Покорил шоу «Самый умный» и стал капитаном «Что? Где? Когда?» в 23 года: чем известен эрудит Борис Белозеров

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» блистают не только седовласые мэтры, но и молодые знатоки. Они доказывают, что и среди нового поколения есть эрудиты и книгочеи. Одним из таких ярких игроков является Борис Белозеров, которому только в конце 2023 года исполнится 30 лет.
Детство и юность
Борис родился 2 декабря 1993 года в Петербурге, но вскоре его семья переехала в Волгоград, где и прошло детство парня. У родителей Белозерова филологическое образование, и они привили сыну любовь к чтению.
В своей школе мальчик был круглым отличником. И, как все умные ребята, он испытывал трудности в общении со сверстниками, которые в своей массе не разделяли его интересы.
В первом классе мама помогла сыну стать более открытым — вместе они организовали для одноклассников игру по типу «Слабого звена». Боря выступил ведущим этого мероприятия и с тех пор стал интересоваться интеллектуальными викторинами.
Учась в шестом классе, паренек попал в телепередачу «Самый умный», и этот проект изменил его жизнь. Белозеров почувствовал себя раскованнее перед аудиторией и наконец нашел таких же интеллектуальных друзей, с которыми общается до сих пор. Мальчик участвовал в нескольких выпусках шоу, в одном из которых за два раунда дал 46 правильных ответов на вопросы из разных наук.
В десятом классе Борис присоединился к волгоградской команде знатоков «Что? Где? Когда?» и понял, что это игра совершенно иного уровня, чем «Самый умный», — она требует не только эрудиции, но и развитой логики, а также умения работать в команде.
Школу парень окончил с золотой медалью, после чего поехал в столицу покорять МГУ. Он с первой попытки поступил на физический факультет, но, проучившись два года, понял, что занимается не тем. Тогда он дополнительно сдал экзамены в МГИМО и стал изучать экономику и иностранные языки.
Борис Белозеров в студенческие годы. Фото: соцсети
Во втором вузе Белозеров организовал успешную студенческую команду «ЧГК», которую продолжил курировать, даже завершив обучение. В 2019 году на V Международном студенческом фестивале интеллектуальных игр MGIMO-International он выступил в качестве автора и редактора вопросов.
«Что? Где? Когда?»
Приход талантливого и эрудированного Бориса во взрослый клуб «Что? Где? Когда?» был лишь вопросом времени. Мало того, он стал самым молодым капитаном в истории интеллектуального казино — в 23 года.
В весенней серии игр 2016 года Белозеров отметился громким успехом — стал вторым капитаном (после Андрея Козлова), который выиграл суперблиц, чем привел свою команду к победе. В осенней серии 2017 года Борис был признал лучшим игроком клуба, получив награды «Хрустальный атом» и «Хрустальная сова».
Были в игре молодого человека и досадные ошибки. В зимней серии 2018 года его команда споткнулась о вопрос про легендарную Мону Лизу. Участник Никита Старун еще в самом начале обсуждения дал правильный ответ, но Белозеров отклонил его версию, тем самым упустив победу.
Борис Белозеров сегодня. Фото: соцсети
Стоит добавить, что знаток регулярно участвует в региональных фестивалях «ЧГК», иногда и в роли ведущего. Также он некоторое время принимал участие в организации онлайн-турнира спортивного «Что? Где? Когда?», но осенью 2022 года открестился от этого соревнования.
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Личная жизнь
В социальных сетях Борис не демонстрирует своих возлюбленных, однако в интервью рассказывает, что в своей жизни пережил несколько болезненных расставаний. По словам, знатока амбиции и учеба всегда были для него на первом месте, а девушки не хотели с этим мириться.
СМИ приписывали ему роман с Александрой Дмитриевой. Однако пара оказалась просто друзьями, познакомившимися еще на проекте «Самый умный». К 29 годам Белозеров еще не обзавелся собственной семьей.
Борис Белозеров и Александра Дмитриева. Фото: соцсети
Интересные факты
Еще в школе Борис получил первый разряд по шахматам и сегодня продолжает развиваться в этом направлении.
Белозеров является ярым игроком и фанатом Dota 2. Он даже вел передачу «Поздняя катка», рассказывающую о турнирах по этой компьютерной игре.
Ранее кумирами знатока являлись гении и миллиардеры Билл Гейтс и Илон Маск, но сегодня молодой человек не смотрит на легенды, а сосредоточен на собственной карьере.