Снимался в кино, делал клипы Пугачевой, открыл рестораны: кем стал старший сын Никиты Михалкова от Анастасии Вертинской Степан

Следующая съемка у Михалкова-младшего случилась уже в 1990 году. Начинающий актер снялся в роли пограничника в картине «Автостоп». Это проект Никиты Сергеевича, и он изначально задумывался как рекламный ролик марки Fiat. Но отснятого материала с лихвой хватило на полноценный фильм.

В 1993 году Степан снялся в ленте «Стреляющие ангелы» в небольшой роли Шатена. Еще одна картина в фильмографии Михалкова-младшего появилась в 1998 году – «Остановка», и на этом актерскую карьеру он прекратил, считая не очень удачным полученный опыт. И пошел по другому пути.

Но от съемок в документальных фильмах о своей семье не отказывался. И появился в таких проектах, как «Сложно ли быть Михалковым?», «Неизвестные Михалковы», «Никита Михалков. Территория любви», «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам».

Продюсирование

В 1992 году Степан Михалков совместно с Федором Бондарчуком основал компанию Art Pictures. Это одна из первых в стране студий по производству музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Впоследствии было создано еще несколько компаний, вошедших в состав главной корпорации, и все они занимались разработкой разного видеоконтента.