Тайный развод, романы, «любовный треугольник» Анны Михайловской: что еще скрывает звезда «Молодежки» и «Капитанши»

Личная жизнь красавицы Анны Михайловской вызывает огромный интерес поклонников. Сама же актриса не стремится раскрыть все свои тайны, поэтому о ее романах ходит немало слухов.
Спортсменка, отличница, красавица
Анна Михайловская в детстве с родителями. Фото: соцсети
Анна Михайловская родилась 3 июля 1988 года в Москве, в семье строителя и стюардессы. Когда ей исполнилось 12 лет, у нее родился брат Антон. С детства Аню привлекала сцена, девочка была артистичной и, занимаясь в студии спортивных танцев, сумела добиться успехов: стала кандидатом в мастера спорта.
Кроме того, Анна отлично училась в школе, участвовала в олимпиадах и много читала – словом, у нее не было ни минутки свободной. Еще в выпускном классе ее она стала студенткой строительного института – ее приняли вне конкурса как победительницу школьных олимпиад.
А вот с танцами девушка решила заканчивать – и времени не было, и постоянный партнер появлялся на тренировках все реже. Однако мама уговорила ее выступить в последний раз. И этот день оказался для Анны судьбоносным.
«Самая красивая» - начало карьеры
Анна Михайловская в сериале "Самая красивая". Фото: кадр из сериала
В студию пришли продюсеры «Мосфильма». Им нужна была привлекательная артистичная девушка для сериала «Самая красивая», и не успела Аня опомниться, как оказалась на съемочной площадке. Ее героиня, маму которой сыграла Алена Хмельницкая, по сюжету, приезжает из провинции в Москву на конкурс бальных танцев и находит там свою любовь.
Михайловская настолько успешно справилась с ролью, что все наперебой стали уговаривать ее учиться на актрису. И она, поразмыслив, прислушалась к советам – забрала свои документы из МИСИ и поступила во ВГИК.
Театральные роли
Еще студенткой Анна стала появляться на сцене Московского драматического театра имени Ермоловой. В спектакле «Александр Пушкин» она сыграла Наталью Гончарову, а ее партнером был Сергей Безруков.
Ее дипломные спектакли только подтвердили драматические способности молодой актрисы, и после получения диплома ее приняли в труппу Театра имени Моссовета, где она играла в классических и современных постановках.
«Кадетство», «Маргоша» и другие сериалы
Анна Михайловская в сериале "Молодежка". Фото: кадр из сериала
Однако более широкую популярность принесли Анна сериалы. После двух сезонов «Самой красивой» она снялась в сериале «Кадетство», затем последовала «Маргоша» - там Михайловской досталась роль отрицательной героини Натальи Егоровой. В «Барвихе» она исполнила роль Ксении – очередной «стервозной» красотки.
Впрочем, следующие героини Анны помогли девушке уйти от этого образа. Ее Яна из сериала «Молодежка» оказалась не только красивой, но и вполне достойной представительницей «золотой молодежи».
Интересно, что ее экранного возлюбленного играл один из сокурсников Анны, и ей было неловко обниматься и целоваться с ним – ведь актриса к тому времени уже была замужем, и ее муж тоже снимался в сериале. Позднее Анна с юмором называла эту ситуацию «любовным треугольником».
Анна Михайловская в сериале "Манекенщица". Фото: кадр из сериала
Не раз Михайловский приходилось играть провинциальных девушек, приехавших «покорять столицу» и проходящих через множество испытаний. Зрители тепло приняли проекты «Деревенщина», «Бегущая от любви», «Манекенщица» с ее участием. Кстати, для съемок в «Манекенщице» Михайловская усовершенствовала свою и без того стройную фигуру, сбросив несколько килограммов: при росте 170 см актриса весит 52 кг.
В 2017 году в сериале «В созвездии Стрельца» Михайловская воплотила образ Анны Фурцевой, дочери легендарной Екатерины Фурцевой, министра культуры СССР. В мелодраме «Капитанша» Анна сыграла хрупкую, но сильную Сашу, ее партнером стал Александр Ратников.
Роман с Ефремовым и свадьба с Каратаевым
Свадьба Анны Михайловской и Тимофея Каратаева. Фото: соцсети
На съемках «Самой красивой» у Анны разгорелся роман с Никитой Ефремовым. Они играли влюбленных, и на какое-то время эти экранные отношения ворвались в жизнь. Но с окончанием работы над сериалом утихли и их страсти, так и не вылившись в серьезные отношения.
Первым мужем Анны стал актер Тимофей Каратаев. Молодые люди познакомились на одном из кастингов, начали общаться. А потом вместе снимались в проекте «Кто, если не я?», и вскоре их роман перестал быть секретом для окружающих. П
окоренная романтичность кавалера, который не жалел фантазии и очень красиво ухаживал, Анна забыла о своем былом обещании не выходить замуж за артиста. В 2013 году влюбленные сыграли свадьбу – веселую и шумную. Разделить их торжество пришло множество друзей, и среди подарков молодоженам были телескоп и участок на Луне.
Анна Михайловская в сериале "Капитанша". Фото: кадр из сериала
К тому моменту, как начались съемки «Капитанши» Анна уже стала мамой – она родила мальчика, которого назвали Мирослав. Малыша пришлось оставить на попечение бабушки с дедом – молодой маме нужно было отправляться в киноэкспедицию.
Вместо обещанных трех месяцев разлука с сыном продлилась семь, и для Анны это стало одним из самых тяжелых периодов в жизни: она очень тосковала по малышу.
Романы и слухи
Спустя 5 лет после свадьбы фанаты Анны Михайловской поняли: в их семье происходит неладное. Из соцсети внезапно исчезли совместные фото Анны и Тимофея. А потом они объявили о своем разводе. О причинах актеры не сообщали, лишь заявили, что сохранят дружеские отношения ради сына.
Анна Михайловская и Кирилл Шокотько. Фото: соцсети
После развода Анна Михайловская старалась не афишировать свою личную жизнь. Тем не менее, время от времени появлялись слухи. Так, одно время поговаривали о ее романе с Егором Кридом, однако эта информация не подтвердилась. Позднее стало известно, что молодая актриса встречается с бизнесменом Кириллом Шокотько.
Загородный дом Анны Михайловской
По данным СМИ, Анне Михайловской, как уже раскрученной, хоть и молодой, актрисе, платят 100 тысяч рублей за съемочный день. Такие заработки позволили ей обзавестись просторным загородным домом на берегу Волги, который Анна с помощью команды дизайнеров обустроила по своему вкусу.
Линейка пижам и новые сериалы
Анна Михайловская с сыном Мирославом. Фото: соцсети
После некоторого перерыва Анна Михайловская снова вернулась в кино. В 2022 году на экраны вышла мелодрама «Свадебный марш» с ее участием. Кроме того, актриса пробует себя в роли бизнес-леди: она запустила собственную линейку пижам и домашних костюмов. При этом ей хватает сил и времени на сына и на съемки.
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Среди последних по времени работ Анны – роли в проектах «Игра в убийство» и «На Рубле без рубля» - о жизни обитателей Рублевки. 35-летняя актриса остается такой же привлекательной, и поклонники надеются увидеть ее в множестве фильмов.