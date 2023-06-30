Мимолетные романы и непростая жизнь за периметром: биография участницы «Дома-2» Ирины Пингвиновой

Биография звезды
Ирина Пингвинова — яркая и харизматичная участница проекта «Дом-2». Девушка с сильным характером попала на легендарную телестройку и попыталась найти свое счастье. Однако встретила любимого за периметром проекта. Сейчас Ирина воспитывает красавицу-дочь и радует аудиторию фото с избранником, личность которого не спешить раскрывать.
Работала моделью и хотела стать журналистом
О детских годах Иры известно мало. Участница предпочитает не раскрывать секреты ранних лет жизни, как и национальность и сведения о родственниках.
Известно то, что Пингвинова родилась в Москве 5 декабря 1997 году. По словам Пингвиновой, какое-то время она работала моделью, планировала получить образование, чтобы в дальнейшем стать профессиональным журналистом. Первое интервью героиня проекта планировала взять у Романа Гриценко, участника «Дома-2».
Маленькая Ира. Фото: соцсети
Познакомилась с участником реалити-шоу и втайне прилетела на Сейшелы
Приход на знаменитый проект Ирины окутан флером интриг. Пингвинова появилась на площадке реалити-шоу в декабре 2018 года.
Но зрители вспомнили, что героиня уже пробовала попасть в состав участников проекта в марте 2018 года. Тогда она представлялась, предположительно, под своей настоящей фамилией Хайруллова.
Через пару месяцев Ира вновь пришла на съемочную площадку, но уже под фамилией Пингвинова. В этот раз девушка готовилась к приходу заранее. Перед этим она познакомилась в соцсети с участником реалити-шоу Евгением Ромашовым.
Молодые люди планировали встретиться вне рамок проекта, однако встреча так и не состоялась. Скоро Пингвинова втайне и без предупреждения прилетела на Сейшелы, где проходили съемки «Дома-2».
Но парень никак не ожидал, что его виртуальная знакомая приедет на острова, чтобы построить с ним любовь. Евгений не отрицал факта переписки и обмена нежностями, но подчеркнул, что не планирует серьезные отношения с виртуальной подружкой.
Ира прилетела на Сейшелы, чтобы покорить своего виртуального друга. Фото: соцсети
Мимолетные романы и встреча с Димой Чайковым
После первого любовного разочарования Ирина обратила внимание на Виктора Панюту. Отношения ребят не были безоблачными. Со временем поклонники начали сомневаться в искренности чувств участницы к своему новому избраннику. Сомнения усилились, когда Виктор покинул программу, а его вторая половинка осталась.
После разрыва Ирина продолжила искать любовь. На проекте у нее была пара мимолетных романов, а также недолгие отношения с Валерием Блюменкранцем.
Летом 2019 года, оставаясь на проекте, Пингвинова начала встречаться с красавцем Дмитрием Чайковым. В Сети появилось большое число романтических фото и видео пары.
Молодые люди выглядели счастливыми и хорошо ладили друг с другом. Но зрители программы, зная сложный характер девушки, не верили в длительность отношений.
В 2020 году, находясь на Сейшельских островах, девушка удивила фанатов новостью, что беременна. Это случилось весной того же года, когда мир пережидал карантин по случаю коронавирусной инфекции. Узнав об этом, ее парень растерялся, ведь у Пингвиновой еще юный возраст. Однако парень вскоре изменил свое отношение к ситуации и стал активно ухаживать за барышней.
Дмитрий Чайков и Ирина Пингвинова на телестройке. Фото: соцсети
Из-за трудностей возвращения на родину во время коронавируса Ирина и Дмитрий не планировали свадьбу в ближайшее время. Сама Пингвинова была уверена, что расписаться они еще успеют. По словам девушки, она с юности мечтала родить мальчика, так как из-за сильного характера видит себя матерью сына.
Первый скрининг показал пол ребенка: доктор сказал, что у Ирины будет мальчик. Но со вторым скринингом ситуация изменилась. Теперь пара Чайкова и Пингвиновой знала точно, что станет родителями девочки.
Ее мама восприняла эту новость с радостью и восторгом. Отношения с Дмитрием у нее складывались не очень хорошо. Женщину несколько смущало отсутствие между ними официальных отношений. Но Ирина поспешила успокоить родительницу.
Идиллия в отношениях пары прервалась в начале августа 2020 года. Между молодыми людьми произошла крупная ссора. Дмитрий собирался на мальчишник к Леше Купину, а избранница попросила его вернуться ночевать домой. Это не понравилось парню, и влюбленные поссорились. Сложившуюся ситуацию обсудили на Лобном месте. Казалось, влюбленные помирились, но после возвращения в дом ссора повторилась.
Беременная Ирина и Дмитрий Чайков. Фото: соцсети
Пингвинова жаловалась, что Дима трижды нецензурно выражался в ее адрес и даже предложил с вещами отправляться к матери. Также девушка отметила, что Чайков замахнулся рукой. Все это происходило в ванной комнате, где нет камер, но микрофоны записали разговор. После крупной перепалки пара рассталась.
В конце ноября того же года Ира родила девочку весом почти 4 кг и ростом 54 см. Несмотря на ссору, Дмитрий ждал радостного события в машине около роддома.
Рождение дочери и переезд в Сочи
Личная жизнь Пингвиновой остается загадкой для многих поклонников. Поведение девушки и странная подмена фамилии заставили зрителей недоверчиво относиться к красотке.
Известно, что до проекта у нее были непростые отношения с неким Александром. Красивая жизнь молодых людей быстро закончилась. Мужчина отвадил от избранницы друзей и близких, заставил уволиться с работы. Не желая жить с абьюзером, Ирина разорвала отношения.
Уход с проекта не повлиял на популярность Пингвиновой. После рождения дочери она дала понять, что не состоит больше в отношения с отцом Миланы. Ирина с головой окунулась в материнство.
Летом 2021 года девушка решилась на переезд в Сочи. Но южный город не встретил ее дружелюбно — спустя месяц она вернулась в родную Москву. К слову, помощь в этом ей оказал Дмитрий, который к тому времени наладил общение с бывшей избранницей.
Ирина Пингвинова с дочерью. Фото: соцсети
В столице родители девочки снова стали жить вместе. Счастливую новость Пингвинова сообщила в декабре 2021 года. Вместе с Чайковым и дочерью она слетала в Беларусь, чтобы познакомить наследницу с ее бабушками и дедушками со стороны папы.
В январе 2022 года Ирина рассказала о расставании с парнем. Девушка уверила подписчиков, что это не просто ссора, а взвешенное решение.
Вскоре личный блог Ирины снова расцвел. Таинственный избранник, имя которого она не спешила раскрывать, заставил Пингвинову вновь поверить в существование настоящего счастья. Поэтому предложение руки и сердца стало лишь вопросом времени.
Весной 2023 года подписчики поздравляли ее с помолвкой. Фото с колечком она опубликовала на своей странице и написала, что ответила согласием.
Ирина с таинственным поклонником. Фото: соцсети
Ирина Пингвинова сейчас
Как и многие другие бывшие участники проекта, Пингвинова после ухода из шоу стала блогером, получая доход от рекламы, в том числе посредством ведения своего Telegram-канала.
Эта деятельность стала отличным подспорьем для молодой мамы. Недавно она купила себе двухкомнатную квартиру, а постоянные путешествия за границу демонстрируют финансовые успехи девушки.