной Азии, получившим главную актерскую награду. В том же году он также получил номинацию на «Эмми» в категории «Выдающийся приглашенный актер в комедийном сериале» за свое появление в эпизоде сериала «Девочки».

«После выхода «Однажды ночью» я почувствовал прилив сил, — сказал он Variety. — Американские горки в этом бизнесе заставляют тебя быть начеку и не дают тебе успокоиться».

«Звук металла»

Вскоре на пути Ахмеда появились роли, включая двойную роль Карлтона Дрейка и Риота в фильме «Веном» во вселенной Marvel в 2018 году, а также новаторскую роль в драме «Звуки металла», в которой он сыграл барабанщика хэви-метала Рубена, потерявшего слух.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».