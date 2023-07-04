Работа охранником, хорроры и тату-клеймо: чем известен блогер Frame Tamer

Frame Tamer, он же Фраме Тамер, он же Александр Ермолаев — известный российский блогер и стример. Молодой мужчина начинал карьеру оператором у звезд и набрался у них опыта и харизмы, чтобы затем самому вдохновлять тысячи подписчиков.

Трудное детство

Александр родился 12 июля 1995 года в Москве, в семье полицейского и экономиста. Сразу после этого события у его отца начались проблемы с алкоголем. Однажды Саша даже был забыт папой в пивном баре.

А когда юноше исполнилось 12, отец и вовсе угодил за решетку. Парню пришлось остаться единственным мужчиной в семье, помогая матери и сестре. Он стал искать возможности заработка и начал подрабатывать в тире. Но затем серьезно заболела его мать. Женщина таяла на глазах, пока ей чудом не нашли врача, который спас ее жизнь.

Однако восьмичасовая операция стоила недешево. Чтобы расплатиться с долгами, молодой человек пошел работать охранником в посольство США. Эта скучная работа изводила творчески одаренного Александра, но он терпел, так как за нее хорошо платили. Хватило, чтобы раздать долги и даже купить себе видеокамеру.