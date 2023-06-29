Новый имидж, старые песни и непостроенная любовь: какой стала звезда «Дома-2» Ольга Солнце, отметившая сорокалетие

Ольга Солнце появилась в первом составе участников «Дома-2» и больше всего запомнилась в паре с Маем Абрикосовым и крепкой женской дружбой с Настей Дашко. Прямолинейная, честная, она покорила телезрителей бувально с первых выпусков «Дома-2».

Солнце, песни и черный пояс по каратэ

Ольга Солнце родилась 24 апреля 1983 года в Пензе. Мама и папа работали инженерами, были дружны и очень радовались рождению дочери. Так, папа первый заметил, что маленькая дочка отлично поет, копируя мелодия, придумывая вариации и мелизмы. Родители отвели Ольгу Солнце в музыкальную школу, а соседи и семья слушали Олины музицирования с утра до вечера.