Как снимали фильм про Женю Медведеву: что осталось за кадром

Вообще биографии фигуристок обычно похожи, как и их прически на льду: победы, Олимпиада, всенародная популярность, телешоу и обложки. Или: соревнования, травмы, забвение. Однако путь Евгении Медведевой отличается от историй большинства коллег.

Женю без натяжек можно назвать одной из самых драматичных фигур «фигурки» - ей не хватило шага для победы на Олимпиаде, ее клеймили предательницей за уход к канадскому тренеру Брайану Орсеру, ей пришлось пережить публичную порку после разборок с Этери Тутберидзе, ее постоянно сравнивали (и не всегда сравнения были в пользу Жени) с Алиной Загитовой, ее бросил посреди проекта «Ледниковый период» Даня Милохин...

Неприятных эпизодов было немало, но каждый раз Медведева поднималась и шла дальше. Об этом и сняли документалку «Медведева против Медведевой», которая скоро выйдет в телеэфир.

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«Некоторые кадры даже я никогда не видела»

Женю поставили на коньки в три года - с тех пор девушка от них не отказывалась. В ноябре спортсменке исполнится 24.

- Я такой человек, который до конца ползет, пока силы не кончатся, - говорит о себе спортсменка. - Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я еще ползу, даже не ползу, я пока что еще иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги.

«Медведева против Медведевой» - не банальный мотивирующий байопик о преодолении под девизом «Никогда не сдавайся». Это скорее поучительный и познавательный фильм для родителей, которые все еще намереваются отдать своих детей в школу фигурного катания ради сказки и большой мечты.

Печальная история пропавшей с радаров и сломавшейся Юлии Липницкой и массы других спортсменок, пожертвовавших здоровьем ради медалей, есть лишь «на бумаге». В новой ленте про Медведеву показано, с чем приходится сталкиваться королевам льда.

Работа над фильмом началась аж в 2018 году в Канаде, где Женя тренировалась, и регулярно прерывалась, когда фигуристка участвовала в «Ледниковом периоде». Операторы компании «Красный квадрат», которая снимает топовые проекты для федеральных каналов, следовали за спортсменкой повсюду, фиксируя ее работу за океаном, а также в России с Этери Тутберидзе, воспитавшей Медведеву.

Мы увидим, как тренируется фигуристка, что ест, от чего отказывается, как ставит программы и как вообще впервые выходила на лед (тут помогут снятые родителями Жени семейные видео).