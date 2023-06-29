Экс-участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк: чем занимается после проекта, как выглядит и кого выбрала в мужья

Татьяна Кирилюк до телестройки уже была знакома с камерами. Она работала журналисткой на одном из телеканалов и была вполне узнаваемой персоной. Единственное, о чем не догадывались все окружающие, это дикий темперамент девушки, откровенные съемки для мужских журналов и ее страсть к книгам и историям.

Там, где на «Доме-2» прослеживались продюсерские сценарии, Кирилюк ломала все стереотипы. Каждая серия с ее участием была хорошо спланирована и напоминала выпуск мыльной оперы образца «Дикого Ангела».

Волшебный автобус Тани Кирилюк

Татьяна Кирилюк родилась 21 марта 1987 года в городе Ровно, там девочка провела свое детство. Таня Кирилюк хорошо училась и много читала. С раннего детства Тане доверяли достаточно взрослые обязанности. Например, девятилетняя девочка вынуждена была ездить на другой конец города, чтобы забрать трехлетнего братика из детского сада. Дорога была сложной, час туда и час обратно в переполненном городском транспорте.

Маленькая Татьяна кричала на весь автобус: «Пропустите ребенка! Отойдите! Осторожно, ребенка задавите!» Толпа расступалась, отдавая место заботливой сестричке, удивляясь такому рвению и защите малыша. Именно в том переполненном автобусе Таня начала сочинять истории, чтобы скоротать время. И тот же вечерний автобус научил Таню Кирилюк быть дерзкой и пробиваться в жизни, чтобы «не раздавили», и для того, чтобы «занять место у окна».

Первые карьерные шаги

После школы Таня Кирилюк начинает учиться на факультете экономики и управления в национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Харизматичную Таню приглашали подрабатывать фотомоделью. Кирилюк никогда не стеснялась своего тела и легко соглашалась позировать в мужских журналах.

Кирилюк, казалось, четко шла к своим целям. Она прошли десятки курсов и мастер-классов. Работала визажистом, стилистом, но в итоге пошла в телеведущие. Таня Кирилюк влюбилась в телевидение. Таня Кирилюк прошла кастинг для музыкального телеканала и стала вести развлекательные передачи.

Зрители любили Таню за эпатаж, прямые разговоры на запрещенные темы, юмор и непосредственность. Таню быстро заметили и стали пригашать на светские рауты, интервью и частные вечеринки. В один из дней Татьяна Кирилюк решила отправиться на «Дом-2» и в начале 2013-го года стала участницей реалити-шоу.

700 дней в главной роли собственного блокбастера

На проекте «Дом-2» Таня Кирилюк пробыла почти 23 месяца. За это время Татьяна сделала все возможное, чтобы запомниться: устраивала скандалы, кидалась в гневе предметами, плевала в еду, плакала, искала любовь, теряла любовь и дурачилась.