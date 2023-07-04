Майе Маск — супермодель и мать троих детей

Супермодель
Майе начала работать моделью в возрасте 15 лет. Хотя ей говорили, что эта карьера закончится к 18 годам, в итоге она десятилетиями работала в качестве печатной и подиумной модели.
«Мои друзья говорят мне: «Я была знаменитой до того, как Элон стал знаменитым», — сказала она в интервью Vanity Fair.
Врач-диетолог
Майе имеет две степени магистра — в области диетологии и в сфере науки о питании. Она создала успешную практику диетолога в Южной Африке, а затем восстановила свою карьеру после переезда в Канаду в возрасте 40 лет. Работа диетологом обеспечила Майе стабильную карьеру, когда в модельном бизнесе был спад.
Майе Маск. Фото: Global Look Press
Социальные сети
Майе опровергает стереотип о том, что пожилые люди не разбираются в социальных сетях. Ее лента в соцсети заинтересовала IMG Models, и подписание контракта с ними помогло вывести ее модельную карьеру на новый уровень. Майе считает, что связи, завязанные в соцсетях, привели ее к первому показу от кутюр, который состоялся, когда ей было 67 лет. Кроме того, она использовала соцсети для построения своей карьеры диетолога и лектора.
Конкурсы красоты
Однажды друг отправил 20-летнюю Майю на конкурс красоты. Она решила принять участие в конкурсе и победила. В 1969 году стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка».
Брат-близнец
У Мэй есть близнец по имени Кайе, с которым она по-прежнему близка. Их дети проводили время вместе, когда росли. Как и Мэй, Кэй также воспитала успешных предпринимателей.
Майе Маск. Фото: Global Look Press
Авантюрное воспитание
Семья Мэй переехала из Канады в Южную Африку в 1950 году, когда ей было почти три года. Зимой семья отправлялась в пустыню Калахари, беря с собой припасы, которых хватало на три недели. Они надеялись найти в пустыне затерянный город, о котором ходили слухи, но им это так и не удалось.
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Домашнее насилие
Майе вышла замуж за Эррола Маска в 1970 году. Это было начало брака, в котором присутствовало физическое и психическое насилие, поскольку Эррол, по сообщениям, избивал ее и заставлял прервать контакты с семьей. Но расстаться было трудно, так как Майе чувствовала себя неловко из-за своего положения. Кроме того, в то время законы о разводе в Южной Африке не считали жестокое обращение достаточной причиной для расторжения брака.
Мать-одиночка
Разведенная Майе с трудом сводила концы с концами. В интервью изданию Huffington Post она поделилась:
«После развода мне пришлось содержать и кормить троих детей без содержания. Бедность заставляет работать очень усердно. Я помню, как плакала, когда один из моих детей пролил молоко. Поговорка гласит: «Не плачьте из-за пролитого молока». Я плакала, потому что не могла купить другое молоко в тот день».
Книги Майе Маск. Фото: Global Look Press
Новая жизнь в Канаде в 40 лет
Благодаря тому, что Майе родилась в Канаде, ее дети смогли получить канадские паспорта. В 18 лет Элон отправился туда после окончания средней школы. Его братья и сестры-подростки также хотели переехать в Канаду, поэтому Майе отправилась туда, чтобы оценить потенциальный переезд.
Не планирует уходить на пенсию
Майе не планирует сбавлять обороты в ближайшее время, заявив в интервью The New York Times:
«Я никогда не уйду на пенсию. Моя мама никогда не уходила на пенсию. Я буду работать до тех пор, пока никому не буду нужна, а потом найду что-нибудь другое и по-прежнему буду диетологом, занимающимся исследованиями в области питания, что мне очень нравится».
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