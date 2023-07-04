Личная жизнь Ольги Кабо: два мужа, слухи о романе с Домогаровым и суды из-за долгов

Ольга Кабо с юности была красавицей, но и сейчас, отпраздновав 55-летие, актриса радует и удивляет своим цветущим видом. Только вот красота и талант – не гарантия личного счастья: и первый, и второй брак Ольги закончились разводами.

Тайна фамилии и активное детство

Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве, в семье инженеров. Поклонники часто задаются вопросом: откуда у актрисы такая необычная фамилия? Дело в том, что это фамилия ее деда, Якова Соломоновича Кабо, который родился и вырос в еврейской земледельческой колонии Новозлатополь. По некоторым данным, «Кабо» - это искаженное древнееврейское слово «Габай», означающее «староста общины». О своей национальности Ольга Кабо говорила: