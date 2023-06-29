Сменил пять партнерш, пока не сделал предложение Алене Косторной: чем известен фигурист Георгий Куница

Фигуристы-одиночники редко переходят в парное катание, но молодой спортсмен Георгий Куница успешно сменил амплуа. За два года он сменил на льду пять партнерш. Особенно много шума наделал его дуэт с Аленой Косторной, переросший в пылкий роман и заветное предложение руки и сердца.

Спортивное детство

Георгий родился 10 января 2003 года в Новомосковске в семье врачей. Выбрав для себя спорт, сначала он тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» у Александра Шубина, где в то время занимались Марк Кондратюк, Камила Валиева, Матвей Ветлугин и Илья Яблоков.

Чтобы повысить свой уровень, юный одиночник при помощи связей матери перешел к Этери Тутберидзе в «Хрустальный». Паренька, не умеющего выполнять сложные прыжки, взяли с условием, что он за короткое время освоит аксель.

С юных лет Куница задумывался о собственном заработке. По выходным работал с детьми и параллельно осваивал профессию тренера. Во взрослом возрасте он задумался о получении второго образования в стезе спортивной медицины.