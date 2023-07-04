Гленн Клоуз — рекордсменка по количеству номинаций на «Оскар»

Кто такая Гленн Клоуз?

Гленн Клоуз начала свою актерскую карьеру в театре, а затем прославилась благодаря номинированной на «Оскар» роли в фильме «Мир по Гарпу».

Она зарекомендовала себя как отличная актриса, сыграв в картинах «Роковое влечение» и «Опасные связи» и получив три премии «Тони» за свою работу на сцене. Позднее Клоуз получила высокую оценку за юридическую драму «Ущерб», а также была номинирована на «Оскар» за «Альберта Ноббса» и «Жену»

Ранние годы

Клоуз родилась 19 марта 1947 года в Гринвиче, штат Коннектикут в семье высшего класса с давней историей на северо-востоке США. Она росла с сестрами Джесси и Тиной и братом Сэнди.

Стадия успеха

После колледжа Клоуз переехала в Нью-Йорк. Там она вместе с хорошей подругой Мерил Стрип присоединилась к театральной компании «Феникс».