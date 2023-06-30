Любовь и ненависть Виктора Салтыкова: почему звезда 80–90-х много лет скандалит с бывшей женой

Виктор Салтыков с детства знал, что станет певцом. Его кумирами были «Битлз». И его мечта исполнилась — но потом все пошло не по плану…
Гитара, «Битлз» и первая группа
Виктор Салтыков родился 22 ноября 1957 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), его отец работал на заводе, мама была инженером. Мальчик жил так же, как и тысячи его сверстников: учился в школе, играл в футбол, позднее увлекся теннисом…
Но главной его любовью была музыка. Уже с 5 лет Витя постоянно пел, для него не было больше радости. А чуть позднее он впервые услышал «Битлз», и с тех пор они стали его любимой группой.
Виктор Салтыков в молодости. Фото: соцсети
Когда ему было 12 лет, не стало отца, и мама, опасаясь, что мальчик может пойти по «кривой дорожке», отдала Виктора в хоровую капеллу — чтобы с толком занять свободное время. Вскоре мальчик научился играть на гитаре. В 1977 Салтыкова призвали в армию, но и там он продолжал заниматься музыкой.
Однако получать специальность пошел в институт железнодорожного транспорта — на этом настояли мама и дядя. Впрочем, и в институте Салтыков играл на гитаре и пел — вместе с друзьями он создал группу «Демокритов колодец» и выступал с ней на сцене.
«Форум» и «Электроклуб»
Группа «Форум». Фото: соцсети
В 1983 году талантливого музыканта пригласили в группу «Мануфактура», и в ее составе он стал лучшим вокалистом на ленинградском рок-фестивале. Публика встретила песню в исполнении Салтыкова овациями — для него это стало приятной неожиданностью. А главное – его заметил Александр Назаров и предложил Виктору петь в его группе «Форум».
Это был самый успешный период в творчестве Салтыкова: зрители полюбили песни «Белая ночь», «Улетели листья», «Кони в яблоках» в его исполнении. Салтыков стал настоящим кумиром молодежи, фанаты на гастролях могли поднять машину с ним и нести ее по улице.
Но, несмотря на ошеломляющую популярность, Виктор, получив предложение перейти в московскую группу «Электроклуб», принял его, а в «Форуме» вместо него стал петь Сергей Рогожин.
Виктор Салтыков и Ирина Аллегрова. Фото: соцсети
К тому времени «Электроклуб» покинул Игорь Тальков, который предпочел развивать сольную карьеру. Кроме Виктора Салтыкова, в группе пела Ирина Аллегрова. Несколько лет «Электроклуб» активно гастролировал по стране, Салтыков давал по несколько концертов в день, его популярность росла.
Сольная карьера
И все же в 1990 году он решил: пора двигаться дальше. Ему хотелось исполнять более серьезную музыку. Спустя год вышел первый сольный альбом музыканта — «Армия любви», после чего дискография певца постоянно пополнялась.
В «Музыкальном ринге» — против бывшей жены
Известный артист нередко появлялся на телеэкранах. В 1986 году с группой «Форум» Салтыков участвовал в «Музыкальном ринге» — соревновался с певицей Мариной Капуро. Еще интереснее получился выпуск 1999 года — Салтыков против бывшей жены, певицы Ирины Салтыковой. В 2004 году поклонники увидели его на программе «Песня года», где он исполнил песню «Берега любви» дуэтом с Татьяной Овсиенко.
А в честь своего 55-летнего юбилея Салтыков дал большой концерт, в котором приняли участие многие российские музыканты. В 2021 году Виктор Владимирович стал гостем программы Татьяны Устиновой «Мой герой» и поведал зрителям историю своей жизни. Тогда же артист принял участие в музыкальном шоу «Суперстар!» — и занял первое место, правда, разделив его с Шурой.
Загородный дом
Деньги, заработанные в годы популярности, певец вложил в недвижимость — построил дом в Домодедове, в поселке «Никитские Поляны». Как рассказывал артист, уют и комфорт этого дома — целиком заслуга его второй жены: Ирина сама выбрала проект, сама руководила строительством, и в результате получилось именно то, что стало для обоих супругов идеальным местом для жизни.
