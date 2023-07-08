Как Андрей Мягков попал в легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В нашей стране его знает каждый, ведь «Ирония судьбы...» и «Служебный роман» давно уже стали обязательными элементами новогодней телепрограммы.
Главный праздник немыслим без застенчивого дебошира Жени Лукашина и горемычного товарища Новосельцева, да и «немого» лаборанта Хвостова зрители видят на экранах регулярно - «Гараж» тоже прочно прописался в праздничном телерасписании.
А ведь были и десятки других замечательных ролей, а также живопись и литература, в которых Андрей Васильевич проявлял себя не менее ярко.
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Андрей Мягков. Фото: личный архив
Он родился в Ленинграде в 1938 году в семье инженеров. Андрей мог стать большим ученым: по настоянию отца он окончил химико-технологический институт, но «заразился» творчеством в театральной мастерской.
На одном из студенческих спектаклей Мягкова заметил педагог Школы-студии МХАТ и посоветовал уйти в актеры. Был прав!
Андрей Мягков. Фото: кадр из фильма
Поступив в Школу-студию МХАТ, Мягков с успехом окончил ее и сразу же устроился в труппу «Современника», где играл в крупных постановках («Дядюшкин сон», «Обыкновенная история», «На дне»), а потом навсегда вернулся в родной МХАТ им. Чехова.
Его первой ролью в кино стала картина «Похождения зубного врача» (1965), которая потом легла на полку на 20 лет. Зато пронзительная роль буквально светящегося от духовности Алеши Карамазова (по сути, четвертый проект молодого актера) в драме Ивана Пырьева стала безоговорочной заявкой на успех.
Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фото: кадр из фильма
В 1975 году вышла телевизионная комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Мягкову было 37 - и это был фурор. Вдумайтесь: аудитория первого показа составила 100 миллионов человек. Можете себе представить, сколько просмотров у картины теперь, спустя почти полвека?
Андрей Васильевич показал очень разного Лукашина: и пьяного, и нежного, и ревнивого, и радушного, и вредного, и дурного, и заботливого - целый калейдоскоп образов, в которых каждый узнавал и узнает себя до сих пор. Позже артист признавался, что «Ирония судьбы...» 31 декабря - это «насилие над зрителем» и «когда с годами перестал быть похож на Женю, стало легче». Не лукавил ли Лукашин?
Андрей Мягков. Фото: кадр из фильма
Еще одним звездным часом Мягкова стал Новосельцев из «Служебного романа» (1977). Суетной, несуразный, боящийся всего на свете персонаж гоголевского типа за две серии на глазах у зрителя превращается в смелого и способного на поступок мужчину. Вот что творит любовь!
Андрей Мягков и написанный им портрет Олега Ефремова. Фото: Владимир Вяткин/Риа-Новости
Можно долго перечислять работы Мягкова: Карандышев в «Жестоком романсе», Герцен в «Старом доме», Ленин в «Надежде», Алексей Турбин в «Днях Турбиных»...
Но Андрей Васильевич проявлял себя не только в актерской профессии - он долго и плодотворно занимался портретной живописью. В числе его «моделей» были Олег Ефремов, Галина Волчек и даже Михаил Горбачев.
Роман Андрея Мягкова. Фото: личный архив героя публикации
Андрей Васильевич написал целых три романа. По его книге «Сивый мерин» снят одноименный иронический детективный сериал с Александром Домогаровым в главной роли.
Андрея Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото: кадр из фильма «Вы мне писали...»
С актрисой Анастасией Вознесенской они прожили душа в душу более 50 лет - играли вместе в картинах «Гараж» (это ее герой Валентина Гафта называл «рыночная моя») и «Вы мне писали...». А познакомились в Школе-студии МХАТ, когда ему было 23, а ей - 17.
По словам артиста, это была любовь с первого взгляда, одна, единственная, на всю жизнь. Детей у пары, увы, не было. Детьми Мягкова были ученики Школы-студии МХАТ, где до самой смерти преподавал мастер. Он ушел из жизни в феврале 2021-го, в 82 года. Анастасия пережила мужа всего на год...