С прогнозом погоды на всю страну с широкой улыбкой: биография телеведущей Ирины Поляковой

Биография телеведущей
На телевидение красавица-ведущая Ирина Полякова попала случайно. Но благодаря харизме сумела обрести немало поклонников среди россиян. Они любят знаменитость за обаяние и умение интересно и доступно рассказывать о погоде.
Любила географию и была круглой отличницей
Ирина Полякова родилась в Москве 9 марта 1961 года. Папа будущей звезды трудился военным инженером. Дисциплина в семье была на первом месте. Строгое, но справедливое воспитание не прошло даром. На выпускном вечере в школе Ире вручили золотую медаль.
В период учебы многие предметы давались девушке легко, но любимым из них была география. Но отец хотел, чтобы наследница поступила в Московский институт стали и сплавов.
Но судьбу Ирины решил забавный случай. К ним в гости приехала тетя, которая ужаснулась, в какой вуз решила подать документы родственница. Специальность показалась ей неподходящей для девушки. Женщина настояла, чтобы та попробовала силы в поступлении на географический факультет МГУ.
На телевидение красавица Ирина попала совсем случайно. Фото: соцсети
За математику и физику вчерашняя школьница не переживала, а насчет сдачи географии очень волновалась. Ирина получила билет, состоящий из двух вопросов. С первым, про животный мир Австралии, справилась легко. Однако вторая тема вызвала немалые сложности. Полякова уже успела расстроиться, но председатель комиссии подбодрил девушку историей с лягушкой, которая оказалась в кувшине с молоком и сумела выбраться.
В итоге абитуриентка сумела собраться.. Ирина получила заветную четверку. На прощание председатель в шутку назвал ее «хорошей лягушкой».
Так девушка начала учебу по специальности «метеорология». После получения диплома Ирина была в числе немногих выпускников, решивших посвятить себя работе метеоролога.
Первым местом ее работы стал Гидрометцентр России. Там девушка занималась исследованием динамики атмосферы в тропической зоне, делала прогнозы перемещения тропических циклонов. Вместе с этим Полякова училась в аспирантуре.
Кандидатскую диссертацию она так и не защитила и позже призналась, что об этом мечтали только ее научный руководитель и родители. Но последние поддержали дочь в ее стремлении работать на телевидении.
После получения диплома Ирина была в числе немногих выпускников, решивших посвятить себя работе метеоролога. Фото: соцсети
Карьера на телевидении и приход в Гидрометцентр
На телевидении Полякова начала работать благодаря удачному стечению обстоятельств. Вскоре после прихода в Гидрометцентр женщину пригласили в лабораторию, готовящую информацию для СМИ. Уже тогда Ирина поняла, что ей нравится рассказывать людям о погоде. Это привело к тому, что у нее появилась собственная колонка в газете «Известия».
Дебют Ирины Поляковой состоялся на Первом канале в знаменитой программе «Доброе утро». Там были прямые включения из Гидрометцентра с выступлениями синоптиков. На тот момент уровень технологического оснащения студии считался высоким.
Позже на талантливую девушку обратил внимание Александр Митрошенков, который возглавлял телеканал «Метео-ТВ». В 1998 году Ирину приняли в штат. Первые передачи, по оценке Поляковой, были очень смешными. Из-за волнения она постоянно запиналась, забывала детали. Команде приходилось по несколько раз записывать выпуски. Но со временем Ирина научилась работать на камеру.
Развитие в профессиональном плане оказалось стремительным. Через четыре года женщину повысили до должности шеф-редактора канала.
Пожелали сотрудничать с обаятельной телеведущей и на НТВ. Звезде доверили создавать авторские выпуски прогноза погоды. По словам Поляковой, она получает удовольствие от работы. Ей нравится в красках описывать каждую погодную ситуацию, делая сухую метеосводку интересной и увлекательной.
Ирина во время выпуска прогноза погоды. Фото: скриншот выпуска прогноза погоды / НТВ
Любимая дочь Вера и активный отдых
Личная жизнь Ирины Поляковой сложилась удачно, она счастливая мать и жена. Имя избранника знаменитости неизвестно. При этом звезда иногда делится с поклонниками фото с дочерью Верой и рассказывает о ее воспитании. Телеведущая не считает себя строгой мамой и разделяет все увлечения наследницы с самого раннего ее возраста.
Свободное время телеведущая предпочитает проводить активно. Зимой она катается на лыжах, а летом становится на ролики. Это не только помогает ей оставаться в форме и выглядеть стройной. Также знаменитость старается придерживаться правильного питания.
Полякова с дочкой Верой. Фото: соцсети
Ирина Полякова сейчас
Сейчас Ирина ведет насыщенную жизнь, регулярно появляется на телевидении и радует своих поклонников. На «Метео-ТВ» продолжают выходить выпуски прогноза погоды, ведущей которых она является. Поклонники восхищаются тем, как знаменитости удается выглядеть бодрой и веселой и сохранять молодость.