Чем угощают в своих ресторанах людей Лепс, Тимати и другие звезды - цены и меню

Федор Сергеевич готов порадовать публику не только хорошим кино, но и вкусным ужином. Фото: Global Look Press

В ресторанном бизнесе конкуренция невероятно высока, но знаменитостей, зачастую бесконечно далеких от кулинарных изысков, это не останавливает - многие вкладывают деньги и пытаются зарабатывать на вкусном поприще.

Артисты чаще всего владеют заведениями общепита совместно с партнерами, профессиональными рестораторами, ведь самостоятельно, без должной квалификации в этом бизнесе выжить сложно.

И тем не менее многие пытаются не только дать заведениям свое имя, лицо и финансовое топливо, но и вникнуть в процесс, превратив его в настоящее творчество. Может, поэтому цены на блюда в некоторых звездных ресторанах такие высокие?

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Федор Бондарчук и Степан Михалков

Бондарчук и Михалков рекомендуют филе оленины за 1650 рэ. Фото: соцсети

«Vаниль» - популярный в светских кругах ресторан. Совладельцами заведения являются ресторатор Аркадий Новиков, продюсер, бизнесмен и актер Степан Михалков, режиссер, актер и телеведущий Федор Бондарчук. Здесь вас ждет интересное меню - на любой вкус и на очень толстый кошелек.

Цены

  • Кейл с кедровыми орехами и соусом верде (ЗОЖ) - 1150 руб.
  • Салат с птитимом и кальмарами - 850 руб.
  • Уха из судака и сибаса - 650 руб.
  • Ролл «Калифорния» (8 штук) - 1480 руб.
  • Филе оленины с перцем рамиро - 1650 руб.
  • Филе миньон с белыми грибами - 1800 руб.
  • Пельмени из косули со сметаной - 990 руб.
  • Фуа-гра на слоеном тесте с яблоками и ягодным соусом - 1650 руб.
  • Профитроли в шоколадном соусе - 350 руб.

Тимати

Тарталетка с голубикой обойдется поклонникам творчества Тимати сравнительно недорого. Фото: Global Look Press

Музыкант и бизнесмен Тимати, он же Тимур Юнусов, известен не только в качестве

торговца именными бургерами: вместе с ресторатором Антоном Пинским он выкупил активы американской сети кофеен Starbucks. Теперь сеть называется Stars Coffee. Здесь можно и перекусить, и выбрать интересный (правда, недешевый) кофе.

Цены

  • Злаковый круассан с пастрами из говядины - 410 руб.
  • Салат «Цезарь» - 370 руб.
  • Английский завтрак с беконом и хашбрауном - 380 руб.
  • Боул с лососем и ореховым соусом - 440 руб.
  • Тарталетка с крем-чизом и голубикой - 340 руб.
  • Фраппе йогуртовый с черникой - 390 руб.
  • Американо - 295 руб.

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Юлия Высоцкая

Юлия решила, что человек, который ведет телешоу про еду, просто обязан обзавестись собственным рестораном. Фото: Global Look Press

Юлии сам бог велел окунуться в ресторанный бизнес - она ведь не только актриса, но и автор кулинарных книг и ведущая телепрограммы «Едим дома!». Высоцкая владеет рестораном в Москве под названием Food Embassy by Julia Vysotskaya (перевести можно как «Пищевое посольство Юлии Высоцкой»). В «посольстве» два этажа и две веранды. Концепция - ресторан семейных традиций.

Недавно в соцсетях стали вирусными видеонарезки самых первых рецептов Высоцкой, записанных 15 лет назад. Тогда нам эти рецепты казались вполне сносными, теперь же у многих они вызывают улыбку, да и готовить на их основе у начинающей телеведущей не всегда получалось - то что-то подгорит, то убежит...

За 20 лет существования шоу «Едим дома!» рецепты от Высоцкой стали куда изощреннее, да и сама она стала настоящим мастером на кухне. При этом посмеяться Юлия всегда готова - вот и в ее ресторане есть блюда, приготовленные по рецептам, которые столь активно обсуждали. В меню они так и обозначены - как «Те самые рецепты с «Едим дома!».

