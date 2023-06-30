Любовь и ненависть Виктора Салтыкова: почему звезда 80–90-х много лет скандалит с бывшей женой

Виктор Салтыков с детства знал, что станет певцом. Его кумирами были «Битлз». И его мечта исполнилась — но потом все пошло не по плану…

Гитара, «Битлз» и первая группа

Виктор Салтыков родился 22 ноября 1957 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), его отец работал на заводе, мама была инженером. Мальчик жил так же, как и тысячи его сверстников: учился в школе, играл в футбол, позднее увлекся теннисом…

Но главной его любовью была музыка. Уже с 5 лет Витя постоянно пел, для него не было больше радости. А чуть позднее он впервые услышал «Битлз», и с тех пор они стали его любимой группой.

