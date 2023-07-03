Сотрудничество с Децлом и эксперименты с модой и музыкой: чем известен рэпер Yanix

Как признавался сам рэпер, в юношестве он обожал слушать группы The Offspring, Blink-182, Green Day. Некоторое время Янис играл в молодежном рок-коллективе, подражая кумирам. Однако спустя некоторое время молодой человек познакомился с рэпом. Тогда Янис понял, что именно этот стиль трогает его душу и сердце.

Школу парень закончил с серебряной медалью, на протяжении всех лет был любимчиком учителей. После окончания учебного учреждения юноша выбрал совсем не творческую профессию и поступил в московский ВУЗ на кафедру «Управление проектами и инновационный менеджмент». В 2015 году Янис благополучно окончил институт. В то же время он понял, что свою жизнь свяжет исключительно с музыкой.

Первая музыкальная неудача и записи альбомов при участии знаменитостей

В 2011 году Янис записал первый микстейп. Увы, этот сборник композиций не принес исполнителю популярности, но парень решил не сдаваться. Спустя два года артист выпустил первую пластинку, которая получила название «Шоу улиц гетто». В создании альбома начинающему рэперу помогли опытные исполнители Yung Trappa, Bonus B.

Эта пластинка подарила начинающему музыканту первых поклонников. На юного рэпера обратили внимание. В том же году Яниса пригласили поучаствовать в модном в то время шоу Versus Battle. Соперником артиста стал рэпер Galat. Yanix проиграл этот баттл, но приобрел важный опыт.

В 2014 году музыкант выпустил новый альбом под названием «Шоу улиц гетто – 2». В записи пластинки принимали участие Децл, ATL и Hiro. Почти сразу вышел клип на самую популярную песню с этого диска — «Хайпим». Вторая пластинка оказалась ничуть не менее удачной, чем первая. На этом Янис останавливаться не собирался.