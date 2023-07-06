Катерина шла по головам, а Людмила никогда не встречалась с хоккеистом: чем фильм «Москва слезам не верит» отличается от книги

Очень сильно отличается от экранной Людмилы ее книжный прототип. В фильме третья подруга — нахальная, грубоватая и смешная в своем стремлении во что бы то ни стало «зацепиться» за москвича с жилплощадью. Ее личная жизнь ограничивается мужем-хоккеистом Гуриным и неудачными попытками пофлиртовать с генералом. В книге — совсем другая женщина.

Начнем с того, что еще до Гурина умная, цепкая и внимательная Людмила познакомилась в бассейне (куда, конечно, записалась целенаправленно) с мужчиной вдвое старше себя. Да не просто с мужчиной — с генералом КГБ! Между ними начался роман, который длился много лет. Именно генерал Еровшин ведет по жизни неопытную, но очень амбициозную девушку. Он, конечно, женат, и развестись не может:

«Я никогда не брошу жену. Нехорошо бросать женщину, когда ей за сорок. Она уже никому не нужна. Старых партнеров не предают».

Однако это не мешает им время от времени встречаться на конспиративной квартире, ключами от которой владеет генерал. Он привозит Людмиле из заграничных командировок дорогие модные вещи, помогает деньгами. Мало того, когда Людмила честно признается, что хочет замуж, они с генералом вместе перебирают подходящие варианты.

Став женой Гурина, Людмила продолжает встречаться с Еровшиным. А когда ее хоккеист спился, Людмила хладнокровно и расчетливо оставляет его без квартиры: отправляет на принудительное лечение и подсовывает одурманенному препаратами Гурину на подпись документы.

Правда, происходит это не сразу. Сначала Людмила долго пыталась вылечить мужа, доставала (опять-таки через Еровшина) дефицитные препараты, возила Гурина к лучшим врачам. И только потеряв надежду, решила с ним распрощаться, выбрав собственную жизнь, а не созависимость.