Экс-участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк: чем занимается после проекта, как выглядит и кого выбрала в мужья

Татьяна Кирилюк до телестройки уже была знакома с камерами. Она работала журналисткой на одном из телеканалов и была вполне узнаваемой персоной. Единственное, о чем не догадывались все окружающие, это дикий темперамент девушки, откровенные съемки для мужских журналов и ее страсть к книгам и историям.
Там, где на «Доме-2» прослеживались продюсерские сценарии, Кирилюк ломала все стереотипы. Каждая серия с ее участием была хорошо спланирована и напоминала выпуск мыльной оперы образца «Дикого Ангела».
Волшебный автобус Тани Кирилюк
Татьяна Кирилюк родилась 21 марта 1987 года в городе Ровно, там девочка провела свое детство. Таня Кирилюк хорошо училась и много читала. С раннего детства Тане доверяли достаточно взрослые обязанности. Например, девятилетняя девочка вынуждена была ездить на другой конец города, чтобы забрать трехлетнего братика из детского сада. Дорога была сложной, час туда и час обратно в переполненном городском транспорте.
Маленькая Татьяна кричала на весь автобус: «Пропустите ребенка! Отойдите! Осторожно, ребенка задавите!» Толпа расступалась, отдавая место заботливой сестричке, удивляясь такому рвению и защите малыша. Именно в том переполненном автобусе Таня начала сочинять истории, чтобы скоротать время. И тот же вечерний автобус научил Таню Кирилюк быть дерзкой и пробиваться в жизни, чтобы «не раздавили», и для того, чтобы «занять место у окна».
Первые карьерные шаги
После школы Таня Кирилюк начинает учиться на факультете экономики и управления в национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Харизматичную Таню приглашали подрабатывать фотомоделью. Кирилюк никогда не стеснялась своего тела и легко соглашалась позировать в мужских журналах.
Кирилюк, казалось, четко шла к своим целям. Она прошли десятки курсов и мастер-классов. Работала визажистом, стилистом, но в итоге пошла в телеведущие. Таня Кирилюк влюбилась в телевидение. Таня Кирилюк прошла кастинг для музыкального телеканала и стала вести развлекательные передачи.
Зрители любили Таню за эпатаж, прямые разговоры на запрещенные темы, юмор и непосредственность. Таню быстро заметили и стали пригашать на светские рауты, интервью и частные вечеринки. В один из дней Татьяна Кирилюк решила отправиться на «Дом-2» и в начале 2013-го года стала участницей реалити-шоу.
700 дней в главной роли собственного блокбастера
На проекте «Дом-2» Таня Кирилюк пробыла почти 23 месяца. За это время Татьяна сделала все возможное, чтобы запомниться: устраивала скандалы, кидалась в гневе предметами, плевала в еду, плакала, искала любовь, теряла любовь и дурачилась.
Таня Кирилюк на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2013 год
Казалось, что Татьяна Кирилюк живет по какому-то особому сценарию, задача которого сделать «хорошее кино» из худого бюджета.
Построить отношения Татьяна Кирилюк пыталась также, со сценарным планом и интересными ходами. Таня пришла на «Дом-2» к Андрею Соколовскому, но на следующий день заявила, что темперамент парня ей не подходит.
В ее списке любовно-новостной ленты были чудаковатые Венцеслав Венгржановский и Николай Должанский, харизматичный Алексей Бовшик, милый изменщик Богдан Линчук, темпераментный Джозеф Мунголле и юный хоккеист Илья Григоренко. В октябре 2014-го года Таня Кирилюк объявила, что хочет узаконить отношения с Евгением Иго, но свадьба так и не состоялась.
Татьяна Кирилюк и ее несостоявшийся муж Евгений Иго. Фото: соцсети
Все женихи и ухажеры Татьяны Кирилюк как будто не дотягивали до нее, а в молодой и взбалмошной девчонке все больше проглядывала умная, взрослая женщина, которая точно знала, что она делает и чего хочет. В канун 2015 года Татя покинула «Дом-2».
