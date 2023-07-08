Как американцы обвиняют принца Гарри и Меган Маркл в тунеядстве и разрывают подписанные с ними многомиллионные контракты

Вот они, гонимые прислужниками Букингемского дворца и жестокими английскими таблоидами, бегут из Лондона в поисках счастливой жизни. Вот исповедуются легендарной Опре Уинфри и получают солидные контракты с крупнейшими стриминговыми сервисами Netflix и Spotify на производство контента.

А дальше - яма. Американское общество никак не может принять и поверить паре, регулярно жалующейся на августейшую родню, да и сами Гарри с Меган чудес трудолюбия, которые так ценятся в США, не демонстрируют. Чем дальше, тем больше печальных новостей - вплоть до мыслей о возвращении в недружелюбный отчий дом.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Долбаные мошенники»

В Штатах Гарри и Меган нужны были гарантии и перспективы, поэтому они и пошли по крупным издательствам и медиаплощадкам, торгуя эксклюзивами про королевскую семью, и таки выбили себе (не без поддержки Опры Уинфри, к которой тоже сходили «на поклон») несколько жирных контрактов.

Один из них - со стримингом Spotify, капитализация которого достигает заоблачных $29 миллиардов. Пара заключила соглашение с платформой в 2020 году, сумма договора оценивалась в 25 миллионов долларов - Гарри и Меган должны были записать серию подкастов, то есть разговоров на радио с известными людьми, состоящую из 12 эпизодов. В итоге записали лишь один выпуск, где Маркл общалась с Сереной Уильямс, Пэрис Хилтон и другими. На этом все.

Пару обвинили в подлоге и лени, и 15 июня 2023 года руководство стриминга разорвало контракт с вежливой формулировкой, согласно которой экс-партнеры «взаимно согласились расстаться и гордятся сериями, которые сделали вместе».

Однако в день выхода релиза об уходе пары со Spotify руководитель отдела монетизации подкастов компании Билл Симмонс былболее откровенен:

«Жаль, я не участвовал в переговорах об уходе Меган и Гарри из Spotify. «Долбаные мошенники» - вот такой подкаст нам нужно было с ними сделать. Как-нибудь вечером мне стоить напиться и рассказать историю о том, как я разговаривал с Гарри и пытался помочь ему с идеями подкаста...»

Инсайдеры позже сообщали, что Маркл вообще не участвовала в подкастах. На самом деле это продюсеры записывали за нее интервью, а вопросы Меган потом надиктовывала отдельно, и их вклеивали. Теперь парочка, разумеется, не получит обещанных миллионов и едва ли с такой репутацией сможет дальше рассчитывать на контракты в медиасфере.

Подвисшие $50 миллионов

История с Netflix выглядит чуть оптимистичнее, но тоже неидеально. Контракт с этой компанией был подписан все в том же 2020 году после переезда пары в США. Netflix посулил принцу $100 миллионов за серию проектов - в том числе и за откровения, которые склеили в документальный сериал «Гарри и Меган».

Да, он был снят и даже собрал неплохую аудиторию - за эту часть контракта пара получила 50 миллионов долларов. Но на этом, судя по всему, силы семейного тандема закончились. И вторая половина обещанной суммы подвисла. И в компании уже предупредили британца, что если он не продолжит «пилить контент», то сделка будет сорвана и гонорары пересмотрены. Остаток суммы в случае саботажа он может просто не увидеть.

- Стриминг был рад подписать контракт с Гарри и Меган и ищет идеи для дальнейшего развития, - сообщают источники в Netflix. - Но судьба сделки зависит от того, будут ли они предлагать что-то хорошее.

Без крыши дома своего

Иногда хождения по мукам Гарри и Меган напоминают и какую-то сюрреалистическую сказку. На днях стало известно, что их буквально выселили из дома. Речь идет о Фрогмор-коттедже - уютном доме на территории Виндзорского замка в пригороде Лондона.