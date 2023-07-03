Создатель нового направления в рэпе и любимец мировых модных брендов: жизнь и творчество рэпера Flesh

Биография артиста
Рэпер Flesh стал одним из первопроходцев в новом современном направлении кибер-рэп в России. Треки музыканта уникальный и необычны. Они объединяют в себе флоу, оригинальный звук и использование автотюна. Артист неоднократно сотрудничал с коллегами по цеху и даже успел принять участие в фотоссесиях мировых модных брендов.
С детства экспериментировал со звуком и писал песни
Павел Дылдин (настоящее имя рэпера) родился 19 февраля 1995 года в Екатеринбурге. Любовь к музыке у него появилась уже в школьном возрасте. В то время подростку нравились разные музыкальные направления. Парень на свой компьютер установил программу, позволяющую экспериментировать со звуком. Так он стремился узнать все нюансы любимой музыки.
Родители поддерживали увлечение Павла. К слову, первую студию он собрал в кладовке у бабушки в 2009 году. Парень пытался наложить тексты на биты и создать нечто новое в мире хип-хоп-движения. В тоже время в биографии рэпера появились первые песни.
После окончания школы Flesh поступил в колледж, но, поскольку учеба отнимала много времени и не позволяла полностью погрузиться в музыку, решил бросить ее. Этот шаг помог юноше сосредоточиться на создании треков.
Маленький Паша с родителями. Фото: архивное фото
Первая группа в 15 лет и сотрудничество с коллегами по цеху
Карьеру музыканта Flesh начал развивать в 2012 году, тогда парню было 15 лет. В этом возрасте он стал участником группы Krestall Gang. В коллектив также вошли рэп-исполнители Junk, Nlo, Kidd и Courier. За короткий срок музыканты приобрели популярность и стали известны любителям альтернативной музыки.
Однако в 2016 году коллектив распался, так как рэперы решили дальше работать в сольном направлении. Flesh посчитал, что в группе добьется большего. Он начал писать собственные песни и присоединился к группе «Закат 99.1».
Родоначальником коллектива называют рэпера Lizer (Арсен Манукян), также в ней тогда состояли Dolla Kush, Why Hussein. Знакомство Арсена и Flesh произошло в социальной сети.
Несмотря на коллективное творчество, Flesh не забывал и о сольной карьере. К 2016 года он выпустил первый альбом под названием Audiopusk, а позднее снял клип на одноименную песню. В дебютный сольник вошли восемь треков. Их он записал с помощью своих друзей по цеху.
В конце июля вместе с другими музыкантами Flesh создал клип на одну из песен с пластинки. Видеозапись быстро набирала просмотры, слушатели оценили совместку ребят.
В том же году поклонники творчества музыканта узнали новость о выходе совместного альбома двух рэперов. Flesh и Lizer выпустили пластинку, названную «Sci-Fi». В ней звезды обратили внимание на современные технологий и их влияние на жизнь обычных людей. Именно этот релиз открыл новое направление в хип-хопе — кибер-рэп. Чуть позже начались гастроли музыкантов по России.
Lizer и Flesh. Фото: соцсети
В начале 2017 года Flesh порадовал фанатов новостью о выпуске нового альбома, состоящего из 14 музыкальных треков. Над созданием музыки трудился не только Павел, ему помогали старые друзья, а также новые знакомые, в числе которых Guerlain и Yuth.
К концу лета 2017 года парни выпустили пластинку False Mirror и отправились в концертный тур в поддержку альбома. Но в этот раз ребята отошли от стиля кибер-рэп. Взять за основу они решили истории о жизни, творчестве и любви. Клип на одноименный трек нового альбома частично снимался в Париже.
В 2017 году группа «Закат 99.1» прекратила свое существование — в январе из нее со скандалом ушел Thrill Pill, а в ноябре из-за занятости Lizer и Flesh коллектив распался, все экс-участники сосредоточились на сольных проектах.
Уже в декабре Flesh представил новую пластинку, отличительной чертой которой стала разноплановость композиций.
Музыкант занимается как сольным творчеством, так и участвует в проектах своих звездных друзей. Фото: соцсети
Так, 2019 год принес музыканту два сборника — Swagonometry и «Пабло 19:95». Для записи последнего с собственным детским фото на обложке Flesh пригласил музыкантов Yeyo, lowlife, Karli и Niletto.
Став популярным рэпером, Павел проявил себя как инфлюэнсер и даже модель для модных журналов. Парень снимался для Louis Vuitton и Calvin Klein. Поездка в США для съемок в рекламной кампании американского дома моды вдохновила музыканта на создание нового альбома — Cosmopolit Rap. Следующая пластинка исполнителя вышла только в 2021 году.
Личная жизнь рэпера
Известно, что Павел не женат. Рэпер редко рассказывал в интервью о своей личной жизни и всегда старался скрывать имена своих избранниц. Однако со временем поклонникам стало известно об отношениях музыканта с Аделиной Климовой.
В январе 2022 года возлюбленной Flesh стала блогер Мари Сенн — девушка появляется не только на фото в аккаунте рэпера, но и в его клипах.
А в мае 2023 года Мари сообщила, что находится на пятом месяце беременности. Пара планировала завести детей, а вот официально регистрировать отношения не торопится. По словам Сенн, время сейчас не самое подходящее: они только начали обустраивать свою жизнь в Лос-Анджелесе.
Рэпер с возлюбленной Мари Сенн. Фото: соцсети
Рэпер сейчас
Музыкант и сейчас продолжает активно развивать карьеру. К слову, парень отличается необычной внешностью. Пользователи часто обсуждают прическу Flesh.
В мае 2023 года он заявил о скором выпуске нового альбома Audiopunk 4, в это же время вышли треки «Доверься мне» и Vogue.