Чем угощают в своих ресторанах людей Лепс, Тимати и другие звезды - цены и меню

Артисты чаще всего владеют заведениями общепита совместно с партнерами, профессиональными рестораторами, ведь самостоятельно, без должной квалификации в этом бизнесе выжить сложно.
И тем не менее многие пытаются не только дать заведениям свое имя, лицо и финансовое топливо, но и вникнуть в процесс, превратив его в настоящее творчество. Может, поэтому цены на блюда в некоторых звездных ресторанах такие высокие?
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Федор Бондарчук и Степан Михалков
Бондарчук и Михалков рекомендуют филе оленины за 1650 рэ. Фото: соцсети
«Vаниль» - популярный в светских кругах ресторан. Совладельцами заведения являются ресторатор Аркадий Новиков, продюсер, бизнесмен и актер Степан Михалков, режиссер, актер и телеведущий Федор Бондарчук. Здесь вас ждет интересное меню - на любой вкус и на очень толстый кошелек.
Цены
- Кейл с кедровыми орехами и соусом верде (ЗОЖ) - 1150 руб.
- Салат с птитимом и кальмарами - 850 руб.
- Уха из судака и сибаса - 650 руб.
- Ролл «Калифорния» (8 штук) - 1480 руб.
- Филе оленины с перцем рамиро - 1650 руб.
- Филе миньон с белыми грибами - 1800 руб.
- Пельмени из косули со сметаной - 990 руб.
- Фуа-гра на слоеном тесте с яблоками и ягодным соусом - 1650 руб.
- Профитроли в шоколадном соусе - 350 руб.
Тимати
Тарталетка с голубикой обойдется поклонникам творчества Тимати сравнительно недорого. Фото: Global Look Press
Музыкант и бизнесмен Тимати, он же Тимур Юнусов, известен не только в качестве
торговца именными бургерами: вместе с ресторатором Антоном Пинским он выкупил активы американской сети кофеен Starbucks. Теперь сеть называется Stars Coffee. Здесь можно и перекусить, и выбрать интересный (правда, недешевый) кофе.
Цены
- Злаковый круассан с пастрами из говядины - 410 руб.
- Салат «Цезарь» - 370 руб.
- Английский завтрак с беконом и хашбрауном - 380 руб.
- Боул с лососем и ореховым соусом - 440 руб.
- Тарталетка с крем-чизом и голубикой - 340 руб.
- Фраппе йогуртовый с черникой - 390 руб.
- Американо - 295 руб.
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Юлия Высоцкая
Юлия решила, что человек, который ведет телешоу про еду, просто обязан обзавестись собственным рестораном. Фото: Global Look Press
Юлии сам бог велел окунуться в ресторанный бизнес - она ведь не только актриса, но и автор кулинарных книг и ведущая телепрограммы «Едим дома!». Высоцкая владеет рестораном в Москве под названием Food Embassy by Julia Vysotskaya (перевести можно как «Пищевое посольство Юлии Высоцкой»). В «посольстве» два этажа и две веранды. Концепция - ресторан семейных традиций.
Недавно в соцсетях стали вирусными видеонарезки самых первых рецептов Высоцкой, записанных 15 лет назад. Тогда нам эти рецепты казались вполне сносными, теперь же у многих они вызывают улыбку, да и готовить на их основе у начинающей телеведущей не всегда получалось - то что-то подгорит, то убежит...
За 20 лет существования шоу «Едим дома!» рецепты от Высоцкой стали куда изощреннее, да и сама она стала настоящим мастером на кухне. При этом посмеяться Юлия всегда готова - вот и в ее ресторане есть блюда, приготовленные по рецептам, которые столь активно обсуждали. В меню они так и обозначены - как «Те самые рецепты с «Едим дома!».
Высоцкая предлагает насладиться сырниками, рецепты которых так бурно обсуждали в сети. Фото: соцсети
Цены
«Те самые рецепты»:
- Пробивной раковый суп - 950 руб.
- Томаты с пылу с жару - 590 руб.
- Макароны с водочкой - 650 руб.
- Сырники, где корочка не убежала - 450 руб.