Высоцкая предлагает насладиться сырниками, рецепты которых так бурно обсуждали в сети. Фото: соцсети

Цены

«Те самые рецепты»:

  • Пробивной раковый суп - 950 руб.
  • Томаты с пылу с жару - 590 руб.
  • Макароны с водочкой - 650 руб.
  • Сырники, где корочка не убежала - 450 руб.
  • Шашлыки по майскому рецепту - 590 руб.
  • Что еще:
  • Телячьи щечки, трюфельное пюре - 1050 руб.
  • «Анна Павлова» с клубникой - 690 руб.
  • Детокс-смузи (болгарский перец, томаты, кинза, специи, лимонный сок) - 600 руб.

Анна Асти

За какие-то 590 рублей можно отведать лавандовое безе от Анны Асти. Фото: соцсети

Певица в этом году открыла в Санкт-Петербурге свое первое заведение - «Сплетни бар by Anna Asti». У Анны совместный проект с ресторатором Павлом Чесноковым, основателем баров «Руки вверх!». Артистка планирует сделать сеть по всей стране.

Стоимость запуска бара - 20 миллионов рублей, следующий откроется уже в Москве. Идея пришла после успеха хита певицы «По барам». Внутри чего только нет - ресторан, караоке, концертная площадка. В меню есть и модные коктейли, и рецепты бабушки Анны, и рецепты шеф-повара.

 Цены

  • Окрошка с обожженным лососем - 680 руб.
  • Салат с фенхелем, грушей и горгонзолой - 790 руб.
  • Утка конфи на подушке из картофельного пюре - 950 руб.
  • Стриплойн с перечным соусом и соусом чимичурри - 2300 руб.
  • Устрицы Ромаринка с винным уксусом (3 штуки) - 1490 руб.
  • Лавандовое безе с базиликовым курдом - 590 руб.

Баста

Баста, как известно, болеет за ЦСКА - уж не поэтому ли он предлагает гостям заказать свиные ребра? Фото: соцсети

Ресторан Василия Вакуленко «Frank by Баста» работает четвертый год - это целая сеть заведений в семи регионах, в Москве их 11 штук! Порции большие, основное блюдо - свиные ребра. Баста болеет за ЦСКА, а свиньи - одно из обидных прозвищ «спартаковцев». Совпадение?

Цены

  • Картофельный салат с реберным мясом - 450 руб.
  • Суп-гуляш - 490 руб.
  • Голень ягненка с медовой тыквой - 990 руб.
  • Ассорти свиных ребер в трех соусах - 900 руб.
  • Ребро Ноггано на 4 персоны (выдержка 30 дней, томится более 17 часов, 2500 г) - 7000 рублей.
  • Шаурма с реберным мясом - 490 руб.

Григорий Лепс и Эмин Агаларов

А вот эта котлетка из лося, по мнению рестораторов Лепса и Агаларова, никак не может стоить дешевле 1280 рублей. Фото: соцсети

Ресторан, принадлежащий двум бизнесменам и певцам, находится в историческом здании Миусского депо на Лесной улице и называется LESNOY. Кухня с блюдами из дичи. В заведении имеется большой «Лепс-бар», есть танцпол и караоке, в оформлении - лесные нотки. Подойдет ресторан и для банкетов, и для ужина обеспеченных поклонников Григория и Эмина.

Цены

  • Оливье с олениной - 990 руб.
  • Уха из палтуса и речной рыбы на копченом бульоне с черной морковью - 850 руб.
  • Паштет из печени зайца - 690 руб.
  • Котлета из лося со сливочным булугуром - 1280 руб.
  • Филе оленя с тушеной краснокочанной капустой и соусом порто - 1950 руб.
  • Паста с тамбовским окороком и лесными грибами - 1300 руб.
  • Варенье (белая черешня, клубника, шишки, вишня) - 350 руб.

Сергей Светлаков

Стейк из конины в светлаковском ресторане - размеры порции в отличие от цены воображения не поражают. Фото: соцсети

Принадлежащее Сергею заведение под названием Eshak - традиционный восточный ресторан. В столице их несколько - есть и на Рублевском шоссе, и на Арбате, и в других местах. Заведения вполне подойдут для семейных посиделок.

Цены

  • Оливье с крабом - 1320 руб.
  • Салат с кониной и телячьим языком - 970 руб.
  • Кукурузный суп с крабом - 600 руб.
  • Фирменный стейк из конины - 1980 руб.
  • Плов ферганский - 500 руб.
  • Шаурма с бараниной - 750 руб.
  • Кутаб с крабом - 350 руб.

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