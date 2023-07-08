Как Андрей Мягков попал в легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В нашей стране его знает каждый, ведь «Ирония судьбы...» и «Служебный роман» давно уже стали обязательными элементами новогодней телепрограммы.

Главный праздник немыслим без застенчивого дебошира Жени Лукашина и горемычного товарища Новосельцева, да и «немого» лаборанта Хвостова зрители видят на экранах регулярно - «Гараж» тоже прочно прописался в праздничном телерасписании.

А ведь были и десятки других замечательных ролей, а также живопись и литература, в которых Андрей Васильевич проявлял себя не менее ярко.

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