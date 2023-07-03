Создатель нового направления в рэпе и любимец мировых модных брендов: жизнь и творчество рэпера Flesh

Биография артиста

Рэпер Flesh стал одним из первопроходцев в новом современном направлении кибер-рэп в России. Треки музыканта уникальный и необычны. Они объединяют в себе флоу, оригинальный звук и использование автотюна. Артист неоднократно сотрудничал с коллегами по цеху и даже успел принять участие в фотоссесиях мировых модных брендов.

С детства экспериментировал со звуком и писал песни

Павел Дылдин (настоящее имя рэпера) родился 19 февраля 1995 года в Екатеринбурге. Любовь к музыке у него появилась уже в школьном возрасте. В то время подростку нравились разные музыкальные направления. Парень на свой компьютер установил программу, позволяющую экспериментировать со звуком. Так он стремился узнать все нюансы любимой музыки.

Родители поддерживали увлечение Павла. К слову, первую студию он собрал в кладовке у бабушки в 2009 году. Парень пытался наложить тексты на биты и создать нечто новое в мире хип-хоп-движения. В тоже время в биографии рэпера появились первые песни.

После окончания школы Flesh поступил в колледж, но, поскольку учеба отнимала много времени и не позволяла полностью погрузиться в музыку, решил бросить ее. Этот шаг помог юноше сосредоточиться на создании треков.