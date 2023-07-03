Сотрудничество с Децлом и эксперименты с модой и музыкой: чем известен рэпер Yanix

Биография артиста
Талант, смекалка и целеустремленность помогли молодому рэперу Yanix взобраться на музыкальный олимп и занять свою нишу. Он добился всего сам, фанаты обожают музыканта и регулярно посещают его концерты. Парень пишет тексты о жизни, любви, боли и отчаянии.
Родился в Подмосковье, в детстве обожал спорт
Янис Бадуров (настоящее имя певца) родился в Красногорске 16 ноября 1993 года. Родители парня работали в медицине. Кроме певца в семье Бадуровых росли еще двое сыновей.
В детстве Янис обожал спорт и какое-то время участвовал в баскетбольных турнирах, защищая честь своего города. Параллельно со спортивными увлечениями к парню пришла и любовь к музыке. Она-то и стала путеводной звездой для Яниса.
Маленький Янис. Фото: соцсети
Как признавался сам рэпер, в юношестве он обожал слушать группы The Offspring, Blink-182, Green Day. Некоторое время Янис играл в молодежном рок-коллективе, подражая кумирам. Однако спустя некоторое время молодой человек познакомился с рэпом. Тогда Янис понял, что именно этот стиль трогает его душу и сердце.
Школу парень закончил с серебряной медалью, на протяжении всех лет был любимчиком учителей. После окончания учебного учреждения юноша выбрал совсем не творческую профессию и поступил в московский ВУЗ на кафедру «Управление проектами и инновационный менеджмент». В 2015 году Янис благополучно окончил институт. В то же время он понял, что свою жизнь свяжет исключительно с музыкой.
Первая музыкальная неудача и записи альбомов при участии знаменитостей
В 2011 году Янис записал первый микстейп. Увы, этот сборник композиций не принес исполнителю популярности, но парень решил не сдаваться. Спустя два года артист выпустил первую пластинку, которая получила название «Шоу улиц гетто». В создании альбома начинающему рэперу помогли опытные исполнители Yung Trappa, Bonus B.
Эта пластинка подарила начинающему музыканту первых поклонников. На юного рэпера обратили внимание. В том же году Яниса пригласили поучаствовать в модном в то время шоу Versus Battle. Соперником артиста стал рэпер Galat. Yanix проиграл этот баттл, но приобрел важный опыт.
В 2014 году музыкант выпустил новый альбом под названием «Шоу улиц гетто – 2». В записи пластинки принимали участие Децл, ATL и Hiro. Почти сразу вышел клип на самую популярную песню с этого диска — «Хайпим». Вторая пластинка оказалась ничуть не менее удачной, чем первая. На этом Янис останавливаться не собирался.
Первый микстейп не принес Янису популярности, но следующие две пластинки подарили музыканту толпу поклонников. Фото: соцсети
В 2016 году вышла пластинка под названием Gianni. Песни «Не говори им», «Найт лайф» и «Цепь» полюбились поклонникам талантливого парня больше всего. На эти же треки вскоре были сняты красочные клипы.
Фанатов Yanix также обрадовало участие кумира в популярном шоу Большого Русского Босса (Big Russian Boss). Парень презентовал и новое видео, снятое на песню «Когда гаснет свет» (совместная работа с Назаром Вотяковым, известным под псевдонимом Obladaet).
Год спустя свет увидел альбом Bla Bla Land. Песни с этого альбома были посвящены любви, дружбе. Пластинка включила в себя семь треков.
В 2020 год молодой рэпер выпустил новый альбом SS 20, в который вошло 12 стильных треков. Через год музыкант порадовал поклонников яркой коллаборацией с OG Buda & 163Onmyneck, представив трек «Стейк».
Молодой рэпер поет о проблемах молодежи, любви, дружбе и предательстве. Фото: соцсети
Роман с участницей «Дом-2» и мечты о детях
В свое время статному красавцу приписывали роман с моделью и бывшей участницей шоу «Дом-2» Мариной Черкасовой, известной под псевдонимом Мексика. В Интернете было много совместных фото знаменитостей, у пары даже успели появиться поклонники. Но уже в 2018 году молодые люди расстались.
Позднее в интервью музыкант признался, что не отрицает возможность долгого и счастливого брака. Однако он пока не встретил свою единственную, с которой бы захотел прожить много лет вместе и воспитать детей. Сейчас парень живет в купленной им квартире бизнес-класса, но мечтает о собственном загородном доме, где хочет разместить студию звукозаписи.
Отношения Яниса и Марины продлились недолго. Фото: соцсети
От милых кудряшек до брутальных косичек
Имидж артиста восхищает многих его поклонников. Визиткой парня со временем стали косички, которые он любит забирать в хвост. При этом в детстве у исполнителя были кудряшки, а в школе Янис уже носил короткую стрижку. В интервью музыкант как-то рассказал, что носит банданы, но избегает шляп, так как те не сочетаются с общим видом.
Кроме этого, у рэпера есть татуировки, в основном на руках. Вокалист считается большим модником. Янис предпочитает носить вещи популярных мировых брендов.
Янис считает себя большим модником. Фото: соцсети
Yanix сейчас
В прошлом году музыкант продолжил творческую карьеру. Своих поклонников артист порадовал альбомом под названием G.o.a.t. uslugi, вышедший в конце августа. В работе над диском помимо рэпера участвовали Дора, Thomas Mraz. Сразу после выхода пластинки Yanix получил как восторженные отзывы от слушателей, так и обвинения в следовании музыкальной моде, заданной соцсетями.
В сентябре 2022 года исполнитель отыграл большой сольный концерт в Москве, на котором презентовал свое новое детище, а также дал интервью на YouTube-канале «Вписка», где поделился с ведущими деталями творчества.