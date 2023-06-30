Снимался в «Ликвидации» и «Штрафбате», подрался с сыном: как сложилась карьера и личная жизнь Максима Дрозда

Детство Дрозда-младшего прошло в нескольких городах, так как семья часто переезжала: Киев, Рига, Москва. В школьные годы мальчик занимался боксом, и вполне успешно – получил звание мастера спорта и перспективы, но не пошел в профессиональный спорт, а выбрал творчество.

Правда, когда пробовал поступить – а документы Максим подал во все московские театральные вузы – удача от него отвернулась. Поэтому пришлось ему идти в армию, служить в воздушно-десантных войсках.

Вернулся Дрозд в Москву и смог поступить в Школу-студию МХАТ. Причем, учился у Авангарда Леонтьева, а сокурсниками стали Анастасия Заворотнюк, Егор Пазенко, Дмитрий Щербина. Когда диплом уже был в кармане, то новоиспеченного актера пригласили в Театр им. М.Ермоловой. Максим устроился на службу, но долго не проработал – кинематограф затянул.

Мать Дрозда в 1997 году приняла решение уйти в монастырь, отец женился снова, и во втором браке у него родилась дочь Клавдия, сводная сестра Максима.

Кинокарьера

Еще в студенчестве Дрозд начал сниматься в кино. 1992 год – и дебют в боевике «Афганец». Следующими были фильмы «На полустанке», «Какая чудная игра» и «Золотое дно». Благодаря брутальной внешности и подтянутой физической форме, росту 187 см и весу 82 кг, Дрозд выигрышно смотрелся в роли бандита и злодея или военного и человека в форме, и это амплуа за ним закрепилось на долгие годы.