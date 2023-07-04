Начинал как актер, но стал композитором: творческий путь наследника знаменитой кинодинастии Ивана Бурляева

Актер и композитор Иван Бурляев принадлежит к известной творческой династии. Его отец – советский актер и режиссер Николай Бурляев, мать – Наталья Бондарчук, так же отличившаяся своей работой в театре и кино, дочь народных артистов СССР Сергея Бондарчука – старшего и Инны Макаровой. Иван унаследовал семейный талант, но в своей собственной жизни обошелся без скандалов и громких заголовков в газетах.
Детство и кино
Наследник громкой фамилии появился на свет 13 сентября 1976 года. Еще будучи младенцем, он получил в подарок от отца игрушечное пианино и в 4 года уже научился подбирать на нем элементарные мелодии. Родители заметили талант ребенка и отдали его в музыкальную школу при Московской государственной консерватории.
В 6 лет мать сняла Ивана в эпизоде фильма «Живая радуга» по Николаю Носову, где нашлись роли и для других членов знаменитой семьи. Затем Наталья Бондарчук сделала сына главным героем картин «Детство Бемби» и «Юность Бемби», а Бурляев – старший дал наследнику роль юного Михаила Лермонтова в фильме о жизни поэта.
Юный Иван Бурляев в фильме «Детство Бемби». Фото: кадр из фильма 1985 года
В 11-13 лет Иван уже писал песни к спектаклям Театра-студии киноактера. Тогда же у него появилась сестра Мария, а через несколько лет родители развелись. Связано это или нет, но далее актерская карьера юноши затухла. Он сыграл в фильмах «Сувенир для прокурора» (1989) и «Господи, услыши молитву мою» (1991), а затем в кино почти не появлялся.
Карьера композитора
Все-таки музыка стала главным делом его жизни. Иван поступил в консерваторию на отделение фортепиано и учился у пианиста Льва Николаевича Наумова. Сочиняя собственные мелодии, молодой человек хотел перевестись на композиторский факультет, но не сумел. Позже он называл себя в шутку композитором-неучем.
В 90-х он написал музыку к нескольким документальным проектам, а с 1999 года переключился на кино. Сначала это были проекты его матери: «Мой дух к Юрзуфу прилетел...», «Любовь и правда Федора Тютчева», «Пушкин: последняя дуэль» и другие. Также молодого композитора продвигал дядя-режиссер Андрей Малюков, они сотрудничали в картинах «Дурная привычка», «Грозовые ворота», «Мы из будущего» и «Григорий Р.»
Однако Бурляев не остался в заложниках семейного творчества и построил себе довольно успешную карьеру. Он писал музыку к боевикам «На игре» и «Т-34», сериалам «Великая» 2015 года и «Пять минут тишины», популярным фильмам Клима Шипенко «Салют-7», «Текст» и «Холоп».
Из последних кинохитов, к которым приложил руку композитор, можно выделить «Конек-горбунок» (2021), «Пальма» (2021), «Мистер Нокаут» (2022) и «Янычар» (2022). Всего в музыкальной фильмографии Ивана Бурляева на 2023 год более 40 проектов.
Также он занимает ряд должностей: гендиректор продюсерского центра «Золотой Век», руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза, член правления Союза кинематографистов России и Гильдии композиторов в Союзе кинематографистов России.
Член Совета директоров Российского авторского общества, член экспертных советов Президентского фонда культурных инициатив и Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».
Личная жизнь
Вне карьеры Бурляев довольно закрытый человек и старается не привлекать внимание прессы своей личной жизнью. Журналистам известно, что жену композитора зовут Юлия, в браке четверо детей: Анастасия, Никита, Полина и Вера. Пара расширяет знаменитый творческий клан, не подкармливая СМИ интригами и скандалами.
Иван Бурляев. Фото: соцсети
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Интересные факты
Юный Бурляев озвучил мальчика в мультфильме «Кошка, которая гуляла сама по себе» 1988 года.
В 2015 году вышла киносказка Натальи Бондарчук «Тайна Снежной Королевы», в которой Иван выступил сценаристом, композитором, продюсером и исполнителем роли отца Герды. Его жена Юлия сыграла в этом проекте королеву (не Снежную), королем выступил Дмитрий Харатьян.
Всем известный Федор Бондарчук является еще одним дядей композитора. Он привлекал племянника к написанию музыки для своего блокбастера «Притяжение» 2017 года.