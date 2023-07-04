Покорил шоу «Самый умный» и стал капитаном «Что? Где? Когда?» в 23 года: чем известен эрудит Борис Белозеров

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» блистают не только седовласые мэтры, но и молодые знатоки. Они доказывают, что и среди нового поколения есть эрудиты и книгочеи. Одним из таких ярких игроков является Борис Белозеров, которому только в конце 2023 года исполнится 30 лет.

Детство и юность

Борис родился 2 декабря 1993 года в Петербурге, но вскоре его семья переехала в Волгоград, где и прошло детство парня. У родителей Белозерова филологическое образование, и они привили сыну любовь к чтению.

В своей школе мальчик был круглым отличником. И, как все умные ребята, он испытывал трудности в общении со сверстниками, которые в своей массе не разделяли его интересы.

В первом классе мама помогла сыну стать более открытым — вместе они организовали для одноклассников игру по типу «Слабого звена». Боря выступил ведущим этого мероприятия и с тех пор стал интересоваться интеллектуальными викторинами.