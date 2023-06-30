Юная звезда кино и сериалов из глубинки Забайкалья: биография актрисы Ларисы Кулаковой

Биография актрисы
Лариса Кулакова одна из самых талантливых российских актрис сериалов и кино. Ее карьера только набирает обороты. Талант артистки позволяет ей успешно играть как комедийные, так и драматические роли.
Отличалась эмоциональностью и любила петь
Лариса родилась 18 февраля 1999 года в селе Улеты Забайкальского края. На тот момент в селе проживало чуть больше шести тысяч жителей, но в нем имелся свой народный театр, где Кулакова и начинала свою актерскую карьеру, еще будучи школьницей.
Костюмы юные артисты шили сами из материалов, принесенных благодарными зрителями и их родителями. Лара чувствовала себя на сцене легко и органично. Сама девушка объясняет это тем, что с детства занималась в музыкальной школе и привыкла к выступлениям. Кулакова играла на фортепиано, любила петь, была очень эмоциональной и живой.
Лариса с любимым дедушкой и кошками. Фото: соцсети
Вместе с этим талантливая девушка занималась гимнастикой и акробатикой, а позднее переключилась и на балет.
Окончив одиннадцатый класс, Лариса отправилась покорять Москву. Билеты из Читы стоили очень дорого, а потому Кулакова решила, что обязана поступить с первой попытки. Родители только поддержали желание дочери стать актрисой.
В итоге девушка успешно прошла вступительные испытания во ВГИК и стала студенткой актерского отделения, пополнив мастерскую Александра Михайлова. Ее она окончила в 2020 году. Время учебы прерывалось вынужденными каникулами, вызванными ограничениями из-за коронавируса.
В годы студенчества актриса играла Сюзанну в «Оркестре», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Ольгу Флерову во «Вдовьем пароходе».
Незадолго до окончания вуза Лара поучаствовала в Международном фестивале студенческих спектаклей. Талантливая артистка стала обладательницей приза за лучшую женскую роль. Она была шокирована этим: сидя в зале в обычном свитере, Кулакова не думала, что ей могут вручить почетный приз и в принципе похвалить за проделанную работу!
В годы учебы актриса играла Сюзанну в «Оркестре» и Джульетту в «Ромео и Джульетте». Фото: соцсети
Часами учила тексты и боялась подвести коллег по кино
Первые пробы сложились для Кулаковой удачно. Девушку утвердили на роль Алены Гришиной для сериала «По законам военного времени». Во время отбора Ларе удалось убедительно вжиться в образ, после чего режиссер сразу пожал ей руку и пригласил к работе.
На съемки в Калининград Кулакова летала на протяжении полугода. Сначала она очень волновалась, часами учила текст, чтобы не подвести команду, и боялась первого съемочного дня. В сериале она сыграла со знаменитой актрисой Екатериной Климовой.
На площадке царила уважительная атмосфера и спокойная атмосфера, благодаря которой Кулакова раскрылась как многообещающая драматическая актриса. Помогало и соседство с Александром Дуденковым, который по сценарию играл ее возлюбленного.
Лариса Кулакова в роли Алены в сериале «По законам военного времени». Фото: соцсети
Дебют молодой артистки оказался удачным, хотя ей пришлось пережить и напряженные моменты. Например, при съемке последней сцены Лариса больше часа лежала на ледяном полу, одетая лишь в летнее платье.
Сериал вышел на экраны в 2021 году, и в том же году знаменитость снялась еще в паре-тройке проектов, среди которых «Кулагины», «Тверская» и «Шопоголики».
Комплексовала из-за зрения и боялась потолстеть
Со своими поклонниками девушка делится редкими кадрами из жизни и видео со съемок фильмов. Также она как-то рассказала, что комплексовала по поводу зрения минус шесть и отказывалась носить очки. Как боялась потолстеть, пила одну воду и считала калории в зубной пасте.
Лара с детства была верующей и ходила воскресную школу. Однако в 18-летнем возрасте наступил кризис веры, и она стала атеисткой, что привело к тяжелой трансформации сознания и восприятия окружающего мира. Сейчас Кулакова признается, что полностью приняла себя.
Артистка как-то призналась поклонникам, что очень боялась потолстеть и комплексовала из-за плохого зрения. Фото: соцсети
Лариса Кулакова сейчас
Сейчас красавица продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Прошлый год стал для актрисы плодотворным, так как она сыграла сразу несколько главных ролей. К примеру, в мелодраме «Хвостолюбы», посвященной работе ветеринарной клиники и личной жизни ее персонала.
В сериале НТВ «Спецбат» Ларисе вновь удалось выйти на передний план, а партнерами по съемкам стали Игорь Стам, Вера Шпак и Александр Тютин.