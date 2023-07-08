Как снимали фильм про Женю Медведеву: что осталось за кадром

Вообще биографии фигуристок обычно похожи, как и их прически на льду: победы, Олимпиада, всенародная популярность, телешоу и обложки. Или: соревнования, травмы, забвение. Однако путь Евгении Медведевой отличается от историй большинства коллег.
Женю без натяжек можно назвать одной из самых драматичных фигур «фигурки» - ей не хватило шага для победы на Олимпиаде, ее клеймили предательницей за уход к канадскому тренеру Брайану Орсеру, ей пришлось пережить публичную порку после разборок с Этери Тутберидзе, ее постоянно сравнивали (и не всегда сравнения были в пользу Жени) с Алиной Загитовой, ее бросил посреди проекта «Ледниковый период» Даня Милохин...
Неприятных эпизодов было немало, но каждый раз Медведева поднималась и шла дальше. Об этом и сняли документалку «Медведева против Медведевой», которая скоро выйдет в телеэфир.
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«Некоторые кадры даже я никогда не видела»
Женю поставили на коньки в три года - с тех пор девушка от них не отказывалась. В ноябре спортсменке исполнится 24.
- Я такой человек, который до конца ползет, пока силы не кончатся, - говорит о себе спортсменка. - Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я еще ползу, даже не ползу, я пока что еще иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги.
«Медведева против Медведевой» - не банальный мотивирующий байопик о преодолении под девизом «Никогда не сдавайся». Это скорее поучительный и познавательный фильм для родителей, которые все еще намереваются отдать своих детей в школу фигурного катания ради сказки и большой мечты.
Печальная история пропавшей с радаров и сломавшейся Юлии Липницкой и массы других спортсменок, пожертвовавших здоровьем ради медалей, есть лишь «на бумаге». В новой ленте про Медведеву показано, с чем приходится сталкиваться королевам льда.
Работа над фильмом началась аж в 2018 году в Канаде, где Женя тренировалась, и регулярно прерывалась, когда фигуристка участвовала в «Ледниковом периоде». Операторы компании «Красный квадрат», которая снимает топовые проекты для федеральных каналов, следовали за спортсменкой повсюду, фиксируя ее работу за океаном, а также в России с Этери Тутберидзе, воспитавшей Медведеву.
Мы увидим, как тренируется фигуристка, что ест, от чего отказывается, как ставит программы и как вообще впервые выходила на лед (тут помогут снятые родителями Жени семейные видео).
Спортсменка с детства демонстрировала чемпионский характер. Фото: соцсети
- Мне кажется, что съемочная бригада была в курсе всех перипетий моей жизни, - признается Женя. - Они были со мной практически везде. Мы также много снимали дома. Мне пришлось много чего вспоминать, вытащить из себя некоторые эмоциональные вещи. Есть детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры, с кассет. Видеозаписи, где я совсем маленькая. Мне там всего 2 - 3 года, я только-только начала заниматься фигурным катанием. Этих кадров никто никогда не видел. И я их никогда не видела...
«Не хочу никого поучать»
- Все неудачи можно пережить, поверьте мне, - считает фигуристка. - Мысли бросить все посещали меня не раз. Думаю, каждый человек переживал момент, когда опускаются руки. В такие минуты стоит оглянуться на свою жизнь и обратить внимание: близкие живы, здоровы, тебе есть где спать и что есть. На свете огромное количество проблем, которые важнее спортивной карьеры Евгении Медведевой. А мне грех жаловаться на свою жизнь.
Женя периодически публикует в соцсетях беззаботные фото, но благодаря фильму мы поймем, что в ее жизни не все так солнечно. Фото: соцсети
Помимо хроники, в ленте будет много синхронов: мнением о работе с Женей поделятся Илья Авербух, Алексей Ягудин, Александр Жулин, Максим Ставиский, партнер по «Ледниковому периоду» актер Федор Федотов.
В «Ледниковом периоде» Медведевой тоже пришлось нелегко: надо было найти замену сбежавшему Дане Милохину. Выручил Федор Федотов. Фото: Наталья Волошина
Название фильма может показаться излишне провокативным или пафосным, но Женя придумала его сама. И в нем заложен основной смысл.
- Я была не против кого-то, а против самой себя, - подчеркивает спортсменка. - Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека.
Крайне приятно, что нравоучительством Женя при помощи этой документалки заниматься не собирается. Она трезво признает, что «Медведева против Медведевой» - не стремление себя канонизировать, а всего лишь честный рассказ и попытка разобраться в самой себе.
Это ответы на важные вопросы: зачем это было, чем пришлось пожертвовать и к какой точке в настоящий момент пришла двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, вынужденно завершившая карьеру в 23 года из-за проблем со спиной.
- Наверное, документальный фильм не призван кого-либо чему-то учить, - подчеркивает Женя. - Это просто рассказ, откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни, как я все это чувствовала и переживала. Много новых фактов. Я не думаю, что для кого-то это станет каким-то пособием по жизни. Это просто моя честно рассказанная история. А если кто-то какие-то выводы для себя сделает, то это будут только его выводы...
Премьера ленты состоялась на фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который проходит в эти дни в парке Горького. Пока не сообщается, где потом можно будет посмотреть ленту широкому зрителю, но, исходя из того, что выпускает фильм компания «Красный квадрат», это, скорее всего, будет федеральный канал - Первый, «Россия 1» или «Матч ТВ».