Мимолетные романы и непростая жизнь за периметром: биография участницы «Дома-2» Ирины Пингвиновой

Биография звезды

Ирина Пингвинова — яркая и харизматичная участница проекта «Дом-2». Девушка с сильным характером попала на легендарную телестройку и попыталась найти свое счастье. Однако встретила любимого за периметром проекта. Сейчас Ирина воспитывает красавицу-дочь и радует аудиторию фото с избранником, личность которого не спешить раскрывать.

Работала моделью и хотела стать журналистом

О детских годах Иры известно мало. Участница предпочитает не раскрывать секреты ранних лет жизни, как и национальность и сведения о родственниках.

Известно то, что Пингвинова родилась в Москве 5 декабря 1997 году. По словам Пингвиновой, какое-то время она работала моделью, планировала получить образование, чтобы в дальнейшем стать профессиональным журналистом. Первое интервью героиня проекта планировала взять у Романа Гриценко, участника «Дома-2».