С Ириной Салтыковой — «любовь, похожая на стон»
Виктор и Ирина Салтыковы. Фото: соцсети
В 1985 году, выступая в Сочи, Виктор обратил внимание на одну из зрительниц — эффектную девушку в красном платье. После концерта он с ней познакомился. Незнакомку звали Ириной. Между молодыми людьми разгорелся роман, они поженились, и в 1987-м у них родилась дочь Алиса. Некоторое время они были счастливы.
Но карьера Виктора постепенно угасала, он все больше нервничал, снимал напряжение алкоголем… В семье начались ссоры, потом он стал поднимать руку на жену. Ирина долго терпела и прощала, но, когда узнала об измене Виктора, поняла, что дальше с ним жить не сможет. И подала на развод.
Ирина Салтыкова. Фото: Global Look Press
Отношения между бывшими супругами даже спустя много лет остаются напряженными. В разных телешоу они не раз обвиняли друг друга в расставании. Виктор доказывал, что Ирина лжет, говоря о его алкогольной зависимости и буйном нраве. С дочерью Алисой он общается редко: по словам певца, девушку настроила против него Ирина.
С Ириной Метлиной — счастлив во втором браке
Виктор Салтыков со второй женой — Ириной Метлиной. Фото: соцсети
С девушкой, которая стала его второй женой, Виктор познакомился, еще будучи женатым. Ирине Метлиной на тот момент едва исполнилось 17 лет, а ему было на 20 лет больше. Влюбившись, Салтыков ушел от жены. В 1995 году певец снова стал отцом — Метлина родила дочь Анну.
Со временем Анна получила музыкальное образование в Лондоне, а в России приняла участие в «Новой Фабрике звезд». В 2008 году у Виктора Салтыков и Ирины Метлиной родился сын, которому дали имя Святослав. Сейчас он учится в школе, а в свободное время играет в теннис.
Скандалы вокруг Виктора Салтыкова
Отвечая на претензии бывшей жены, Салтыков рассказывал свою версию произошедшего:
«Это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше».
Алиса Салтыкова. Фото: соцсети
Что же касается их взрослой дочери, певицы Алисы Салтыковой, то общение между ней и отцом до сих пор нельзя назвать регулярным — они практически не видятся.
«С папой у меня общения нет, и я предпочитаю не лезть в это все, но думаю, если он когда-то будет готов, я — с распростертыми объятиями. Для меня Виктор Салтыков — это человек, которого я не знаю, друзей чаще вижу, чем встречала в своей жизни его. Не могу ни плохого, ни хорошего сказать», — признавалась Алиса в интервью.
Анна Салтыкова. Фото: кадр из шоу «Суперстар!»
Кроме известных скандалов, связанных с бывшей женой, Виктор Салтыков заставил говорить о себе в связи с участием в шоу «Суперстар! Возвращение». После исполнения Виктором песни Филиппа Киркорова «Просто подари» внезапно взял слово один из членов жюри — музыкальный критик Сергей Соседов, и в самых резких выражениях раскритиковал исполнение Салтыкова.
Соседов был настолько жестким в своих суждениях, что за Салтыкова вступилась Лариса Долина, также член жюри. Разгорелся спор, Долина намекнула на то, что Соседов не умеет петь, зрители встретили эти слова смехом… Словом, шоу получилось на славу.
Продолжает петь
Виктор Салтыков и Алена Апина на шоу «Суперстар!» Фото: соцсети
В 2022 году Виктор Салтыков отметил свой 65-летний юбилей. Он продолжает вести активную творческую жизнь, хотя порой подшучивает над своим возрастом — например, признается прямо со сцены, что хотел бы похудеть: при росте 170 см Салтыков в молодости отличался стройностью, однако за последние годы явно прибавил в весе.
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Певец приезжает в разные города, представляя зрителям свои программы — «Ностальгия по настоящему» и «О боже, какой мужчина» (вместе с певицей Натали). Певец регулярно делится с поклонниками новыми фотографиями на своих страничках в соцсетях, — и получает в ответ теплые слова от тех, для кого он стал кумиром много лет назад.