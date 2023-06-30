Юная звезда кино и сериалов из глубинки Забайкалья: биография актрисы Ларисы Кулаковой

Биография актрисы

Лариса Кулакова одна из самых талантливых российских актрис сериалов и кино. Ее карьера только набирает обороты. Талант артистки позволяет ей успешно играть как комедийные, так и драматические роли.

Отличалась эмоциональностью и любила петь

Лариса родилась 18 февраля 1999 года в селе Улеты Забайкальского края. На тот момент в селе проживало чуть больше шести тысяч жителей, но в нем имелся свой народный театр, где Кулакова и начинала свою актерскую карьеру, еще будучи школьницей.

Костюмы юные артисты шили сами из материалов, принесенных благодарными зрителями и их родителями. Лара чувствовала себя на сцене легко и органично. Сама девушка объясняет это тем, что с детства занималась в музыкальной школе и привыкла к выступлениям. Кулакова играла на фортепиано, любила петь, была очень эмоциональной и живой.