Майк Майерс — гениальный комик или комический гений?

Ранняя жизнь
Талантливый комедийный писатель и актер Майк Майерс родился в британской семье в городе Скарборо (Онтарио, Канада) 25 мая 1963 года. Его отец Эрик, работавший продавцом энциклопедий, оказал большое влияние на Майерса.
Он делился своей любовью к британской комедии со своими сыновьями — Майерсом и его старшими братьями Питером и Полом. И иногда будил мальчиков поздно ночью, чтобы посмотреть совместно эпизоды «Монти Пайтон» или «Бенни Хилл».
Телевидение и кино
В 1989 году Майерс прошел прослушивание для участия в популярном комедийном шоу Saturday Night Live и быстро покорил создателя шоу Лорна Майклза. В том же году он присоединился к актерскому составу в качестве основного участника, работая вместе с такими комедийными талантами, как Дана Карви, Фил Хартман и Кевин Нилон.
В следующем сезоне Майерс стал полноправным членом актерского состава и создал несколько запоминающихся персонажей в шоу. Зрителям понравились Дитер, интеллектуальный немецкий телеведущий, Уэйн Кэмпбелл, рокер с собственным кабельным шоу, и Линда Ричман, персонаж, созданный по образцу будущей тещи Майерса. Майерс также делал пародии, начиная от Барбры Стрейзанд и заканчивая Роном Вудом из Rolling Stones.
Майк Майерс и Шрек. Фото: Global Look Press
Трилогия «Остин Пауэрс» и «Шрек»
Майерс покинул SNL после сезона 1994–95 годов. В течение нескольких лет работал над новой идеей. Вскоре после этого он объединил свингующие 1960-е годы и шпионские триллеры Англии, чтобы создать фильм «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка» (1997).
В этом шпионском триллере Майерс сыграл роль неуклюжего заглавного героя, а также нескольких других персонажей фильма, включая заклятого врага Пауэрса — Доктора Зло. Элизабет Херли играет любовный интерес Пауэрса в этой популярной комедии, а Майкл Йорк — его босса-шпиона.
В первые выходные фильм заработал более 55 миллионов долларов. В интервью журналу People Йорк рассказал о том, каково это — работать с Майерсом:
«Редко кто может со смыслом использовать такие слова, как «комический гений», но это вполне оправданно».
Майк Майерс в фильме «Остин Пауэрс». Фото: Global Look Press
«Секс-гуру»
Майерс сменил амплуа в 2008 году, вернувшись к активным действиям в фильме «Секс-гуру» (2008), сценарий к которому он написал в соавторстве. В этой комедии Майерс сыграл роль начинающего психотерапевта по имени Питка, но фильм оказался коммерческим и критическим разочарованием. В следующем году он сыграл роль британского генерала в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009).
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Майк Майерс. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Майерс женился на своей первой жене Робин Рузан в 1993 году — в 2006-м пара развелась. В 2010 году Майерс женился на Келли Тисдейл, в 2011 году у них родился сын Спайк.