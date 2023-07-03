Подруга Ксении Собчак и жена миллионера: биография телеведущей Ульяны Цейтлиной

Биография знаменитости

В России 1990-е и 2000-е — это время светских львиц и скандальных бизнесменов. Одной из ярких представительниц богемной жизни тех лет была блондинка Ульяна Цейтлина. Красавица блистала на вечеринках, дружила с Ксенией Собчак.

Сегодня ее по праву называют матерью русской светской революции. Сама Цейтлина в свое время утверждала, что не прикладывала особых усилий для того, чтобы светиться на глянцевых страницах.

Росла в интеллигентной семье, в школе была отличницей

Ульяна Цейтлина родилась 17 ноября 1968 года в интеллигентной семье Шестаковых в Санкт-Петербурге. Папа будущей звезды работал художником, а мама занимала пост главного редактора Академии наук.

В молодости Цейтлина получила отличное образование, окончив специализированную школу при академии художеств. После этого девушку поступила в училище Академии В.А. Серова, чтобы получить профессию по специальности «интерьер и дизайн».