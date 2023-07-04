Кифер Сазерленд — становление актера и музыканта

«Останься со мной», «Потерянные мальчики»

Интерес Сазерленда к актерскому мастерству привел его на сцену в раннем возрасте, в постановке «Трон Строу». В 1983 году он снялся в своем первом полнометражном фильме «Макс Дуган возвращается» вместе со своим отцом.

В дальнейшем он снимался в таких фильмах, как «Мальчик из залива» (1985), «Останься со мной» Роба Райнера и вампирском триллере «Потерянные мальчики» (1987), а затем присоединился к Эмилио Эстевесу, Чарли Шину и другим в популярном вестерне «Молодые стрелки» (1988).

Примерно в это время Сазерленд основал компанию Stillwater Productions, названную в честь реки, протекающей через его ранчо в Монтане.

«Флэтлайнеры», «Несколько хороших парней»

В 1990 году Сазерленд привлек внимание общественности своей ролью в фильме «Флэтлайнеры», психодраме с Кевином Бейконом, Уильямом Болдуином и Джулией Робертс.

После встречи с Томом Крузом в блокбастере «Несколько хороших парней» (1992), он сыграл главную роль в фильме «Три мушкетера» (1993). В том же году состоялся его режиссерский дебют в телевизионной драме «Последний свет», в которой он также сыграл роль заключенного в тюрьме.