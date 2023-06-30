Куда исчезли девочки из фильма «Мария, Мирабела»: у одной счастливая судьба, у другой — страшная трагедия

Приключения двух сестричек — нежной трогательной Марии и упрямой резкой Мирабелы — были сняты в необычной манере: на экране действовали и настоящие живые герои, и мультипликационные. Сегодня в этом нет ничего сложного или удивительного: компьютерная графика позволит сделать и не такое. Но тогда, в начале 80-х, специалисты трех киностудий долго трудились над каждым кадром.

Девочки, сыгравшие главные роли, — Медея Маринеску и Гильда Манолеску — были еще очень маленькими. Они не умели читать, поэтому все слова им приходилось заучивать наизусть с помощью взрослых. Но это получалось не очень, так что в конце концов режиссер махнул рукой и позволил им импровизировать. Это придало фильму особую прелесть: малышки ведут себя в кадре абсолютно естественно, а не произносят заученный текст.

Мирабела — счастливая жена, мама и успешная актриса