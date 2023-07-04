Начинал как актер, но стал композитором: творческий путь наследника знаменитой кинодинастии Ивана Бурляева

Актер и композитор Иван Бурляев принадлежит к известной творческой династии. Его отец – советский актер и режиссер Николай Бурляев, мать – Наталья Бондарчук, так же отличившаяся своей работой в театре и кино, дочь народных артистов СССР Сергея Бондарчука – старшего и Инны Макаровой. Иван унаследовал семейный талант, но в своей собственной жизни обошелся без скандалов и громких заголовков в газетах.

Детство и кино

Наследник громкой фамилии появился на свет 13 сентября 1976 года. Еще будучи младенцем, он получил в подарок от отца игрушечное пианино и в 4 года уже научился подбирать на нем элементарные мелодии. Родители заметили талант ребенка и отдали его в музыкальную школу при Московской государственной консерватории.

В 6 лет мать сняла Ивана в эпизоде фильма «Живая радуга» по Николаю Носову, где нашлись роли и для других членов знаменитой семьи. Затем Наталья Бондарчук сделала сына главным героем картин «Детство Бемби» и «Юность Бемби», а Бурляев – старший дал наследнику роль юного Михаила Лермонтова в фильме о жизни поэта.