Как роль в «Любовь и голуби» стала для Игоря Ляха роковой

Жизнь актера Игоря Ляха, сыгравшего Леньку Кузякина в популярном советском фильме «Любовь и голуби», сложилась трагично. Вы, наверное, заметили, что больше молодого человека нигде не было видно. Хотя он мог построить успешную карьеру.
Сначала ему очень повезло - на расцвете карьеры Ляху предложил яркую роль сам Владимир Меньшов. После выхода картины «Любовь и голуби» актер был у режиссеров нарасхват. Все мечтали поработать с тем самым Ленькой, звонили, приглашали. Но тот выбирал, тянул…
Игорь Лях в фильме «Любовь и голуби» и перед смертью
Ляху казалось, что ему предлагают недостаточно глубокие роли, он ждал «ту самую». Но со временем звонков стало меньше.
К тому же Лях перестал следить за собой: Игорь сильно поправился и стал увлекаться вредными привычками, чем окончательно отвернул от себя киношников.
Артисту так и не удалось вернуть себе былую славу и любовь поклонников. Он ушел в глубокую депрессию и в возрасте 55 лет он скончался от остановки сердца.
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