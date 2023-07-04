Работа охранником, хорроры и тату-клеймо: чем известен блогер Frame Tamer

Frame Tamer, он же Фраме Тамер, он же Александр Ермолаев — известный российский блогер и стример. Молодой мужчина начинал карьеру оператором у звезд и набрался у них опыта и харизмы, чтобы затем самому вдохновлять тысячи подписчиков.
Трудное детство
Александр родился 12 июля 1995 года в Москве, в семье полицейского и экономиста. Сразу после этого события у его отца начались проблемы с алкоголем. Однажды Саша даже был забыт папой в пивном баре.
А когда юноше исполнилось 12, отец и вовсе угодил за решетку. Парню пришлось остаться единственным мужчиной в семье, помогая матери и сестре. Он стал искать возможности заработка и начал подрабатывать в тире. Но затем серьезно заболела его мать. Женщина таяла на глазах, пока ей чудом не нашли врача, который спас ее жизнь.
Однако восьмичасовая операция стоила недешево. Чтобы расплатиться с долгами, молодой человек пошел работать охранником в посольство США. Эта скучная работа изводила творчески одаренного Александра, но он терпел, так как за нее хорошо платили. Хватило, чтобы раздать долги и даже купить себе видеокамеру.
Александр Ермолаев. Фото: соцсети
Карьера
Долгое время Ермолаев подрабатывал вторым оператором на различных мероприятиях, но со временем оброс достаточным количеством полезных знакомств, включая блогера Игоря Войтенко и миллиардера Оскара Хартманна.
Последнему Александр представился как настоящий профессионал операторской работы, и бизнесмен предложил ему снять интервью с моделью и певицей Татьяной Котовой. У Ермолаева не было опыта работы с такими заказами, но он не растерялся: оперативно раздобыл у друга необходимое оборудование и провернул все так, что никто не заметил его неопытности.
Парень стал рассылать предложения о съемке различным блогерам. Одним из откликнувшихся оказался Афоня (он же Андрей Афонин), который позже привел оператора в свою группу «Команда А». Ну а там уже Александр познакомился с рэпером Моргенштерном*, с которым впоследствии сотрудничал несколько нет.
Александр Ермолаев и «Хазяева». Фото: соцсети
Снимая ролики для раскрученного артиста, Ермолаев понял, что и сам может стать блогером. Взяв себе псевдоним Frame Tamer («Укротитель кадров»), он завел канал на YouTube, где транслировал свои прохождения хоррор-игр.
У нового стримера появилась забавная изюминка: каждый раз, когда зрители «донатили» ему деньги на экране выскакивала страшная рожа, пугающая погруженного в ужастик блогера. Однажды, испугавшись такого «скримера», молодой человек серьезно ушиб себе палец.
Позже Frame Tamer перешел на стриминговую платформу Twich и вошел в команду русскоязычных звезд этой социальной сети под названием «Хазяева», чем прибавил себе популярности. Затем блогер завел аккаунты в TikTok и Telegram.
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Александр Ермолаев в образе фермера. Фото: соцсети
Интересные факты
В 2021 году Александр провел благотворительный стрим по сбору денег на протез ноги для своей бабушки. С помощью других блогеров Славы Бустера и Славы Марлоу ему удалось собрать полмиллиона рублей.
После операции Ермолаев сосредоточился на том, чтобы вернуть родственнице вкус к жизни и бодрость духа. Ощутив себя человеком-мотиватором, он начал помогать своим товарищам по команде в преодолении панических атак и стресса. Даже выразил желание сделать это основным направлением своей блогерской деятельности.
Однажды Frame Tamer набил на себе татуировку с лицом Моргенштерна*, которую теперь называет клеймом. Он также участвовал в записи треков рэпера и делал себе прическу, как у него.
* Включен в Минюстом РФ реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Личная жизнь
Свои отношения с девушками блогер не скрывает и рассказывает много личного в социальных сетях. Жениться Александр пока еще не собирается, но вовсю демонстрирует свой страстный роман с миловидной танцовщицей по имени Кира, которая известна среди хореографов как Kirakisa.