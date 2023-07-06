Катерина шла по головам, а Людмила никогда не встречалась с хоккеистом: чем фильм «Москва слезам не верит» отличается от книги

Сценарий к фильму «Москва слезам не верит» создал Валентин Черных. Фильм вышел в 1980 году, а спустя 14 лет была издана книга В. Черных под тем же названием. Он написал ее по мотивам собственного сценария, дополнив интересными и порой шокирующими подробностями.
Поклонники знаменитой саги о приключениях трех подруг-провинциалок в столице бросились читать — и многие остались разочарованными: романтичная сказка о Золушке превратилась в едкую антисоветскую историю, сдобренную детальным описанием интимной жизни подружек. И вообще, в книге многое оказалось совсем не таким, как в фильме.
Катерина — «хитрый и коварный противник»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Робкая и порядочная киношная Катя Тихомирова в книге совсем другая — эта девушка немногословная и скрытная, но с явными лидерскими задатками. И директором химкомбината она стала не только благодаря своим деловым качествам и честному труду. Для начала Катя вступила в партию. Сделать это ей посоветовал мудрый человек:
«Мы живем в стране, где существует эпидемия чумы. И чтобы выжить и чего-то добиться, нужна прививка от чумы. Вступай!»
Кстати, согласно книге, Катерине постоянно помогали окружающие. И подруги — само собой. И мама, которая приехала сразу после рождения Александры. И дядя-профессор, а также его жена Изабелла: в фильме ее показывают мельком, но в книге она занимает немалое место.
Именно Изабелла учит Катерину приемам обхождения с мужчинами и даже методам контрацепции. Именно она подсказывает, как по-женски хитро и тонко выстраивать отношения с начальством.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Катерина неуклонно поднимается по карьерной лестнице, по пути осваивая хитрое и сложное искусство интриг. В нужный момент она вступает в игру и доводит пожилого директора химкомбината до гипертонического криза, после чего занимает его кабинет.
Катерина долгое время живет вдвоем с дочерью. Не без мужчин, конечно, она ведь молодая привлекательная женщина. В какой-то момент ее любовником становится Петров, чиновник министерства химической промышленности, — в фильме его сыграл Олег Табаков.
Он женат, но Катерину это не останавливает: во-первых, Петров — обаятельный и умный мужчина, а во-вторых — он серьезно помогает подруге советами и подсказками. Но однажды, идя к цели стать директором, она понимает: ее интересы столкнулись с интересами Петрова, и он пытается ей помешать.
И тогда она жестко сметает вчерашнего любовника со своего пути: Катерина позаботилась о том, чтобы на всю страну в телеэфире прозвучало ее интервью, в котором она критикует Петрова как сотрудника министерства. Это поставило крест на карьере уже немолодого Петрова: его мгновенно понизили в должности. На прощанье Катерина честно произнесла:
«Пожалуйста, не своди со мной счеты. Я неудобный, хитрый и коварный противник».
Антонина — скучная верная жена
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Экранный образ Антонины очень близок книжному. Правда, в фильме самая тихая и скромная из трех подружек, выйдя замуж за любимого человека, становится безусловно счастливой женщиной — матерью троих сыновей, любящей и любимой женой. В книге же внешнее благополучие Антонины скрывает за собой множество вопросов.
Тоня со временем начинает понимать, что живет очень скучной жизнью, между ней и супругом давно исчезли пылкие чувства, но ничего с этим не поделаешь: все вокруг так живут, по привычке, без особой любви. Очень подробно (по мнению читателей, чрезмерно детально!) в книге описана первая брачная ночь супругов. Она для обоих оказалась именно первой, и Антонине после досадной неудачи перебравшего со спиртным Николая пришлось просить совета у более опытной Людмилы.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Зато потом Николай показал себя поистине сексуальным суперменом! Но и это не помогло в итоге сохранить любовь. Осознав, что жизнь проходит мимо, Тоня с горечью говорит:
«Ну не изменяла. В молодости не случилось, а сейчас уже поздно. Конечно, я же нормальная баба. Мне и другие мужики нравились. Но холостых я боялась: не дай бог, какую-нибудь нехорошую болезнь подцепить и в семью занести. А другие мужики — или мужья моих подруг, или знакомых. Как потом подругам в глаза смотреть? А так, после Николая, со мною никто и не знакомился ни в автобусах, ни в метро».
Скучно…
Людмила — любовница генерала
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Очень сильно отличается от экранной Людмилы ее книжный прототип. В фильме третья подруга — нахальная, грубоватая и смешная в своем стремлении во что бы то ни стало «зацепиться» за москвича с жилплощадью. Ее личная жизнь ограничивается мужем-хоккеистом Гуриным и неудачными попытками пофлиртовать с генералом. В книге — совсем другая женщина.
Начнем с того, что еще до Гурина умная, цепкая и внимательная Людмила познакомилась в бассейне (куда, конечно, записалась целенаправленно) с мужчиной вдвое старше себя. Да не просто с мужчиной — с генералом КГБ! Между ними начался роман, который длился много лет. Именно генерал Еровшин ведет по жизни неопытную, но очень амбициозную девушку. Он, конечно, женат, и развестись не может:
«Я никогда не брошу жену. Нехорошо бросать женщину, когда ей за сорок. Она уже никому не нужна. Старых партнеров не предают».
Однако это не мешает им время от времени встречаться на конспиративной квартире, ключами от которой владеет генерал. Он привозит Людмиле из заграничных командировок дорогие модные вещи, помогает деньгами. Мало того, когда Людмила честно признается, что хочет замуж, они с генералом вместе перебирают подходящие варианты.
Став женой Гурина, Людмила продолжает встречаться с Еровшиным. А когда ее хоккеист спился, Людмила хладнокровно и расчетливо оставляет его без квартиры: отправляет на принудительное лечение и подсовывает одурманенному препаратами Гурину на подпись документы.
Правда, происходит это не сразу. Сначала Людмила долго пыталась вылечить мужа, доставала (опять-таки через Еровшина) дефицитные препараты, возила Гурина к лучшим врачам. И только потеряв надежду, решила с ним распрощаться, выбрав собственную жизнь, а не созависимость.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Именно Еровшин помогает отыскать внезапно исчезнувшего Гошу. Помните — ведь Катерина не знает ни фамилии мужчины, в которого влюбилась, ни адреса, ни точного места работы… И все же муж Антонины каким-то чудом находит человека в огромной Москве, зная лишь имя и профессию — слесарь!
Восхищенный зритель не задумывается, как это возможно: подсознательно мы все понимаем, что смотрим красивую сказку, а в сказке возможны и не такие чудеса. Но без вездесущего и всезнающего комитета здесь точно не обошлось: для генерала Еровшина такая задача — на пять минут.
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В сорок лет, похоже, счастливая жизнь начинается и у Людмилы: овдовев, Еровшин созрел для того, чтобы сделать ей предложение. Наконец-то сбудутся ее мечты — стать генеральшей! Хотя, по сути, она и так уже давно — генеральша. Только без штампа в паспорте.
А что же Катерина и Гоша? Конечно, они поженились. Книга Валентина Черных заканчивается тем, что они празднуют десятилетие совместной жизни. Катерина спрашивает:
«Как ты думаешь, про что мы будем говорить еще лет через десять?»
И Гоша отвечает:
«Я думаю, мы будем говорить о том, как хорошо мы жили…»