Майк Майерс — гениальный комик или комический гений?

Ранняя жизнь

Талантливый комедийный писатель и актер Майк Майерс родился в британской семье в городе Скарборо (Онтарио, Канада) 25 мая 1963 года. Его отец Эрик, работавший продавцом энциклопедий, оказал большое влияние на Майерса.

Он делился своей любовью к британской комедии со своими сыновьями — Майерсом и его старшими братьями Питером и Полом. И иногда будил мальчиков поздно ночью, чтобы посмотреть совместно эпизоды «Монти Пайтон» или «Бенни Хилл».

Телевидение и кино

В 1989 году Майерс прошел прослушивание для участия в популярном комедийном шоу Saturday Night Live и быстро покорил создателя шоу Лорна Майклза. В том же году он присоединился к актерскому составу в качестве основного участника, работая вместе с такими комедийными талантами, как Дана Карви, Фил Хартман и Кевин Нилон.

В следующем сезоне Майерс стал полноправным членом актерского состава и создал несколько запоминающихся персонажей в шоу. Зрителям понравились Дитер, интеллектуальный немецкий телеведущий, Уэйн Кэмпбелл, рокер с собственным кабельным шоу, и Линда Ричман, персонаж, созданный по образцу будущей тещи Майерса. Майерс также делал пародии, начиная от Барбры Стрейзанд и заканчивая Роном Вудом из Rolling Stones.