Свадьба на Северном полюсе и три «атома» в копилке: чем известна Анастасия Шутова из «Что? Где? Когда?»

Умница и красавица Анастасия Шутова известна телезрителям по интеллектуальной программе «Что? Где? Когда?» Девушка отметилась не только яркой игрой в передаче, но и романами с другими знатоками.
Юность и приход в «Что? Где? Когда?»
Анастасия родилась 23 октября 1986 года в Коломне. Еще в школе девушка проявила выдающиеся умственные способности. Отличные оценки, золотая медаль и невероятная скорость освоения новый знаний помогли Шутовой с легкостью поступить в Высшую школу экономики.
Но еще в детстве она нашла свою будущую страсть – игру «Что? Где? Когда?» Сначала с увлечением смотрела выпуски шоу по телевизору, затем приняла участие в городском турнире вместе с другими поклонниками программы.
В вузе Анастасия продолжила играть в «Что? Где? Когда?» На втором курсе ей удалось попасть в довольно сильную сборную своей альма-матер, но и этого девушке было мало – она верила, что сможет присоединиться к элитарному клубу знатоков, которых показывают по ТВ.
Ее старания принесли плоды, и уже в 2011 году Шутова сразилась в интеллектуальном казино в прямом эфире в команде Андрея Супрановича. Позднее девушка перешла в команду Ровшана Аскерова. В играх Анастасия не раз демонстрировала энциклопедические знания, вкупе со смекалкой, быстрой реакцией и умением поддержать товарищей в напряженных ситуациях.
Анастасия Шутова в «Что? Где? Когда?» Фото: со страницы телепередачи в социальной сети
В интервью она рассказывала, что готовится к играм, постоянно читая новости науки и культуры, а также научные и документальные книги. Но накануне съемки передачи предпочитает не загружать себя информацией.
Шутова трижды становилась обладателем приза «Хрустальный атом», который вручается лучшему игроку клуба корпорацией «Росатом». Также она привлекла внимание зрителей своей родинкой над уголком рта, которая однажды пропала из эфира. Видимо, девушка в какой-то момент решилась удалить свою отличительную черту.
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У Анастасии есть примета: если она влюблена, то игра будет ладиться, а если нет — команду ждет проигрыш. И так уж вышло, что спутников жизни девушка находит именно в клубе знатоков. Чтобы покорить сердце интеллектуалки, мужчине самому необходимо обладать высокой эрудицией.
Анастасия Шутова на Северном полюсе. Фото: соцсети
Отношения с Ильей Новиковым
Первый брак Шутовой случился с юристом Ильей Новиковым, который является звездой «Что? Где? Когда?» и не раз становился обладателем «Хрустальной совы». В 2013 году интеллектуальная пара сыграла свадьбу. Причем весьма оригинальную — во время путешествие на Северный полюс, на борту ледокола «50 лет Победы».
Торжественную церемонию провел капитан судна, а невеста в фате была закутана в пуховик. Несмотря на ядреный минус, гостями нестандартной свадьбы стали 150 человек. Правда, по возращению на сушу молодым все равно пришлось отправиться в ЗАГС и зарегистрировать брак официально.
Но к сожалению, оригинальный семейный союз просуществовал недолго. Уже в 2015 году супруги расстались, не прокомментировав журналистам причины своего развода. Детей они завести не успели.
Анастасия Шутова и Илья Новиков. Фото: соцсети
Отношения с Кимом Галачяном
Однако Анастасия недолго пребывала в одиночестве. Вскоре у нее завязался роман с еще одним знатоком — Кимом Галачяном. Молодой человек из Еревана признавался, что давно был очарован Шутовой, но ее замужество не давало ему выразить свои чувства. Но когда девушка вновь стала свободной, он решился на романтические ухаживания.
В 2016 году пара связала себя узами брака. Анастасия предпочитает скрывать подробности личной жизни, но журналисты выяснили, у супругов родился сын, которого дома ласково называют Ника.
Кстати, в 2017 году во время одной из игр интеллектуального казино Галачян попытался дать подсказку возлюбленной из зала, но ведущий заметил это и засчитал команде Ровшана Аскерова поражение. Знатокам пришлось уступить место за столом своим соперникам.
Анастасия Шутова и Ким Галачян. Фото: кадр из свадебного видео пары
В сезоне 2019 года в эфир вышел необычный выпуск «Что? Где? Когда?» к 8 Марта, в котором участвовали семейные пары проекта. Анастасия Шутова и Ким Галачян были одной из таких пар.
Анастасия Шутова сейчас
В 2022 году девушка провела любительские игры «Что? Где? Когда», приуроченные ко дню рождения города Москвы. И хотя многие знатоки покинули России, осенью Шутова появилась в шоу в составе команды Максима Поташева, с которой дошла до финала. Победить им, правда, не удалось — телезрители обыграли членов клуба со счетом 6:5.
Однако в зимней серии команда выступила не менее ярко и вырвала победу не только у телезрителей, но и у Александра Друзя.