Снимался в кино, делал клипы Пугачевой, открыл рестораны: кем стал старший сын Никиты Михалкова от Анастасии Вертинской Степан

Старший сын Никиты Михалкова от актрисы Анастасии Вертинской пробовал себя в кино, но решил пойти по другому пути. И сегодня занимается ресторанным бизнесом. Как сложилась его карьера и с кем он обрел счастье в личной жизни, мы рассказываем далее.
Детство
Степан Михалков родился в Москве 24 сентября 1966 года в знаменитой семье Михалковых. Его отец – актер и кинорежиссер Никита Михалков, дядя Андрей Кончаловский – советский и российский режиссер кино и театра, дед – писатель Сергей Михалков, который является автором знаменитого детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России.
Бабушка — поэтесса Наталья Кончаловская. Прадед – живописец Петр Кончаловский, а прапрадед – знаменитый художник Василий Суриков. Мать – народная артистка России Анастасия Вертинская, дед – советский актер и поэт Александр Вертинский.
Родители Степана Никита Михалков и Анастасия Вертинская. Фото: соцсети
Когда Степану было три годика, его родители развелись. Как вспоминала позднее Вертинская, два сильных характера – ее и Никиты Михалкова – не смогли ужиться вместе. Позднее режиссер снова женился, в браке с Татьяной Соловьевой у него родилось трое детей: Артем, Анна и Надежда.
Маленький Степан Михалков с мамой Анастасией Вертинской. Фото: соцсети
Вертинская после развода стала встречаться с Александром Градским, и маленький Степа невзлюбил названого отчима. В тот момент у музыканта была загипсована нога после перелома, и это врезалось в память его пасынка.
«Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который еще и поет так громко? Как-то мы отправились к нему в гости. Остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», - рассказывал маленький Михалков.
Степан с детства был погружен в творческую атмосферу. Оба его родителя много работали, поэтому частенько брали с собой на службу – и мальчик видел театральное закулисье и творческий кинопроцесс.
Степан Михалков (справа) со второй семьей отца Никиты Михалкова. Фото: соцсети
Учился Степан в школе №31, в параллели вместе с Федором Бондарчуком. Они стали дружить и их товарищество продлилось на всю жизнь. Также Михалков-младший посещал художественную школу при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. Родители не взращивали в нем интереса к актерству, да и маленький Степан тянулся к другому искусству – кулинарному.
Молодой Степан Михалков (слева) с Филиппом Янковским и Оксаной Фандерой. Фото: соцсети
Окончив школу, Степан ростом 175 см и весом 68 кг отправился служить в погранвойска на Дальний Восток. Это помогло ему окончательно повзрослеть и определиться с профессией – он решил поступать в Институт иностранных языков. Правда, отучившись три курса в вузе, Михалков-младший бросил учебу и встал на актерский путь. И уже в 1991 году окончил Московскую киношколу.
Кинокарьера
Правда, кинодебют Михалкова-младшего в кино случился уже давно. Мальчику было 5 лет, когда отец взял его на съемки картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Степа появился в сцене воспоминаний главного героя. За работу юному актеру заплатили 5 рублей, которые он отдал маме.
Степан Михалков в фильме "Автостоп". Кадр из фильма
Следующая съемка у Михалкова-младшего случилась уже в 1990 году. Начинающий актер снялся в роли пограничника в картине «Автостоп». Это проект Никиты Сергеевича, и он изначально задумывался как рекламный ролик марки Fiat. Но отснятого материала с лихвой хватило на полноценный фильм.
В 1993 году Степан снялся в ленте «Стреляющие ангелы» в небольшой роли Шатена. Еще одна картина в фильмографии Михалкова-младшего появилась в 1998 году – «Остановка», и на этом актерскую карьеру он прекратил, считая не очень удачным полученный опыт. И пошел по другому пути.
Но от съемок в документальных фильмах о своей семье не отказывался. И появился в таких проектах, как «Сложно ли быть Михалковым?», «Неизвестные Михалковы», «Никита Михалков. Территория любви», «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам».
Продюсирование
В 1992 году Степан Михалков совместно с Федором Бондарчуком основал компанию Art Pictures. Это одна из первых в стране студий по производству музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Впоследствии было создано еще несколько компаний, вошедших в состав главной корпорации, и все они занимались разработкой разного видеоконтента.
Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press
В частности, компания занималась производством видеоклипов таких звезд, как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и других.
В 2000-е компания стала заниматься продюсированием фильмов. В 2002 году первым снятым студией проектом стала картина «В движении». Через год вышла лента «Гололед». Знаменитую «9 роту» в 2005 году тоже продюсировал Art Pictures и Михалков с Бондарчуком. Также под крылом компании вышли «Жара», «Обитаемый остров», «Степка».
Ресторанный бизнес
С детства Михалков мечтал о собственном ресторане, и в 2001 году его желание исполнилось. Совместно с Федором Бондарчуком и Аркадием Новиковым Степан открыл свое первое заведение в Москве – ресторан «Vаниль».
Интерьер ресторана «Vаниль». Фото: соцсети
Через несколько лет подобных заведений у Михалкова-младшего стало уже несколько - «Ветерок», «Вертинский», Casual, Lemoncello. Также ресторатор основал сеть кафе-булочных «Хлеб&Co» и бюджетной пельменной «Сибирский экспресс».
Интерьер кафе-булочной "Хлеб&Co". Фото: соцсети
В 2008 году в сотрудничестве с другим известным ресторатором Антоном Табаковым Михалков открыл новое пространство в столице - Art Cafe & Champagne Bar Bubbles. Это синтез изысканной кухни и современного искусства.
Личная жизнь
Первой женой Степана Михалкова стала модель Алла Сивакова. Они познакомились, когда наследник знаменитой фамилии только вернулся из армии. Они стали жить вместе, но так как своего жилья у молодежи пока не было, то ютились то в мастерской Сергея Михалкова, то у мамы Степана, Анастасии Вертинской.
Александра Михалкова, дочь Степана Михалкова и Аллы Сиваковой. Фото: соцсети
Когда влюбленные обзавелись собственным гнездом, то вскоре стали родителями. На свет появилась дочь Александра (1992 г.р.). Девушка сегодня замужем за актером Петром Скворцовым и родила сына Федора.
Когда дочке исполнилось два годика, Алла и Степан зарегистрировали отношения. И в 1994 году снова стали родителями. На этот раз аист принес сына Василия. Через три года у него появился братик Петр. Брак Михалкова и Сиваковой продлился 12 лет, в итоге они развелись, а среди причин развала семьи, по слухам, называлось имя модели Юлии Визгалиной – мол, продюсер увлекся красоткой, и его брак рухнул.
Степан Михалков и Елизавета Ильина. Фото: Global Look Press
Тем не менее, женился Михалков на другой. В 2008 году он сыграл свадьбу с 25-летней моделью Елизаветой Ильиной. За ее плечами – подиумы Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Милана. А судьбоносное знакомство произошло в ресторане Михалкова «Vаниль».
Свадьбу пара зарегистрировала не только в ЗАГСе, но и в храме. И в 2017 году у них родился сын Лука.
Степан Михалков с сыном Лукой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Старший сын Никиты Михалкова продолжает сегодня ресторанный бизнес. Это его основное занятие. А свободное время он посвящает семье.