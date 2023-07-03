Подруга Ксении Собчак и жена миллионера: биография телеведущей Ульяны Цейтлиной

Биография знаменитости
В России 1990-е и 2000-е — это время светских львиц и скандальных бизнесменов. Одной из ярких представительниц богемной жизни тех лет была блондинка Ульяна Цейтлина. Красавица блистала на вечеринках, дружила с Ксенией Собчак.
Сегодня ее по праву называют матерью русской светской революции. Сама Цейтлина в свое время утверждала, что не прикладывала особых усилий для того, чтобы светиться на глянцевых страницах.
Росла в интеллигентной семье, в школе была отличницей
Ульяна Цейтлина родилась 17 ноября 1968 года в интеллигентной семье Шестаковых в Санкт-Петербурге. Папа будущей звезды работал художником, а мама занимала пост главного редактора Академии наук.
В молодости Цейтлина получила отличное образование, окончив специализированную школу при академии художеств. После этого девушку поступила в училище Академии В.А. Серова, чтобы получить профессию по специальности «интерьер и дизайн».
Ульяна Цейтлина и андеграундный художник Тимур Новиков в 1980-х. Фото: соцсети
Карьера модели и жизнь в Австралии
Внешние данные девушки позволили ей освоить не слишком популярную в 1980-е профессию модели. В юном возрасте она трудилась в Ленинградском доме моделей. Ульяна иногда появлялась на обложках журнала «Мода».
В 1989 году Цейтлина вышла замуж и уехала на десять лет в Австралию. В то время в СМИ о ней практически ничего не писали. По словам знаменитости, она вернулась в Петербург спонтанно, чтобы стать крестной мамой новорожденной дочери своей знакомой. Но спустя несколько дней она поняла, что хочет остаться дома.
После приезда блондинка переехала в Москву. У нее была цель — покорить высшее общество. Здесь Цейтлина поселилась у сводной сестры Анастасии Михайловской, в квартире которой обитали еще три свободных художника из Тбилиси.
За время посещения различных тусовок Ульяна поучаствовала в откровенной съемке для мужского журнала практически сразу после первых родов. Фотограф говорил, что снимки светской львицы даже не пришлось обрабатывать в фотошопе, а ведь в это время ей было 39 лет.
Женщина действительно выглядела безупречно, при этом, по ее словам, не прибегала к пластике. Ульяна не любит медицинские процедуры, поэтому на ее теле только один шов — от кесарева сечения.
Также Цейтлина вела передачу «Путевка на Рублевку», но рейтинги программы были низкими, поэтому съемки решено было прекратить. Несмотря на это, некоторые высказывания знаменитости превращались в цитаты.
В молодости звездная блондинка снималась для глянцевых журналов. Фото: соцсети
К слову, знаменитость участвовала в шоу светской дивы и телеведущей Ксении Собчак «Блондинка в шоколаде». Ульяна Цейтлина стала одной из икон стиля нулевых, кем были также модельер Ульяна Сергеенко, бизнес-леди Мирослава Дума, дизайнер Даша Жукова.
Главные секреты красоты светской львицы
Ульяна Цейтлина в свое время написала книгу «100 чисто прикладных советов по разным вопросам», в которой раскрыла перед читательницами ряд секретов, помогающих ей выглядеть молодо. Телеведущая рассказала об особенностях использования декоративной косметики, применения косметологических процедур, о диетах.
При выборе помады Ульяна не рекомендовала читательницам бездумно следовать моде. Так, красная помада не подойдет женщине с тонкими губами, а черный лак отпугнет любого мужчину.
Для женщин с лишним весом Цейтлина советовала перед выбором диеты пройти развернутый анализ крови, чтобы понять, чего не хватает организму, отсутствует ли восприятие отдельных питательных веществ.
Единственно верным решением в выстраивании рациона питания Ульяна признает собственные вкусовые предпочтения.
Однако с 2010 года Ульяна постепенно перестала посещать светские и модные мероприятия, посвятив свое время воспитанию сына.
С 2010 года красавица перестала посещать светские мероприятия и сосредоточилась на воспитании сына. Фото: соцсети
Дружба и ссоры двух самых известных российских блондинок
В начале 2000-х годов Ульяна Цейтлина и Ксения Собчак были просто неразлучными. Девушки постоянно появлялись на светских мероприятиях вместе, олицетворяя то, о чем мечтали женщины страны. Фото светских блондинок того времени и сейчас поражают: шикарная одежда, украшения и восхищенные взгляды мужчин.
