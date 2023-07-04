Фигуристки в купальниках: как отдыхают Алина Загитова, Камила Валиева и другие чемпионки

Чаще всего наши спортсменки отдыхают на курортах, наслаждаясь покоем. И это неудивительно: им приходится столько двигаться на тренировках, что расслабиться получается только на пляже.
Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года
Алина Загитова. Фото: соцсети
Алина Загитова даже после громкой победы на Олимпиаде-2018 не позволяет себе бездельничать: девушка завершила спортивную карьеру, но активно развивается в качестве журналистки.
Алина Загитова. Фото: соцсети
При этом Алина поддерживает идеальную форму: убедиться в этом может любой, кто заглянет на ее страничку в соцсети.
Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпиады-2018
Евгения Медведева. Фото: соцсети
Евгения Медведева. Фото: соцсети
Евгения Медведева неоднократно устанавливала новые мировые рекорды. Поклонники ценят, впрочем, не только спортивные достижения Евгении: их покоряет невероятная женственность и нежность фигуристки, которые позволяли ей создавать на льду незабываемые образы.
Камила Валиева – чемпионка Европы 2022 года
Камила Валиева. Фото: соцсети
Камила Валиева. Фото: соцсети
Достижения Камилы Валиевой навсегда вошли в историю спорта. Она стала первой фигуристкой-одиночницей, которой удалось набрать в короткой программе больше 90 баллов, при этом в произвольной программе ей присудили больше 185 баллов, общая сумма баллов превысила 272. Впечатляющие результаты!
Анна Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года
Анна Щербакова. Фото: соцсети
Анна Щербакова. Фото: соцсети
Анна Щербакова была действующей чемпионкой мира, когда выиграла Олимпиаду. В этом она стала первой среди российских фигуристок – такого «двойного удара» прежде не удавалось достичь никому.
Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022
Александра Трусова. Фото: соцсети
Александра Трусова. Фото: соцсети
Александра Трусова стала первой фигуристкой-одиночницей, которая исполнила на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип. И произвела тем самым настоящую революцию в истории мирового фигурного катания. Поразительно, как такой хрупкой девушке удается проделывать на льду эти головокружительные прыжки!
Алена Косторная – чемпионка Европы 2020 года
Алена Косторная. Фото: соцсети
Алена Косторная. Фото: соцсети
Прежде Косторная выступала в одиночном катании, сейчас она стала фигуристкой-парницей. У Алены – множество поклонников: их привлекает не только техническое мастерство фигуристки, которая легко исполняет тройной аксель, но и невероятная артистичность: благодаря красивому скольжению и эмоциональности каждое выступление Алены Косторной превращается в мини-спектакль.
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Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
Имя этой фигуристки прозвучало на весь мир, когда ей было всего 12 лет: уже тогда девочка мастерски «крутила» аксель в три с половиной оборота, удивляя профессионалов. Чуть позднее Елизавете покорился и четверной тулуп, и выступления знойной брюнетки стали еще более совершенными.