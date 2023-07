Кифер Сазерленд — становление актера и музыканта

Музыка

После более чем трех десятилетий экранных ролей Сазерленд начал уделять больше энергии своим музыкальным интересам. Он выпустил свой первый альбом со вкусом кантри Down in a Hole на своем лейбле Ironworks в августе 2016 года. Затем артист выпустил второй альбом в стиле кантри, Reckless & Me, в апреле 2019 года.

Личные отношения

В 2017 году Сазерленд обручился со своей подругой — актрисой и моделью Синди Вела.