В то время Ксения не стремилась замуж и больше интересовалась общественной жизнью. При этом ее подруга Ульяна рассказывала в интервью, что не прочь выйти замуж за респектабельного мужчину с толстым кошельком.
Цейтлина резко выделялась среди московских красавиц сдержанностью и хорошими манерами. Она не становилась участницей громких скандалов, нагло не охотилась на чужих мужей.
На протяжении беременности Собчак поддерживала подругу, приходила к ней в больницу, а после родов стала крестной мамой новорожденного. Но вскоре Цейтлина и Собчак поссорились, а причина конфликта до сих пор так и осталась неизвестной.
Женщины помирились только в 2011 году. Да, былые отношения не восстановились, но знаменитости уже избегают склок и неприязни друг к другу.
А в 2015 году Собчак отправилась на свадьбу подруги. В 2019 году уже Цейтлина получила приглашение от Ксении посетить ее свадьбу с Константином Богомоловым.
Две светские блондинки: Ксения Собчак и Ульяна Цейтлина. Фото: соцсети
Мужья Цейтлиной и жизнь на Рублевке
В первый брак Ульяна вступила в 1989 году и практически сразу уехала в Австралию. В СССР ее муж работал врачом-психиатром. Также мужчина создал один из первых кооперативов в Ленинграде, поэтому на заре 1990-х оставаться дома было небезопасно.
В Австралии блондинка прожила около десяти лет. Об этом периоде биографии Цейтлина вспоминает редко. За границей она увлеклась теннисом, выходила на пробежки вдоль океана, вела фитнес-классы.
По возвращении на родину Цейтлина стала вести активную светскую жизнь. На протяжении долгих лет личная жизнь бывшей светской львицы оставалась в тени. Было известно, что Ульяна жила на Рублевке в доме, который стоит более двух миллионов долларов, ездила на джипе BMW и не ограничивала себя в тратах.
Цейтлина не стесняется своего положения и рассказывает в интервью о том, что добилась успеха и благополучия стараниями, принципами и прекрасными внешними данными.
В 80-х у Ульяны и музыканта Александра Липницкого был страстный роман. Фото: соцсети
В 2006 году Ульяна родила первенца, который получил имя Савва. По словам светской львицы, отец мальчика давно женат, в том браке подрастают дети, поэтому он не захотел признавать ребенка.
В 2015 году в личной жизни блондинки произошли резкие изменения в лучшую сторону: появилась новость о том, что она вышла замуж.
Муж Цейтлиной Алексей Федорычев — бизесмен, в 2016-м ему исполнился 61 год. На момент бракосочетания Ульяне было 47 лет, мужу 60, что не стало препятствием для счастливого союза.
Свадьба была шикарной, толпы звездных гостей поздравляли молодоженов. Стоит отметить, что Ульяна все-таки достигла цели, став женой человека из списка Forbes.
После замужества Цейтлина вновь ушла в тень, изредка появляется на светских мероприятиях и встречах с друзьями.
Ульяна с сыном Саввой. Фото: соцсети
В 2020 году основную часть времени Ульяна проводила в Монако. В квартире на Boulevard de Suisse с видом на порт она живет со своим мужем и сыном Саввой.
А сама Ульяна довольна, что у ребенка перед глазами пример ее нынешнего мужа, человека, который сосредоточен на работе.
В свободное время Цейтлина вместе с домработницей участвует в создании аппетитных блюд. Особенно бывшей светской львице нравится готовить пироги. Сейчас Ульяна позволяет себе не делать уколы красоты.
Звездная блондинка с мужем Алексеем Федорычевым. Фото: соцсети
Ульяна Цейтлина сейчас
Сейчас Ульяна наслаждается семейным счастьем и не планирует возвращаться в светскую тусовку. Иногда ее имя всплывает в СМИ, особенно в глянцевых журналах. Сама Цейтлина неохотно общается с прессой. Однако некоторое время назад красавица поучаствовала в онлайн-конференции «Светское бинго».
В ходе виртуального стола Цейтлина поделилась воспоминаниями о краткосрочных романах. Светская дива вдали от России перестала следовать гламурным тенденциям. Она призналась, что сейчас любит ходить в свободной одежде и практически не пользуется макияжем.