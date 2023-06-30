С прогнозом погоды на всю страну с широкой улыбкой: биография телеведущей Ирины Поляковой

Биография телеведущей

На телевидение красавица-ведущая Ирина Полякова попала случайно. Но благодаря харизме сумела обрести немало поклонников среди россиян. Они любят знаменитость за обаяние и умение интересно и доступно рассказывать о погоде.

Любила географию и была круглой отличницей

Ирина Полякова родилась в Москве 9 марта 1961 года. Папа будущей звезды трудился военным инженером. Дисциплина в семье была на первом месте. Строгое, но справедливое воспитание не прошло даром. На выпускном вечере в школе Ире вручили золотую медаль.

В период учебы многие предметы давались девушке легко, но любимым из них была география. Но отец хотел, чтобы наследница поступила в Московский институт стали и сплавов.

Но судьбу Ирины решил забавный случай. К ним в гости приехала тетя, которая ужаснулась, в какой вуз решила подать документы родственница. Специальность показалась ей неподходящей для девушки. Женщина настояла, чтобы та попробовала силы в поступлении на географический факультет МГУ.