Жизнь за Периметром
Татьяна Кирилюк сменила переполненный автобус из детства на хороший автомобиль, стала участвовать в разных проектах. Так, Кирилюк пришла на проект «Школа Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Но и тут не обошлось без литературно-жанровой экспозиции: Таня Кирилюк хотела вести «Ревизорро», но Елена Летучая высказалась по поводу морального облика ведущих. Мол, нет идеальной репутации, нет и главного места на шоу.
Во время проекта одна из участниц, как и в любых хороших историях, очернила главную героиню. Тане Кирилюк припомнили скандальное поведение на «Доме-2» и откровенные фото в мужском журнале. К слову, снимки Тани Кирилюк были сделаны достаточно художественно, но это было уже не важно. Таня не сдалась.
Татьяна Кирилюк была сотрудницей программы «На самом деле». Фото: соцсети
Татьяна Кирилюк принимала участие в таких шоу, как «Мужское/Женское», «Говорим и показываем», снималась в «Стажерке» на канале «Поехали!», поработав в зоопарке, пожарной части и в полиции. Новый проект «Поехали за покупками!» вышел 2018 году. Татьяна Кирилюк путешествовала по России и странам СНГ, советуя, что прикупить из сувениров.
Татьяна Кирилюк и ее книги
Надо открыть небольшой, но значимый секрет из жизни Тани Кирилюк. Все это время Тане помогала ее тетя, известная писательница Людмила Милевская. Она приучила Таню к хорошим книгам и чтению, советовала, какую литературу лучше читать, как писать и в каком жанре определиться.
Татьяна Кирилюк и ее тетя, писательница Людмила Милевская. Фото: соцсети
Таня Кирилюк выбрала жанр иронического детектива. Шокирующей новостью для участников и режиссеров «Дома-2» стало то, что Татьяна Кирилюк, оказалась не так проста, как им казалось. Но через какое-то время после ухода с проекта у Тани Кирилюк вышел дебютный рассказ «Двое в Монте-Карло, не считая котенка», который был включен в сборник «Он, она и пушистый детектив».
Туда же вошли произведения Дарьи Донцовой, Анны и Сергея Литвиновых. Таню заметили в писательском кругу, издательство «Эксмо» выпустило потрясающий детективный роман «Синдром маркизы Помпадур». Для написания романа «Преступление без наказания» Таня Кирилюк уехала в Таиланд. Роман также нашел отклик у читателей, ведется работа над его экранизацией.
Личная жизнь: муж по внутреннему возрасту
После участия в проекте Таня Кирилюк сменила имидж, став из рыжеволосой бестии нежной блондинкой.
Теперь Татьяна Кирилюк выглядит так. Фото: соцсети
Татьяна Кирилюк в 2017 году сама купила квартиру в Москве. На время Таня затихла, а в 2019 году рассказала о своем замужестве в соцсети. И тут же начались сплетни и слухи. Таня Кирилюк не распространялась о своем муже, а любопытствующие фанаты придумывали массу историй, не соответствующих правде.
Муж Татьяны, действительно, состоятельный человек, умный, внимательный, думающий. С ним Тане комфортно и спокойно, есть о чем поговорить. Муж старше Тани чуть больше, чем на 10 лет.
Татьяна Кирилюк с доктором, новорожденным сыном и мужем на выписке из роддома. Фото: соцсети
Пара вместе воспитывает двухлетнего сына Диму. Таня с супругом занимаются строительством дома мечты, где в каждой комнате будет уголок отдыха для чтения.
Муж во всем поддерживает Татьяну, создавая ей все условия для отдыха и написания новых книг. Говорят, что супруг настолько любит мать своего ребенка, что дарит ей дорогие подарки, делает эмоциональные сюрпризы и обеспечивает спокойное время для музы у ноутбука.
Таня Кирилюк с сыном Димой. Фото: соцсети
Как говорят их семейные друзья, оба супруга имеют высокий IQ, вместе читают книги, много общаются, ведут беседы на философские темы. Любимые книги Татьяны Кирилюк «Человеческая комедия» Оноре де Бальзака, «Былое и думы» Александра Герцена и «Феноменология духа» Георга Гегеля.