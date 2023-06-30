Куда исчезли девочки из фильма «Мария, Мирабела»: у одной счастливая судьба, у другой — страшная трагедия

Сказка «Мария, Мирабела» стала для советских зрителей по-настоящему любимой — ее с теплой улыбкой вспоминают и сегодня, спустя много лет. Главные героини давно выросли. Им выпала очень разная жизнь. Одной — успех в профессии и семейное счастье. Другой — настоящий фильм ужасов наяву…
Не умели читать
Фото: кадр из фильма «Мария, Мирабела»
Приключения двух сестричек — нежной трогательной Марии и упрямой резкой Мирабелы — были сняты в необычной манере: на экране действовали и настоящие живые герои, и мультипликационные. Сегодня в этом нет ничего сложного или удивительного: компьютерная графика позволит сделать и не такое. Но тогда, в начале 80-х, специалисты трех киностудий долго трудились над каждым кадром.
Девочки, сыгравшие главные роли, — Медея Маринеску и Гильда Манолеску — были еще очень маленькими. Они не умели читать, поэтому все слова им приходилось заучивать наизусть с помощью взрослых. Но это получалось не очень, так что в конце концов режиссер махнул рукой и позволил им импровизировать. Это придало фильму особую прелесть: малышки ведут себя в кадре абсолютно естественно, а не произносят заученный текст.
Мирабела — счастливая жена, мама и успешная актриса
Фото: кадр из фильма «Мария, Мирабела»
После окончания съемок Медея Маринеску, сыгравшая озорную «пацанку» Мирабелу, начала учиться в школе, потом поступила в Академию театра и кино. При этом девушка продолжала сниматься в кино, позднее она пришла работать в Национальный театр Румынии.
Медея Маринеску с мужем. Фото: соцсети
Сейчас Медее 49 лет, и можно сказать, что ее жизнь сложилась счастливо: она яркая и красивая женщина с ослепительной улыбкой, в ее фильмографии больше двух десятков работ, она замужем за любимым человеком. У нее двое детей, причем младшего она родила в 43 года.
Медея Маринеску с детьми. Фото: соцсети
На съемках «Марии, Мирабелы» девочки подружились, но потом ни разу не общались — так получилось. Медея Маринеску, повзрослев, пыталась отыскать свою экранную «сестричку», но восстановить связь не получилось. Если бы она тогда знала, в чем кроется причина!..
Мария — хотела стать балериной
Гильда Манолеску. Фото: кадр из фильма «Мария, Мирабела»
Милая, нежная Мария на экране выглядит словно ангел: светлые локоны, правильное личико, добрая улыбка. Этому «ангелочку», однако, пришлось пройти через настоящий ад. Сразу после окончания съемок маленькая Гильда Манолеску покинула Румынию — мама решила перебраться в Германию и открыть балетную студию. Конечно, вместе с другими девочками у станка занималась и ее дочь, мечтая о сцене. Гильда росла, становилась все красивее.
Страшная авария
Гильда Манолеску с братом. Фото: соцсети
Однажды она познакомилась с парнем, стала с ним встречаться, хотя мама была против — возможно, что-то чувствовала. В один из дней парень заехал за Гильдой на машине и повез ее на свидание. Потом выяснилось, что он был под сильными препаратами, изменяющими сознание.
По пути молодые люди начали ссориться, он все прибавлял газ, нервничал, кричал и в какой-то момент, потеряв управление, врезался на полном ходу в стену. Это была страшная авария. Гильда выжила, но ей пришлось очень долго лежать в больнице. Помимо множества переломов, у девушки развилась тяжелая депрессия. Она страдала от постоянных болей, а еще — от того, что с балетом было покончено.
Разрушенная жизнь
Гильда Манолеску с мамой. Фото: соцсети Даны Манолеску
Но жизнь продолжалась. Гильда справилась и с последствиями аварии, и с депрессией. Получила образование флориста, стала работать. На красавицу с грустными глазами обращали внимание мужчины. И это внимание однажды обернулось трагедией.
Вечером, когда Гильда вышла с работы, на нее внезапно набросился на улице незнакомец, чем-то брызнул в лицо, затолкал в машину и увез. Все это заняло считанные секунды, никто их не видел. Трое суток вчерашний уголовник насиловал и избивал девушку, не обращая внимания на ее слезы и просьбы отпустить. После этого Гильда вновь оказалась в больнице. Ее здоровье не выдержало нового удара, и в 35 лет она умерла. Это случилось в 2009-м.
Потрясение в студии
А в России о трагедии с любимицей всех детей, кто в 80-х смотрел «Марию, Мирабелу», узнали только в 2018-м, когда на экраны вышла передача «Звезды сошлись». В студии присутствовала Медея Маринеску. Услышав страшный рассказ мамы Гильды о судьбе дочери, Медея не могла сдержать слез, как и многие в студии.
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Это стало для актрисы потрясением — невозможно было поверить в злой рок милой, доброй, нежной девушки, которая никого в своей жизни не обидела. Дана Манолеску, мама Гильды, призналась:
«С тех пор, как я потеряла ее, живу только благодаря сыну и моим ученикам. Жизнь продолжается неумолимо. Наслаждайтесь каждым моментом, проведенным с детьми».
А Медея в завершение передачи предложила всем помнить Гильду такой, какой она была в фильме «Мария, Мирабела».