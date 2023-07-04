Майе Маск — супермодель и мать троих детей

Авантюрное воспитание

Семья Мэй переехала из Канады в Южную Африку в 1950 году, когда ей было почти три года. Зимой семья отправлялась в пустыню Калахари, беря с собой припасы, которых хватало на три недели. Они надеялись найти в пустыне затерянный город, о котором ходили слухи, но им это так и не удалось.

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Домашнее насилие

Майе вышла замуж за Эррола Маска в 1970 году. Это было начало брака, в котором присутствовало физическое и психическое насилие, поскольку Эррол, по сообщениям, избивал ее и заставлял прервать контакты с семьей. Но расстаться было трудно, так как Майе чувствовала себя неловко из-за своего положения. Кроме того, в то время законы о разводе в Южной Африке не считали жестокое обращение достаточной причиной для расторжения брака.

Мать-одиночка

Разведенная Майе с трудом сводила концы с концами. В интервью изданию Huffington Post она поделилась: