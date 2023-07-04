Кифер Сазерленд — становление актера и музыканта

Позже Сазерленд прославился и на телевидении, сыграв роль Джека Бауэра в чрезвычайно популярной шпионской драме «24». Выпустил пару альбомов кантри-музыки.
Кто такой Кифер Сазерленд?
Кифер Сазерленд родился 21 декабря 1966 года в Лондоне (Англия) в семье известного актера Дональда Сазерленда. Родители Кифера и его сестры-близнеца Рэйчел — Дональд Сазерленд и Ширли Дуглас — в 1971 году развелись. После развода Кифер и его мать переехали из своего дома в Лос-Анджелесе в Торонто, где он учился в католической школе-интернате до 15 лет.
Кифер Сазерленд. Фото: Global Look Press
«Останься со мной», «Потерянные мальчики»
Интерес Сазерленда к актерскому мастерству привел его на сцену в раннем возрасте, в постановке «Трон Строу». В 1983 году он снялся в своем первом полнометражном фильме «Макс Дуган возвращается» вместе со своим отцом.
В дальнейшем он снимался в таких фильмах, как «Мальчик из залива» (1985), «Останься со мной» Роба Райнера и вампирском триллере «Потерянные мальчики» (1987), а затем присоединился к Эмилио Эстевесу, Чарли Шину и другим в популярном вестерне «Молодые стрелки» (1988).
Примерно в это время Сазерленд основал компанию Stillwater Productions, названную в честь реки, протекающей через его ранчо в Монтане.
«Флэтлайнеры», «Несколько хороших парней»
В 1990 году Сазерленд привлек внимание общественности своей ролью в фильме «Флэтлайнеры», психодраме с Кевином Бейконом, Уильямом Болдуином и Джулией Робертс.
После встречи с Томом Крузом в блокбастере «Несколько хороших парней» (1992), он сыграл главную роль в фильме «Три мушкетера» (1993). В том же году состоялся его режиссерский дебют в телевизионной драме «Последний свет», в которой он также сыграл роль заключенного в тюрьме.
«Темный город», Ground Control
В конце 1990-х годов Сазерленд стал отдавать предпочтение мрачным, напряженным психологическим сценариям. В 1997 году он снялся в современном фильме-нуаре «Последние дни Фрэнки по прозвищу «Муха» и научно-фантастическом фильме-мистерии «Темный город».
В 1999 году он выпустил свой второй самостоятельный телефильм «Ищите женщину», а в том же году снялся в триллере «Контроль земли». Затем в 2000 году Сазерленд переключился на другой жанр и снялся в сатирической комедии «По кусочкам», пропитанной черным юмором.
Джек Бауэр в фильме «24 часа»
В 2001 году Сазерленд начал свою знаменитую роль агента по борьбе с терроризмом Джека Бауэра в хитовом сериале «24 часа». Сериал быстро стал обязательным для просмотра на телевидении и принес главному актеру победы на премиях «Эмми» и «Золотой глобус».
После нескольких нашумевших сезонов Сазерленд вернулся в роли Джека Бауэра в телевизионном фильме «24: Искупление» в ноябре 2008 года. Седьмой сезон сериала вышел в эфир в 2009 году и продолжался еще два сезона, став самой продолжительной американской драмой о шпионаже в истории телевидения.
Не в силах отказаться от успеха «24», Fox объявил в 2013 году о возвращении сериала в виде ограниченной серии под названием «24 часа: Проживи еще один день». Сериал вышел в эфир в 2014 году и получил восторженные отзывы.
«Связь», «Последний кандидат»
Сазерленд переключился на новую телевизионную роль в 2012 году, когда вышел сериал «Связь», в котором его герой Мартин Бом обнаружил необычные способности своего сына с особыми потребностями. Сериал провалился после двух сезонов, но Сазерленд вернулся на малый экран в 2016 году в сериале «Последний кандидат».
В начале сериала его персонаж Томас Киркман, министр жилищного строительства и городского развития США, становится президентом, когда в результате нападения погибают действующий президент и члены Конгресса во время выступления на заседании Государственного совета. После двух сезонов на канале ABC сериал был снят Netflix для третьего сезона в 2019 году, но не был продлен на четвертый сезон.
Кифер Сазерленд. Фото: Global Look Press
Музыка
После более чем трех десятилетий экранных ролей Сазерленд начал уделять больше энергии своим музыкальным интересам. Он выпустил свой первый альбом со вкусом кантри Down in a Hole на своем лейбле Ironworks в августе 2016 года. Затем артист выпустил второй альбом в стиле кантри, Reckless & Me, в апреле 2019 года.
Личные отношения
В 2017 году Сазерленд обручился со своей подругой — актрисой и моделью Синди Вела.
Кифер Сазерленд. Фото: Global Look Press