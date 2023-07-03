Тайный развод, романы, «любовный треугольник» Анны Михайловской: что еще скрывает звезда «Молодежки» и «Капитанши»

Анна Михайловская родилась 3 июля 1988 года в Москве, в семье строителя и стюардессы. Когда ей исполнилось 12 лет, у нее родился брат Антон. С детства Аню привлекала сцена, девочка была артистичной и, занимаясь в студии спортивных танцев, сумела добиться успехов: стала кандидатом в мастера спорта.

Кроме того, Анна отлично училась в школе, участвовала в олимпиадах и много читала – словом, у нее не было ни минутки свободной. Еще в выпускном классе ее она стала студенткой строительного института – ее приняли вне конкурса как победительницу школьных олимпиад.

А вот с танцами девушка решила заканчивать – и времени не было, и постоянный партнер появлялся на тренировках все реже. Однако мама уговорила ее выступить в последний раз. И этот день оказался для Анны судьбоносным.

«Самая красивая» - начало карьеры

