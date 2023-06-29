Сменил пять партнерш, пока не сделал предложение Алене Косторной: чем известен фигурист Георгий Куница

Фигуристы-одиночники редко переходят в парное катание, но молодой спортсмен Георгий Куница успешно сменил амплуа. За два года он сменил на льду пять партнерш. Особенно много шума наделал его дуэт с Аленой Косторной, переросший в пылкий роман и заветное предложение руки и сердца.
Спортивное детство
Георгий родился 10 января 2003 года в Новомосковске в семье врачей. Выбрав для себя спорт, сначала он тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» у Александра Шубина, где в то время занимались Марк Кондратюк, Камила Валиева, Матвей Ветлугин и Илья Яблоков.
Чтобы повысить свой уровень, юный одиночник при помощи связей матери перешел к Этери Тутберидзе в «Хрустальный». Паренька, не умеющего выполнять сложные прыжки, взяли с условием, что он за короткое время освоит аксель.
С юных лет Куница задумывался о собственном заработке. По выходным работал с детьми и параллельно осваивал профессию тренера. Во взрослом возрасте он задумался о получении второго образования в стезе спортивной медицины.
Георгий Куница в отпуске. Фото: соцсети
Карьера на льду
Уже в восемь лет парень взял второе место в открытом первенстве памяти Людмилы Пахомовой, а затем стал третьим на соревнованиях в своей спортивной школе «Москвич». В 2013-м он выбился в лидеры на первенстве столицы в младшей возрастной группе, прекрасно выступил на турнире «Хрустальный конек», победил в соревновании «Мемориал Сергея Волкова».
Когда же юноша перешел в старшую возрастную группу, более сильные и опытные соперники отодвинули его на 11-е место. Турнир за турниром Куница делал шаги по возвращению в лидеры и добился немалых успехов. В 2019-м он взял серебро на Кубке Москвы, а через год победил в нем.
Однако новое поколение фигуристов-одиночников задало высокую планку, и конкурировать с ними было все труднее. Со своими травмами и отсутствием четверных прыжков Георгий стал задумываться о переходе в парное катание.
Георгий Куница в спортзале. Фото: соцсети
Смена дисциплины состоялась в 2020 году. Посоветовавшись с Этери Тутберидзе, Куница ушел из одиночников и продолжил карьеру в Питере, в команде Тамары Москвиной.
В следующие два года Георгий сменил пять партнерш. Одной из них была Евгения Туманова, в паре с которой парень занял второе место на первенстве Санкт-Петербурга. Однако, по словам фигуриста, «химии» в дуэте не получилось, и в январе 2022-го они расстались, выбыв из первенства России.
Затем у Куницы разошлись взгляды с тренером Тамарой Москвиной, и юноша перешел к Константину Безматерных. Какое-то время он болтался без партнерши, пока не встретил «ту самую».
Отношения с Аленой Косторной
В начале 2023 года спортивный мир потрясла новость о том, что фигуристка Алена Косторная тоже переходит из одиночниц в парное катание. И партнером ее стал как раз Георгий Куница. До этого они вместе выступали в ледовом спектакле «Дракула. История вечной любви».
Георгий Куница и Алена Косторная на большом воздушном шаре. Фото: соцсети
Пока поклонники спортсменки пытались осознать произошедшее, сама она поехала отдыхать на Кубу со своим коллегой по дуэту, что спровоцировало слухи о том, что их отношения не только профессиональные. В День святого Валентина пара подтвердила свой роман.
И уже в мае Георгий сделал Алена предложение руки и сердца. Он заказал для себя и девушки полет на воздушном шаре, а затем, поднявшись в небо, сказал заветные слова. Звезда фигурного катания согласилась стать его женой.
Как катает новообразованная пара, можно оценить на видео.