Чем угощают в своих ресторанах людей Лепс, Тимати и другие звезды - цены и меню

Артисты чаще всего владеют заведениями общепита совместно с партнерами, профессиональными рестораторами, ведь самостоятельно, без должной квалификации в этом бизнесе выжить сложно.

И тем не менее многие пытаются не только дать заведениям свое имя, лицо и финансовое топливо, но и вникнуть в процесс, превратив его в настоящее творчество. Может, поэтому цены на блюда в некоторых звездных ресторанах такие высокие?

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Федор Бондарчук и Степан Михалков