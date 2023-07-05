Актеров спаивали поклонники, а Елена Проклова чувствовала себя неотразимой среди мужчин: как снимали «Мимино»

Спаивали, конечно, и Фрунзика. И в этом случае получилось. Одна из самых удачных сцен фильма — ужин Рубика и Валико в ресторане гостиницы «Россия» — снималась в экстремальных условиях: Фрунзик Мкртчян был абсолютно пьян. Его напоили армяне. Узнав, что в гостинице снимается кино с их любимым Фрунзиком, они не могли остаться в стороне — и щедро угощали всю съемочную группу.

Когда главные герои вышли танцевать, соревнование между ними разгорелось по-настоящему: они всерьез стремились переплясать друг друга, и остановить их никто не мог. Мкртчян упорно пытался сесть на шпагат, чтобы схватить зубами платок и поднять его с пола. Дорогая пленка расходовалась, снимали дубль за дублем…

Наконец, отчаявшийся Данелия тихонько попросил Кикабидзе забрать этот платок — ну сколько можно! Так что сцена, в которой Валико коварно выхватывает платок у почти доставшего его Рубика, сыграна «от души», там все «по правде».

«Ларису Ивановну хочу»

