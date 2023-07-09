Как справляются с возложенными на них обязанностями знаменитые крестные папы и мамы

И вообще крестные родители должны понимать, насколько серьезны обязательства, которые они на себя берут. Это относится и к обычным, и к звездным семьям.
Знаменитости часто выбирают крестными для своих детей популярных друзей-коллег, и не все с возложенными на них задачами справляются. Впрочем, есть и крестные-отличники, с которых стоит брать пример тем, кто лишь недавно обзавелся званием «крестный».
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Дебютанты Смолов и Кудрявцева
На днях сразу несколько звездных родителей крестили детей. Певица и юрист Катя Гордон уже много лет дружит с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Неудивительно, что именно Лера стала крестной матерью Теодора, третьего сына Кати (отец мальчика - бизнесмен Виктор Хархалис).
Лера говорит: «Это для меня очень ответственный шаг - это как второй родитель, вторая мать. Очень волновалась, если честно. Тео все крестины был спокойным и в конце вообще уснул на моих руках...»
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова покрестила дочь Анну. Крестной девочки стала напарница Ольги по «Дому-2» Ксения Бородина.
Помимо «Дома-2», Орлову и Бородину отныне связывает еще и общая дочка. Фото: соцсети
Сама Ольга - крестная сразу у нескольких детей подруг. К сожалению, с сыном Жанны Фриске Платоном Ольге не дают встречаться: отец мальчика Дмитрий Шепелев не разрешает сыну общаться с Орловой, так как она в конфликте мужчины с родителями Жанны заняла сторону последних.
Потому Ольга общается с другими крестными детьми, стараясь как можно ответственнее выполнять свои обязанности, о которых она говорит так: «Надо просто быть для ребенка духовно близким человеком. К тому же к этому нельзя относиться как к работе. Мои крестники всегда знают, что у них есть я и мое плечо. Мы можем поговорить о жизни, провести вместе время».
Спортсмены, кстати, от героев шоу-бизнеса не отстают. В конце июня в храме Святого Иоанна Крестителя у Новодевичьего монастыря футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько крестили своего сына Тимофея. Крестным мальчика стал друг и коллега Павла Федор Смолов, крестной - подруга Надежды, предпринимательница Ольга Рябова.
Теперь Смолову (на фото с семьей Павла Мамаева) надо не только по мячу бить, но и о крестнике не забывать. Фото: соцсети
Малахов и Долина - примеры для подражания
Многие знают о том, что Андрей Малахов - крестный наследников Филиппа Киркорова, Мартина и Аллы-Виктории. Детей крестили вскоре после рождения в Саввино-Сторожевском монастыре в Подмосковье. Недавно, когда Филипп был на Петербургском международном экономическом форуме, крестный пошел вместо него на выпускной крестников, прощающихся с начальной школой.
Видео, на котором Малахов в зрительном зале с другими родителями смотрит выступление детей на выпускном, разлетелось по соцсетям. Андрей обратился к крестникам: «Впереди беззаботное лето, каникулы и никакой домашки! Завидую!»
В отсутствие Киркорова папой Мартина поработал Малахов (на фото с учительницей мальчика). Фото: соцсети
Отметим, что у Андрея аж пять крестных детей, он уделяет внимание всем, приходит на помощь, когда требуется, в общем, для свежеиспеченных крестных пап он вполне может служить образцом для подражания.
Ну а начинающим крестным мамам стоит взять за образец Ларису Долину. Лариса Александровна и ее дочь Ангелина были близкими подругами Юлии Началовой. Стала народная артистка РФ и крестной мамой дочери Юлии Вере Алдониной, которой сейчас уже 16 лет.
Лариса Долина поддерживает дочь Юлии Началовой, свою крестницу Веру, а также родителей покойной певицы. Фото: Владимир Веленгурин/КП
После смерти Началовой Лариса Александровна всячески поддерживает и Веру, и вообще всю семью. В частности, папа Юлии Виктор Началов преподает в Музыкальной академии Долиной. Долина пообещала крестнице, что всегда будет с ней рядом: заменить маму не сможет, но постарается сделать это.
Она видит свою крестницу звездой мюзиклов и предложила ей обучение у себя (Долина заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры): «Предложила ей поступить ко мне на кафедру, заниматься в проектах, принимать участие в мюзиклах...».