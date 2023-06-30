О любви, о страсти и душе: жизнь и творчество шансон-певицы Виктории Качур

Биография артистки
Молодую певицу Викторию Качур любители шансона называют новой Катей Огонек. Самой артистке такие комментарии приятны. Она выросла на творчестве звезды русского шансона и даже не могла мечтать о столь лестных сравнениях.
Любовь к музыке, привитая бабушкой
Виктория Качур родилась в 1986 году в поселке Качар Костанайской области Казахстана. Большую роль в воспитании юного дарования сыграла бабушка Любовь, которая была потомственной казачкой. Женщина обладала хорошим голосом и передала внучке свою любовь к русской народной песне. Бабушка любила петь во время застолий и праздников, просила и Викторию подключаться к этому делу.
Виктория вкладывает душу в каждую свою песню. Фото: соцсети
Девочка с раннего детства была погружена в мир музыки. Мама Вики уверяет, что дочь начала петь раньше, чем научилась ходить и говорить. В шесть лет будущая звезда впервые выступила перед публикой, исполнив на конкурсе песню «Ракушка» композитора Бориса Савельева.
В 11-летнем возрасте Качур увидела по телевизору выступление легенды русского шансона Кати Огонек. Девочка мгновенно влюбилась в ее творчество. Тем не менее о карьере певицы она не думала и рассматривала музыку только как хобби.
Исполняла песни Круг и Вальтер, писала авторские треки
Девушка получила высшее образование, также у Виктории был опыт ведения малого бизнеса, когда она решила заявить о себе на широкую публику. В 2016 году она создала YouTube-канал, но первые видеоролики — кавер-версии на популярные хиты шансона, такие как «Дымом лечилась» Инны Вальтер, «А душа болит» Ирины Круг, — были опубликованы лишь в 2019 году. Эти композиции в исполнении Качур вызвали восторг у аудитории.
В 2021 году начался новый этап творчества певицы. Вика начала писать авторские песни. Среди них: «Я тебя бесконечно люблю», «Настроение ноль, «Любовники» и другие. Вместе с тем Виктория стала развивать аккаунты в соцсетях, публикуя эффектные фотографии. Вскоре поклонники стали сравнивать ее с Катей Огонек.
Закрепляя первый успех, в конце июня 2021 года Качур выпустила альбом «Дай мне сил», он стал дебютным. Записанный дуэт с Азаматом Исенгазиным под названием «Я к тебе прилечу» вошел к список лучших песен с пластинки.
Кадр из видеоклипа на романтичную песню «Любовники». Фото: кадр из клипа «Любовники» / ATC Music
Личная жизнь артистки
Мужа знаменитости зовут Юрий Качур. Избранник Виктории старше своей любимой на три года. По словам певицы, Юрий всячески поддерживает ее, не ревнует к творчеству и не загоняет в рамки. Любопытно, что супруги называют друг друга исключительно по имени и отчеству — начиналось все с шутки, а потом уже и привыкли. Детей у пары на данный момент нет.
Виктория продолжает писать песни о нежных женских чувствах и непростых отношениях. Фото: соцсети
Виктория Качур сейчас
Прошлый год запомнился звезде не только выходом новых синглов («Ты мой», «Слезы дождя», «Чаша любви»), но и участием в музыкальном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Артистка открыла выпуск передачи. Под дружные аплодисменты зрителей она исполнила заглавную песню с дебютного альбома под названием «Дай мне сил».
В середине августа 2022 года вклад Виктории в развитие и популяризацию культуры и искусства в Рудном и за его пределами был отмечен благодарственным письмом акима города.