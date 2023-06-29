Свадьба на Северном полюсе и три «атома» в копилке: чем известна Анастасия Шутова из «Что? Где? Когда?»

Умница и красавица Анастасия Шутова известна телезрителям по интеллектуальной программе «Что? Где? Когда?» Девушка отметилась не только яркой игрой в передаче, но и романами с другими знатоками.

Юность и приход в «Что? Где? Когда?»

Анастасия родилась 23 октября 1986 года в Коломне. Еще в школе девушка проявила выдающиеся умственные способности. Отличные оценки, золотая медаль и невероятная скорость освоения новый знаний помогли Шутовой с легкостью поступить в Высшую школу экономики.

Но еще в детстве она нашла свою будущую страсть – игру «Что? Где? Когда?» Сначала с увлечением смотрела выпуски шоу по телевизору, затем приняла участие в городском турнире вместе с другими поклонниками программы.

В вузе Анастасия продолжила играть в «Что? Где? Когда?» На втором курсе ей удалось попасть в довольно сильную сборную своей альма-матер, но и этого девушке было мало – она верила, что сможет присоединиться к элитарному клубу знатоков, которых показывают по ТВ.

Ее старания принесли плоды, и уже в 2011 году Шутова сразилась в интеллектуальном казино в прямом эфире в команде Андрея Супрановича. Позднее девушка перешла в команду Ровшана Аскерова. В играх Анастасия не раз демонстрировала энциклопедические знания, вкупе со смекалкой, быстрой реакцией и умением поддержать товарищей в напряженных ситуациях.