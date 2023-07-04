Личная жизнь Ольги Кабо: два мужа, слухи о романе с Домогаровым и суды из-за долгов

Ольга Кабо с юности была красавицей, но и сейчас, отпраздновав 55-летие, актриса радует и удивляет своим цветущим видом. Только вот красота и талант – не гарантия личного счастья: и первый, и второй брак Ольги закончились разводами.
Тайна фамилии и активное детство
Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве, в семье инженеров. Поклонники часто задаются вопросом: откуда у актрисы такая необычная фамилия? Дело в том, что это фамилия ее деда, Якова Соломоновича Кабо, который родился и вырос в еврейской земледельческой колонии Новозлатополь. По некоторым данным, «Кабо» - это искаженное древнееврейское слово «Габай», означающее «староста общины». О своей национальности Ольга Кабо говорила:
«Во мне намешана болгарская, румынская, грузинская кровь. С такой внешностью и фамилией меня в каждой стране принимают за свою».
Ольга Кабо в детстве. Фото: соцсети
Когда Ольга появилась на свет, ее родители еще учились в институте, потом много работали, и девочку до 5 лет воспитывали бабушка с дедом, живущие на Урале. Потом родители забрали ее в Москву, и для нее началась новая жизнь, - наполненная посещением музеев, театров и выставок, куда ее водила мама.
Училась Ольга хорошо, занималась не только английским языком, но и музыкой, успевала посещать и занятия в художественной школе. А потом, в 12 лет, увлеклась театром.
Начало карьеры – первые роли в кино
Ольга Кабо в юности. Фото: Global Look Press
В одном из спектаклей, поставленных Театром юных москвичей, Ольгу заметила ассистентка Одесской киностудии. И пригласила способную девочку сняться в кино. Фильм, вышедший в 1983 году, назывался «И повторится все…», 15-летняя Ольга Кабо исполнила в нем свою первую в жизни главную роль. Того момента для нее все изменилось.
Теперь она была влюблена в Одессу и мечтала стать только актрисой – другого пути для девушки не существовало. Роли следовали одна за другой: в картине «Анна Павлова» Ольга сыграла горничную, в музыкальной комедии «Шутки в сторону» - подругу главного героя.
Окончив школу, Кабо поступила во ВГИК, на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, и продолжала много сниматься. Но этого образования ей было недостаточно: после получения диплома ВГИКа Ольга окончила еще исторический факультет МГУ, а потом – Высшие режиссерские курсы.
Исторические фильмы и комедии
Ольга Кабо в фильме "Приморский бульвар". Фото: кадр из фильма
После первых опытов в кино Ольга Кабо стала получать предложения от многих режиссеров: красивую эффектную девушку снимали охотно. В 17 лет она сыграла в комедии «Миллион в брачной корзине», спустя три года появилась на экранах в исторической картине «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», а потом вышла романтическая музыкальная комедия «Приморский бульвар» с Ольгой Кабо в главной роли.
Практически все проекты, в которых она участвовала, были интересными и нравились зрителям: «Сирано де Бержерак», «Комедия о Лисистрате», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго»…
Каскадер и «жена Пушкина»
Ольга Кабо в фильме "Крестоносец". Фото: кадр из фильма
Особое место в фильмографии Ольги Кабо занимает боевик «Крестоносец». Чтобы самостоятельно выполнять все опасные трюки, Кабо прошла специальное обучение и стала членом Ассоциации каскадеров. В музыкальном фильме «Романс о поэте» Ольга Кабо воплотила образ Натальи Гончаровой, тогда как Александра Сергеевича Пушкина сыграл Николай Караченцов.
В 1993 году она снялась в американском триллере «Бегущий по льду» - вот когда пригодилось знание английского языка! Есть в фильмографии Ольги и мистическая лента «Крысиные похороны по Брэму Стокеру».
Роли в театре
Ольга Кабо в образе Маргариты. Фото: соцсети
В 1992 году Ольга Кабо начала работать в Театре российской армии. Среди самых заметных ее ролей на сцене этого театра – Дездемона в «Отелло», Беатриче в пьесе «Много шума из ничего», Лиза в «Мольере». Позднее в ее репертуаре появились и другие роли – в спектакле «Я искала тебя…» она сыграла дочь Марины Цветаевой, Ариадну Эфрон, в рок-опере Алексея Рыбникова – Кончиту, в постановке «Мастер и Маргарита» Ольга Кабо исполнила роль Маргариты, тогда как Воланда сыграл легендарный Виктор Авилов.
