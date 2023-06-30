О любви, о страсти и душе: жизнь и творчество шансон-певицы Виктории Качур

Девочка с раннего детства была погружена в мир музыки. Мама Вики уверяет, что дочь начала петь раньше, чем научилась ходить и говорить. В шесть лет будущая звезда впервые выступила перед публикой, исполнив на конкурсе песню «Ракушка» композитора Бориса Савельева.

В 11-летнем возрасте Качур увидела по телевизору выступление легенды русского шансона Кати Огонек. Девочка мгновенно влюбилась в ее творчество. Тем не менее о карьере певицы она не думала и рассматривала музыку только как хобби.

Исполняла песни Круг и Вальтер, писала авторские треки

Девушка получила высшее образование, также у Виктории был опыт ведения малого бизнеса, когда она решила заявить о себе на широкую публику. В 2016 году она создала YouTube-канал, но первые видеоролики — кавер-версии на популярные хиты шансона, такие как «Дымом лечилась» Инны Вальтер, «А душа болит» Ирины Круг, — были опубликованы лишь в 2019 году. Эти композиции в исполнении Качур вызвали восторг у аудитории.

В 2021 году начался новый этап творчества певицы. Вика начала писать авторские песни. Среди них: «Я тебя бесконечно люблю», «Настроение ноль, «Любовники» и другие. Вместе с тем Виктория стала развивать аккаунты в соцсетях, публикуя эффектные фотографии. Вскоре поклонники стали сравнивать ее с Катей Огонек.

Закрепляя первый успех, в конце июня 2021 года Качур выпустила альбом «Дай мне сил», он стал дебютным. Записанный дуэт с Азаматом Исенгазиным под названием «Я к тебе прилечу» вошел к список лучших песен с пластинки.