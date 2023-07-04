Как роль в «Любовь и голуби» стала для Игоря Ляха роковой

Ляху казалось, что ему предлагают недостаточно глубокие роли, он ждал «ту самую». Но со временем звонков стало меньше.

К тому же Лях перестал следить за собой: Игорь сильно поправился и стал увлекаться вредными привычками, чем окончательно отвернул от себя киношников.

Артисту так и не удалось вернуть себе былую славу и любовь поклонников. Он ушел в глубокую депрессию и в возрасте 55 лет он скончался от остановки сердца.

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