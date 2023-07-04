Гленн Клоуз — рекордсменка по количеству номинаций на «Оскар»

Кто такая Гленн Клоуз?
Гленн Клоуз начала свою актерскую карьеру в театре, а затем прославилась благодаря номинированной на «Оскар» роли в фильме «Мир по Гарпу».
Она зарекомендовала себя как отличная актриса, сыграв в картинах «Роковое влечение» и «Опасные связи» и получив три премии «Тони» за свою работу на сцене. Позднее Клоуз получила высокую оценку за юридическую драму «Ущерб», а также была номинирована на «Оскар» за «Альберта Ноббса» и «Жену»
Ранние годы
Клоуз родилась 19 марта 1947 года в Гринвиче, штат Коннектикут в семье высшего класса с давней историей на северо-востоке США. Она росла с сестрами Джесси и Тиной и братом Сэнди.
Стадия успеха
После колледжа Клоуз переехала в Нью-Йорк. Там она вместе с хорошей подругой Мерил Стрип присоединилась к театральной компании «Феникс».
Гленн Клоуз. Фото: Global Look Press
Оскары за «Гарп», «Роковое влечение», «Опасные связи»
Талант Клоуз в конечном счете хорошо проявился на серебряном экране. В 1980 году, увидев ее в номинированной на «Тони» в фильме «Барнум», режиссер Джордж Рой Хилл предложил Кроуз сыграть в фильме «Мир по Гарпу» Дженни Филдс, писательницу-феминистку. Эта первая роль принесла ей номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана», как и последующие роли в фильмах «Большой холод» (1983) и «Естественный» (1984).
Выигрыши «Тони» и комедийные роли
Приблизительно в это время Клоуз снова стала известна своей преданностью своей первой любви — театру. Она получила премию «Тони» за лучшую женскую роль в 1992 году за «Смерть и дева», а в 1995 году — за роль Нормы Десмонд в возрожденной постановке «Бульвара Сансет» Эндрю Ллойда Уэббера.
Гленн Клоуз и Джонатан Прайс на церемонии вручения кинопремии Британской академии киноискусств. Фото: Global Look Press
Телевизионные работы: «Щит» и «Повреждения»
В 2000-х годах Клоуз получила признание за свои сильные выступления на телевидении, начиная с ее участия в четвертом сезоне сериала «Щит». В 2007 году она сыграла главную роль в сериале «Ущерб» — вздорного адвоката Пэтти Хьюз, что дало ей «Золотой глобус» и две победы на «Эмми» за пять сезонов сериала.
«Это редкость, когда женщина, зрелая женщина, находится в положении реальной власти, когда она решает все вопросы и находится среди больших парней, — объяснила Клоуз. — Это весело».
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Больше внимания к «Оскару»
Наряду с известными телевизионными и театральными работами, Клоуз продолжала находить роли в кино по душе. Она получила шестую в своей карьере номинацию на «Оскар» за участие в фильме «Альберт Ноббс» (2011), сыграв дворецкого, который скрывает свой истинный пол, чтобы сохранить работу в отеле.
Личная жизнь
Клоуз вышла замуж за предпринимателя Дэвида Шоу, своего третьего мужа, в феврале 2006 года. Они развелись в августе 2015 года. Ранее актриса была замужем за Кэботом Уэйдом с 1969 по 1971 год и за Джеймсом Марласом с 1984 по 1987 год.
Гленн Клоуз. Фото: Global Look Press