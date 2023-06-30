Снимался в «Ликвидации» и «Штрафбате», подрался с сыном: как сложилась карьера и личная жизнь Максима Дрозда

Максим Дрозд появился на свет в Одессе 11 марта 1968 года в семье украинских актеров. Отец Георгий Дрозд – народный артист УССР, актер театра и кино, снявшийся в картинах «Михайло Ломоносов», «Колье Шарлотты», «Звездочет», «Грибной дождь», «Идеальное преступление», игравший в московском «Современнике» и Киевском театре русской драмы.
Мать – актриса театре Людмила Курортник. Так что неудивительно, что наследник решил пойти по родительским стопам.
Максим Дрозд в молодости. Фото: кадр из программы "Мой герой"
Детство Дрозда-младшего прошло в нескольких городах, так как семья часто переезжала: Киев, Рига, Москва. В школьные годы мальчик занимался боксом, и вполне успешно – получил звание мастера спорта и перспективы, но не пошел в профессиональный спорт, а выбрал творчество.
Правда, когда пробовал поступить – а документы Максим подал во все московские театральные вузы – удача от него отвернулась. Поэтому пришлось ему идти в армию, служить в воздушно-десантных войсках.
Вернулся Дрозд в Москву и смог поступить в Школу-студию МХАТ. Причем, учился у Авангарда Леонтьева, а сокурсниками стали Анастасия Заворотнюк, Егор Пазенко, Дмитрий Щербина. Когда диплом уже был в кармане, то новоиспеченного актера пригласили в Театр им. М.Ермоловой. Максим устроился на службу, но долго не проработал – кинематограф затянул.
Мать Дрозда в 1997 году приняла решение уйти в монастырь, отец женился снова, и во втором браке у него родилась дочь Клавдия, сводная сестра Максима.
Кинокарьера
Еще в студенчестве Дрозд начал сниматься в кино. 1992 год – и дебют в боевике «Афганец». Следующими были фильмы «На полустанке», «Какая чудная игра» и «Золотое дно». Благодаря брутальной внешности и подтянутой физической форме, росту 187 см и весу 82 кг, Дрозд выигрышно смотрелся в роли бандита и злодея или военного и человека в форме, и это амплуа за ним закрепилось на долгие годы.
Максим Дрозд в фильме "Какая чудная игра". Кадр из фильма
Пятилетний перерыв в карьере Дрозд сделал в 1995 году. Он уходил заниматься бизнесом, а затем вернулся в кино. И в 2000 году снялся в «Бандитском Петербурге». Затем были роли в таких громких сериалах, как «Гражданин начальник» (2001), «Штрафбат» (2004), «МУР есть МУР» (2004), «Призвание» (2005), «Адъютанты любви» (2005), «Охота на пиранью» (2006).
Максим Дрозд в сериале "Штрафбат". Кадр из сериала
Насыщенным на разные яркие проекты выдался 2007 год. Тогда на экраны с участием Дрозда вышли «Ликвидация», «Диверсант 2: Конец войны», «Гаишники», «Никогда не забуду тебя!», «Подруга банкира».
Максим Дрозд в сериале "Ликвидация". Кадр из сериала
Довелось Дрозду за карьеру поучаствовать и в откровенных сценах. В ленте «Влюбленные женщины» его партнершей стала Екатерина Климова, и это было то еще испытание для актера.
Позже он признавался, что постельные эпизоды не для него, ему лучше побегать или пострелять. Поэтому в фильмографии актера и много таких криминальных и военных драм, как «Литейный» (2008), «Крутой» (2012), «По законам военного времени» (2015).
Максим Дрозд (слева) на съемках сериала "По законам военного времени". Фото: соцсети
В 2016 году на экраны вышел сериал «Консультант», основанный на истории серийного маньяка Андрея Чикатило, и Дрозд в нем сыграл следователя. Этот проект победил в номинации «Лучшая сценарная работа» Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также 2 награды на Международном фестивале «Вместе».
В том же году Дрозд снялся в сериалах «Штрафник», «Мурка», «Молодой», «Муж с доставкой на дом». Ушлого чиновника актеру выпало сыграть в сериале «Молодежка. Взрослая жизнь» на СТС в 2017 году. Затем были сериалы «Смотритель маяка», «Сиделка», «Фальшивый флаг» - всего за плечами актера около сотни ролей.
Максим Дрозд в сериале "Смотритель маяка". Кадр из сериала
Личная жизнь
Мужественный и атлетичный актер всегда пользовался популярностью у противоположного пола. И несколько раз был женат. Первой избранницей стала школьная любовь – балерина, хореограф Лилия Фомина, свадьбу пара сыграла в 1991 году. Через год на свет появилась дочка Дарья, которая стала чемпионкой мира по настольному теннису. Но спустя 11 лет семья распалась – в 2002 году Дрозд и Фомина развелись.
Максим Дрозд с детьми Дарьей, Егором и Марией. Кадр из программы "Мой герой"
Холостым Дрозд проходил недолго – уже в 2003 году он женился на пловчихе Анастасии Бровкиной, которая подарила ему двоих детей, сына Егора и дочь Марию. Но в 2009 году союз распался. Влюбчивый актер быстро нашел новую пассию – на съемках сериала «Проклятый рай» он встретил актрису Викторию Полторак.
Виктория Полторак. Фото: Global Look Press
Свадьбу пара сыграла очень быстро, в 2010 году. Вскоре семья пополнилась дочкой Софи, но полной семья была недолго и уже в 2014 году состоялся развод. Как только актер стал свободным, ему начали приписывать романы с разными знаменитостями, среди которых Эвелина Бледанс, Анна Ардова. Но Дрозд опроверг домыслы, отметив, что их связывают только дружеские отношения.
Максим Дрозд и Светлана Русина. Фото: соцсети
В настоящее время Дрозд часто выходит в свет с красавицей-блондинкой Светланой Русиной. При этом, о романе актер официально не заявлял.
Скандалы
Актер в 2018 году был замешан в скандальном эпизоде, и это была не съемочная площадка. Якобы, Дрозд устроил пьяный дебош в ресторане – его туда отказались впускать. Причем, очевидцы рассказывали, что Максим отдыхал в этом заведении, перебрал, ушел, а позднее возвратился. Но охранники оказались негостеприимны. И сначала кулаки звезды полетели в них, а потом и в стоящее рядом такси – Дрозд разбил стекло. Когда происшествие было предано огласке, актер открестился от своего участия в нем.
Избитый Максим Дрозд. Фото: соцсети
В начале 2023 года Дрозд заставил поклонников сильно поволноваться за себя. На новогодних каникулах актеру потребовалась помощь врачей. Как рассказал Максим позднее, он пострадал в боксерском спарринге с 24-летним сыном Егором. У актера распухли не только лицо, но и нога.
Карьера сегодня
В 2023 году вышел новый сезон сериала «Заповедный спецназ». 55-летний актер исполнил роль бывшего спецназовца и в кадре вновь продемонстрировал, что находится в прекрасной физической форме, способен выполнять сам необходимые трюки и владеет верховой ездой. А также легко находит общий язык с дикими животными – в кадре было все по-настоящему: медведи, рыси, волки.
«Меня даже рысь погладила за кадром. Но если бы она выпустила когти, то я бы остался без лица. Экстрим дает возможность почувствовать правду. Конечно, было страшно, но это помогало работать, потому что настоящий страх — это настоящие эмоции», - рассказывал в интервью актер.