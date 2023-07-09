Как справляются с возложенными на них обязанностями знаменитые крестные папы и мамы

И вообще крестные родители должны понимать, насколько серьезны обязательства, которые они на себя берут. Это относится и к обычным, и к звездным семьям.

Знаменитости часто выбирают крестными для своих детей популярных друзей-коллег, и не все с возложенными на них задачами справляются. Впрочем, есть и крестные-отличники, с которых стоит брать пример тем, кто лишь недавно обзавелся званием «крестный».

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Дебютанты Смолов и Кудрявцева

На днях сразу несколько звездных родителей крестили детей. Певица и юрист Катя Гордон уже много лет дружит с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Неудивительно, что именно Лера стала крестной матерью Теодора, третьего сына Кати (отец мальчика - бизнесмен Виктор Хархалис).

Лера говорит: «Это для меня очень ответственный шаг - это как второй родитель, вторая мать. Очень волновалась, если честно. Тео все крестины был спокойным и в конце вообще уснул на моих руках...»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова покрестила дочь Анну. Крестной девочки стала напарница Ольги по «Дому-2» Ксения Бородина.