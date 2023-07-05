Актеров спаивали поклонники, а Елена Проклова чувствовала себя неотразимой среди мужчин: как снимали «Мимино»

И Кикабидзе, и Мкртчяна старательно спаивали во время съемок поклонники. Это им не мешало – наоборот, фильм получился особенно ярким, смешным и настоящим.
Рубика мог сыграть Леонов
Евгений Леонов в роли Волохова. Фото: кадр из фильма «Мимино»
Фильм «Мимино» снимался как эдакий «междусобойчик» — все друг друга знали, все были друзьями: режиссер Георгий Данелия, сценарист Виктория Токарева, актеры… Кстати, вместо Фрунзика Мкртчяна роль Рубика мог сыграть Евгений Леонов.
Оба были любимыми артистами Данелия, и, чтобы решить, кого все-таки выбрать, режиссер, рассказывают, попросту подбросил монетку. Выбор остановили на Фрунзике, но и Леонова не обидели. Для него специально дописали роль фронтового друга отца Валико — Волохова.
«Ты меня уважаешь?»
Вахтанг Кикабидзе в роли Валико. Фото: кадр из фильма «Мимино»
Грузинские сцены «Мимино» снимали в маленькой горной деревне в Грузии. Как только туда прибыла съемочная группа, началось паломничество: чтобы увидеть Вахтанга Кикабидзе (или, как его называли грузины, Бубу), в деревню шли ходоки — поклонники любимого артиста. И не с пустыми руками: несли домашний сыр, мясо, а еще — чачу, вино…
С каждым следовало выпить — иначе обида: не уважаешь! Как снимать в таких условиях? Кикабидзе не знал, как быть, но потом придумал хитрый ход: «по секрету» говорил ходокам, что заразился «неприличной» болезнью и сейчас лечится, поэтому пить нельзя. За компанию с земляками выпивал лишь стакан лимонада. Горцы-поклонники поверили и даже зауважали Бубу еще больше: какая сила воли!
Зажигательный танец в ресторане
Фото: кадр из фильма «Мимино»
Спаивали, конечно, и Фрунзика. И в этом случае получилось. Одна из самых удачных сцен фильма — ужин Рубика и Валико в ресторане гостиницы «Россия» — снималась в экстремальных условиях: Фрунзик Мкртчян был абсолютно пьян. Его напоили армяне. Узнав, что в гостинице снимается кино с их любимым Фрунзиком, они не могли остаться в стороне — и щедро угощали всю съемочную группу.
Когда главные герои вышли танцевать, соревнование между ними разгорелось по-настоящему: они всерьез стремились переплясать друг друга, и остановить их никто не мог. Мкртчян упорно пытался сесть на шпагат, чтобы схватить зубами платок и поднять его с пола. Дорогая пленка расходовалась, снимали дубль за дублем…
Наконец, отчаявшийся Данелия тихонько попросил Кикабидзе забрать этот платок — ну сколько можно! Так что сцена, в которой Валико коварно выхватывает платок у почти доставшего его Рубика, сыграна «от души», там все «по правде».
«Ларису Ивановну хочу»
Елена Проклова в роли стюардессы Ларисы Ивановны. Фото: кадр из фильма «Мимино»
Эта фраза настолько привела в восторг советских зрителей, что ее порой произносят и сегодня, спустя 45 лет. На самом деле никакого эротического подтекста, как может показаться, в ней нет. Дело в том, что на грузинском языке просьба позвать к телефону Ларису Ивановну звучала бы «Ларису Ивановну минде», то есть буквально — «хочу», но любой грузин понял бы как «позовите к телефону». По-русски невинная просьба звучала двусмысленно, и это неизменно вызывало смех в зале.
Елена Проклова сыграла ту самую Ларису Ивановну, ослепительную стюардессу, вскружившую голову бравому летчику Мимино.
«Когда мне позвонили и сказали: «Данелия вас приглашает в свой фильм», я сказала: «Да! Мне все равно, какая роль, даже если просто пройдусь по кадру, у Данелии я заранее на все согласна», — вспоминала позднее актриса.
По словам Прокловой, режиссер как истинный мужчина и настоящий грузин постарался превратить для нее съемки в праздник. Рядом все время были и Кикабидзе, и Мкртчян, которые тоже не сводили с девушки восхищенных глаз.
«Что касается Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна, я всегда ощущала, что они по-настоящему ко мне хорошо относятся, чувствовала себя красивой женщиной, которой все позволено. Это замечательное ощущение», — признавалась Елена Игоревна в интервью.
«Адвокат – совсем маленький девочка, ей в куклы играть»
Марина Дюжева в роли адвоката. Фото: кадр из фильма «Мимино»
Роль адвоката Светланы Георгиевны исполнила в фильме Марина Дюжева. Героиня получила имя в честь взрослой дочери Данелия. «Настоящая» Светлана тоже работала адвокатом, и первый в ее практике случай целиком вошел в фильм — растерявшись, девушка забыла, о чем нужно спрашивать подзащитного, и преступник, пожалев юную служительницу закона, подсказывал ей.
С подачи Ланы (так звали дочь Данелия в семье) в фильм вошли некоторые профессиональные термины — «подзащитный», «подсудимый», «личная неприязнь». Кстати, Фрунзику режиссер позволял импровизировать в кадре сколько угодно. И актер придумал много реплик, ставших «фишками» комедии. «Эти «Жигули» под ногами крутятся, крутятся…», «Вы почему кефир не кушаете — не любите?», «Спасибо, я пешком постою»…
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«Мимино» и сейчас остается одним из любимых фильмов и тех, кто вырос в Советском Союзе, и тех, кто родился значительно позже. И за московскими приключениями незадачливого грузинского летчика и его товарища, армянского шофера, мы следим с таким же интересом, как и в первый раз. И все так же смеемся шуткам, выученным наизусть.