Фигуристки в купальниках: как отдыхают Алина Загитова, Камила Валиева и другие чемпионки

Имя этой фигуристки прозвучало на весь мир, когда ей было всего 12 лет: уже тогда девочка мастерски «крутила» аксель в три с половиной оборота, удивляя профессионалов. Чуть позднее Елизавете покорился и четверной тулуп, и выступления знойной брюнетки стали еще более совершенными.