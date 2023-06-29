Новый имидж, старые песни и непостроенная любовь: какой стала звезда «Дома-2» Ольга Солнце, отметившая сорокалетие

Ольга Солнце появилась в первом составе участников «Дома-2» и больше всего запомнилась в паре с Маем Абрикосовым и крепкой женской дружбой с Настей Дашко. Прямолинейная, честная, она покорила телезрителей бувально с первых выпусков «Дома-2».
Солнце, песни и черный пояс по каратэ
Ольга Солнце родилась 24 апреля 1983 года в Пензе. Мама и папа работали инженерами, были дружны и очень радовались рождению дочери. Так, папа первый заметил, что маленькая дочка отлично поет, копируя мелодия, придумывая вариации и мелизмы. Родители отвели Ольгу Солнце в музыкальную школу, а соседи и семья слушали Олины музицирования с утра до вечера.
Маленькая Ольга Солнце с гитарой. Фото: соцсети
Ольга Солнце прекрасно играла на пианино. В 14 лет родители подарили Оле гитару. Девочка отказалась от других подарков в пользу шести струн. За три летних месяца Ольга Солнце изучила большинство аккордов и вовсю радовала одноклассников исполнением песен из репертуара Виктора Петлюры: «Вдвоем, Жиган, нам не гулять по воле…»
Девочка-ромашка Ольга Солнце. Фото: соцсети
Помимо музыки, Ольга Солнце занималась карате и входила в сборную России, став чемпионкой. Ольга Солнце получила разряд и стала кандидатом в мастера спорта. Позже, для получения черного пояса по каратэ Солнце организовала тяжелые тренировки в течение года.
Ольга Солнце (на фото в центре) и ее черный пояс по каратэ. Фото: соцсети
Психолог и диджей
Ольга Солнце после школы стала студенткой Пензенского университета, поступив на факультет психологии. Ольга Солнце продолжала заниматься музыкой, писала песни и участвовала во многих студенческих проектах. В это время студентка Николаева страстно влюбилась и через свою песню успела передать послание объекту любви.
На первом курсе Ольга Солнце выступала на концерте «Студенческой весны» и исполнила авторскую композицию «Мне так нужны твои глаза». А в зале сидел «тот самый». И Солнце понесло.
Ольга Солнце - диджей. Фото: соцсети
Она точно решила связать свою жизнь с музыкой и получила второе высшее, став менеджером музыкальной индустрии. На пензенском ТВ Николаеву знали хорошо, девушка работала там ведущей, а на местном радио - диджеем.
Долгожительница реалити-шоу
Ольга Солнце пришла на «Дом-2» в первый же день его существования – 12 мая 2004 года. Она провела на телестройке 1460 дней, став ее долгожительницей. Собственно, Ольга Солнце и появилась благодаря телестройке. Ведь именно на проекте Оля Николаева из Пензы придумала себе звучный псевдоним, который ассоциируется с ней и по сей день.
Первые дни Ольги Солнце на «Доме-2». Фото: соцсети
Ольга Солнце очень хотела найти себе пару и начала встречаться с москвичом Александром Нелидовым. Любовь не получилась из-за ссор и неприятия друг друга. Нелидов ушел за Периметр и быстро там женился.
Ольга нашла себе нового возлюбленного из Воронежа – того самого Мая Абрикосова. Полтора года Май и Солнце давали зрителям почву для разговоров и горячих обсуждения их пары.
Май Абрикосов и Ольга Солнце. Фото: соцсети
Турбулентность между Ольгой и Маем не прекращалась. Молодые люди не шли на уступки, пытались переделать друг друга и в конце концов разошлись. Абрикосов ушел к Алене Водонаевой. А Ольга Солнце не сумела построить любовь на «Доме-2», но до сих пор благодарит проект.
Наталья Варвина и Ольга Солнце. Фото: соцсети
Ольга Солнце сочиняла хиты для участников «Дома-2», например для самой интеллигентной и умной участницы проекта Натальи Варвиной. Гимн реалити-шоу - «15 клевых людей» тоже сочинила Ольга Солнце.
Надо отдать должное Ольге Солнце, она умеет выдерживать кризисные ситуации и принимать их с невозмутимым лицом. Когда на вручении премии «Золотого граммофона» в 2010-м году за песню «Не звезда» не оказалось статуэтки, и ведущие пробовали шутить, мол ее забрал Киркоров, было неловко.
Но Ольга Солнце справилась. Она ушла со сцены без статуэтки. Конечно, позднее ей вручили награду, но та ситуация запомнилась именно стойкостью и улыбкой Ольги Солнце.
Жизнь после: белое пианино, кино и новые проекты
Ольга Солнце работала диджеем в ночных клубах Москвы и городов России. Ее песня «Дыши» и клип очень понравился поклонникам. Так же Ольга Солнце решила заняться бизнесом и инвестиционными проектами. Ольга Солнце ведет марафоны, где выступает спикером личностного роста, много путешествует, ведет свой блог.
Ольга Солнце снималась в кино и сериалах, таких, как «Счастливы вместе», «Крем». В 202-м году Ольга Солнце появлялась на программе «Перезагрузка» телеканала ТНТ, чтобы поддержать подругу Настю Дашко.
Анастасия Дашко и Ольга Солнце. Фото: соцсети
Солнце не скрывает, что «Дом-2» не только ей помог, но и сыграл злую шутку: Солнце разучилась «гореть» любовью. На страницах соцсетей фолловеры часто видели Ольгу с бойфрендом Никитой. Ольга Солнце не скрывает, что у нее сложный характер и она ведет себя подчас, как деспот.
Не так давно Ольга сменила имидж, отрастила волосы, стала следить за модой и в свои сорок лет выглядит прекрасно. Солнце работает ведущей программ на канале Russian Music Box, является диджеем фестиваля «Движ» на «Новом радио». Ольга Солнце пишет песни и они, действительно, нравятся людям. Она увлекается мотоспортом, не любит готовить и проводит время с друзьями на даче на Волоколамском шоссе.
Так Ольга Солнце выглядит сейчас. Фото: соцсети
Ольга Солнце исполнила свою мечту и купила квартиру в Красногорске, потратив на ремонт 2 миллиона рублей. Друзья подарили Ольге Солнце белое пианино. В апреле Ольге Солнце исполнилось сорок лет.
Пожалуй, все ее мечты к этому моменту сбылись. Осталось вернуться к той, неосуществленной на «Доме-2», когда Ольга Солнце хотела выйти замуж и родить детей. Ольга Солнце считает, что все должно прийти тогда, когда надо, и старается просто жить и получать удовольствие.