На льду и в воде
В 2006 году поклонники узнали Ольгу Кабо и как ведущую – на канале ТВЦ начала выходить передача «Ключевой момент». А спустя год актриса отважилась встать на коньки и выйти на лед – вместе с Максимом Марининым она приняла участие в популярном проекте «Ледниковый период». При росте 180 см и весе 63 кг она очень эффектно выглядела в паре с известным фигуристом, однако досадная травма не позволила ей долго оставаться в проекте.
В 2022 году Ольга Кабо появилась в числе участников проекта «Отражение звезд» - чемпионы по синхронному плаванию показывали свои таланты, а актриса в это время читала стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь».
Муж Эдуард и дочь Татьяна
Ольга Кабо с первым мужем Эдуардом Василишиным и дочерью Таней. Фото: соцсети
У красивой обаятельной Ольги с юности было множество поклонников. Ее первым мужем стал банкир Эдуард Василишин. Свадьбу влюбленные сыграли в 1997 году, когда актрисе исполнилось 29 лет. Спустя год на свет появилась дочь Таня. Казалось, в их семье все хорошо: Эдуард буквально носил жену на руках, исполнял все ее желания, баловал сюрпризами – например, в день рождения Ольги устроил для нее роскошный праздник с фейерверком на Красной площади.
Но она очень хотела продолжать работать, а Эдуард мечтал о жене-домохозяйке. Когда Ольга приняла предложение сниматься в сериале «Салон красоты», супруги начали отдаляться друг от друга. А вскоре и вовсе расстались. Их дочь Татьяна, хоть и снялась в 9 лет в сказке «Дюймовочка», становиться актрисой не захотела. Она окончила Академию хореографии при Большом театре и получила философское образование.
Слухи о романах, второй брак и сын Виктор
Ольга Кабо со вторым мужем - Николаем Разгуляевым. Фото: соцсети
Некоторое время ходили слухи о романе Ольги Кабо и Николая Караченцова. Однако позднее оказалось, что они были просто друзьями: Ольга с теплотой вспоминает актера и благодарна ему за бесценные уроки мастерства. Поговаривали и о романе актрисы с партнером по сцене – Александром Домогаровым. Но и эти разговоры Кабо решительно пресекала.
Спустя 5 лет после развода Ольга Кабо вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева. В 2012 году у них родился сын Виктор. Уже в раннем детстве у мальчика были заметны выдающиеся способности, в 2019 году он стал учеником элитной закрытой школы. Но в 2020 году Ольга Кабо и Николай Разгуляев расстались – как признавалась Ольга в программе «Судьба человека», из их жизни ушло взаимное доверие, а потом исчезли и соединявшие их чувства.
Доходы и расходы: скандал с мужем-банкротом
Ольга Кабо с детьми. Фото: соцсети
После 12 лет брака с Николаем Разгуляевым Ольга Кабо оказалась в сложной финансовой ситуации. В интервью она рассказывала:
«У мужа было очень много задолженностей, а мы с ним находились в браке. И вдруг его долги упали мне на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которым было непонятно, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество. Это выяснилось, когда я получила первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, мы с Николаем в это время не были вместе, у нас имелся брачный договор…»
Было множество судебных заседаний относительно алиментов, но весной 2023-го Кабо отказалась от иска к бывшему супругу.
Мистический сериал и драматическая история
Ольга Кабо в сериале "Ловец снов". Фото: кадр из сериала
В 2023 году Ольга Кабо отпраздновала свой юбилей – ей исполнилось 55 лет. Она по-прежнему великолепно выглядит, с удовольствием занимается конным спортом. В ее доме живут таксы – она очень любит животных. И, конечно, актриса продолжает много сниматься.
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Среди ее недавних работ – роль в мистическом сериале «Ловец снов», где она сыграла маму главного героя, умеющего видеть совершенные преступления во сне.
В сериале «Без рук» Ольга играет Маргариту Грачеву – имя этой женщины стало известно после нашумевшей ужасной истории: муж отрубил ей руки из ревности. Судя по всему, впереди у одной из самых красивых российских актрис – еще немало интересных ролей и сюрпризов для поклонников.