- Шашлыки по майскому рецепту - 590 руб.
- Что еще:
- Телячьи щечки, трюфельное пюре - 1050 руб.
- «Анна Павлова» с клубникой - 690 руб.
- Детокс-смузи (болгарский перец, томаты, кинза, специи, лимонный сок) - 600 руб.
Анна Асти
За какие-то 590 рублей можно отведать лавандовое безе от Анны Асти. Фото: соцсети
Певица в этом году открыла в Санкт-Петербурге свое первое заведение - «Сплетни бар by Anna Asti». У Анны совместный проект с ресторатором Павлом Чесноковым, основателем баров «Руки вверх!». Артистка планирует сделать сеть по всей стране.
Стоимость запуска бара - 20 миллионов рублей, следующий откроется уже в Москве. Идея пришла после успеха хита певицы «По барам». Внутри чего только нет - ресторан, караоке, концертная площадка. В меню есть и модные коктейли, и рецепты бабушки Анны, и рецепты шеф-повара.
Цены
- Окрошка с обожженным лососем - 680 руб.
- Салат с фенхелем, грушей и горгонзолой - 790 руб.
- Утка конфи на подушке из картофельного пюре - 950 руб.
- Стриплойн с перечным соусом и соусом чимичурри - 2300 руб.
- Устрицы Ромаринка с винным уксусом (3 штуки) - 1490 руб.
- Лавандовое безе с базиликовым курдом - 590 руб.
Баста
Баста, как известно, болеет за ЦСКА - уж не поэтому ли он предлагает гостям заказать свиные ребра? Фото: соцсети
Ресторан Василия Вакуленко «Frank by Баста» работает четвертый год - это целая сеть заведений в семи регионах, в Москве их 11 штук! Порции большие, основное блюдо - свиные ребра. Баста болеет за ЦСКА, а свиньи - одно из обидных прозвищ «спартаковцев». Совпадение?
Цены
- Картофельный салат с реберным мясом - 450 руб.
- Суп-гуляш - 490 руб.
- Голень ягненка с медовой тыквой - 990 руб.
- Ассорти свиных ребер в трех соусах - 900 руб.
- Ребро Ноггано на 4 персоны (выдержка 30 дней, томится более 17 часов, 2500 г) - 7000 рублей.
- Шаурма с реберным мясом - 490 руб.
Григорий Лепс и Эмин Агаларов
А вот эта котлетка из лося, по мнению рестораторов Лепса и Агаларова, никак не может стоить дешевле 1280 рублей. Фото: соцсети
Ресторан, принадлежащий двум бизнесменам и певцам, находится в историческом здании Миусского депо на Лесной улице и называется LESNOY. Кухня с блюдами из дичи. В заведении имеется большой «Лепс-бар», есть танцпол и караоке, в оформлении - лесные нотки. Подойдет ресторан и для банкетов, и для ужина обеспеченных поклонников Григория и Эмина.
Цены
- Оливье с олениной - 990 руб.
- Уха из палтуса и речной рыбы на копченом бульоне с черной морковью - 850 руб.
- Паштет из печени зайца - 690 руб.
- Котлета из лося со сливочным булугуром - 1280 руб.
- Филе оленя с тушеной краснокочанной капустой и соусом порто - 1950 руб.
- Паста с тамбовским окороком и лесными грибами - 1300 руб.
- Варенье (белая черешня, клубника, шишки, вишня) - 350 руб.
Сергей Светлаков
Стейк из конины в светлаковском ресторане - размеры порции в отличие от цены воображения не поражают. Фото: соцсети
Принадлежащее Сергею заведение под названием Eshak - традиционный восточный ресторан. В столице их несколько - есть и на Рублевском шоссе, и на Арбате, и в других местах. Заведения вполне подойдут для семейных посиделок.
Цены
- Оливье с крабом - 1320 руб.
- Салат с кониной и телячьим языком - 970 руб.
- Кукурузный суп с крабом - 600 руб.
- Фирменный стейк из конины - 1980 руб.
- Плов ферганский - 500 руб.
- Шаурма с бараниной - 750 руб.
- Кутаб с крабом - 350 руб.