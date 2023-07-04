Риз Ахмед — первый мусульманин, получивший «Эмми»

Кто такой Риз Ахмед?
Родившийся в Уэмбли, на северо-востоке Лондона, 1 декабря 1982 года, Ризван Ахмед — британо-пакистанский актер и рэпер, который начинал в независимых фильмах, а затем сделал себе имя в таких блокбастерах, как «Стрингер» (2014), «Джейсон Борн» (2016) и «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016).
Он стал первым мусульманским исполнителем, номинированным на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Звуки металла» (2019), а в 2022 году получил премию «Оскар» за лучший короткометражный фильм «Долгое прощание». Он также стал первым мусульманином, получившим актерскую премию «Эмми» в номинации «Выдающийся исполнитель главной роли в ограниченном сериале или фильме» за фильм «Ночь» (2016).
Ранняя жизнь и образование
Сын пакистанских родителей, Ахмед в детстве разговаривал на урду и научился говорить по-английски, когда начал ходить в школу, в возрасте шести лет. В возрасте 11 лет он получил стипендию в частной школе Merchant Taylors'.
Риз Ахмед в фильме «Братья Систерс». Кадр из фильма
Переезд в Америку
Ахмед никогда не думал, что актерская карьера может взлететь, поскольку в середине 2000-х годов было так мало ролей для британских мужчин из Южной Азии.
Когда в 2007 году на экраны вышел фильм «Миллионер из трущоб», он думал, что это его единственный шанс добиться успеха, поэтому, когда главная роль досталась Дэву Пателю, Ахмед посчитал, что вся надежда потеряна, сообщает The Guardian.
Победа на «Эмми»
Ахмед решился на авантюру: снял все свои сбережения и отправился в Лос-Анджелес. Он быстро получил роль Рика в фильме 2014 года «Ночной кроль» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Но именно в 2016 году он по-настоящему заявил о себе, снявшись в блокбастерах «Джейсон Борн» в роли Аарона Каллора и в «Изгой-один: Звездные войны. Истории» в роли Бодхи Рока.
А также в криминальном мини-сериале HBO «Однажды ночью», в котором он сыграл Насира Хана, студента колледжа, обвиненного в убийстве. Благодаря этой роли он получил премию «Эмми» за выдающуюся мужскую роль в ограниченном сериале или серии в 2017 году.
Эта награда также сделала его первым мусульманином и первым выходцем из Южной Азии, получившим главную актерскую награду. В том же году он также получил номинацию на «Эмми» в категории «Выдающийся приглашенный актер в комедийном сериале» за свое появление в эпизоде сериала «Девочки».
«После выхода «Однажды ночью» я почувствовал прилив сил, — сказал он Variety. — Американские горки в этом бизнесе заставляют тебя быть начеку и не дают тебе успокоиться».
«Звук металла»
Вскоре на пути Ахмеда появились роли, включая двойную роль Карлтона Дрейка и Риота в фильме «Веном» во вселенной Marvel в 2018 году, а также новаторскую роль в драме «Звуки металла», в которой он сыграл барабанщика хэви-метала Рубена, потерявшего слух.
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Риз Ахмед в фильме «Звук металла». Фото: кадр из фильма
Музыкальная карьера Риза МС
Параллельно с актерской карьерой Ахмед также является рэпером. Начав выступать на открытых микрофонах, он выиграл конкурс Hit & Run в Оксфорде, соучредителем которого он является с 2005 года. Получил звание лучшего MC на церемонии вручения наград Asian Music Awards в 2006 году.
Фильм, вдохновленный музыкой, и победа на «Оскаре»
В 2018 году его микстейп 2016 года «Англистан» был превращен в сериал BBC Two.
«Englistan — это нерассказанная британская история с универсальными темами и резонансом — сказал Ахмед в релизе. — Это история, которую я всегда хотел рассказать, и для меня большая честь иметь возможность сделать это».
Риз Ахмед и Анейл Кария на премии «Оскар». Фото: Global Look Press
Представительство мусульман
Хотя сейчас Ахмед может представлять свои корни, например, играть британско-пакистанского рэпера в фильме 2021 года «Маугли», так было не всегда. Он использовал свой голос, чтобы поставить под сомнение упорство Голливуда в увековечивании мусульманских стереотипов.
Через свою продюсерскую компанию Left Handed Films, которая совместно с фондом Pillars Fund, USC Annenberg Inclusion Initiative и фондом Форда подготовила и опубликовала The Blueprint for Muslim Inclusion — набор рекомендаций для киноиндустрии, которым необходимо следовать. Исследование показало, что из 200 самых кассовых фильмов только в 19 был всего один мусульманский персонаж.