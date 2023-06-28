Карьера и личная жизнь Ивана Жидкова: как стал звездой театра и кино, почему развелся с Татьяной Арнтгольц и с кем счастлив сегодня

Актер Иван Жидков сегодня занялся продюсированием, из-за чего и сниматься стал меньше. Но он остается по-прежнему всенародно любимым у зрителя и востребованным у режиссеров. В личной жизни сейчас у Жидкова — счастливый период. Его возлюбленная значительно младше него, но разница в возрасте любви не помеха. Каким был творческий путь Ивана и с кем он строил любовь — читайте далее.
Детство
Иван Алексеевич Жидков родился 28 августа 1983 года в Свердловске в семье преподавателей технических дисциплин. В 1991 году родители приняли решение перебираться в Калининград, так как маленькому Ивану по медицинским показаниям необходимо было жить в морском климате. Здесь семья стала заниматься бизнесом, и следующие 6 лет прошли на Балтийском море.
Маленький Иван Жидков с мамой. Фото: соцсети
Затем семья вернулась на родину. Иван не отличался тягой к искусству или театру, а стал заниматься боксом, поскольку жил в неспокойном районе. И уже нацелился поступать в политехнический вуз. Но случай решил иначе.
Иван Жидков в детстве. Фото: соцсети
Отец предложил сыну пойти на кастинг – увидел объявление о поиске фотогеничного подростка для съемок рекламы магазина «Телескоп». Иван послушался и сходил – удачно. Это был первый актерский опыт юноши, и он стал судьбоносным.
По окончании школы Иван отправился в Москву. Сначала он стал слушателем подготовительных курсов, а затем и студентом – поступил в 2000 году в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Каменьковича.
Театральная карьера
Во время учебы Жидков попал в поле зрения Олега Табакова. Мэтр взял его в «Табакерку» и очень высоко оценивал, сравнивая даже с Сергеем Безруковым. Здесь студент оттачивал мастерство и применял полученные знания на практике. Он сыграл в спектаклях «Последние, «Воскресение. Супер», «Билокси-Блюз», «Затоваренная бочкотара» и в 2004 году, после получения диплома актера, был приглашен в МХТ имени А. П. Чехова.
Иван Жидков в студенчестве. Фото: соцсети
На сцене театра Жидков исполнил роль Дмитрия в пьесе «Ю», а также сыграл Николу Турбина в «Белой гвардии» – эта роль принесла ему призвание театрального сообщества: он стал лауреатом IX Театрального фестиваля «Московские дебюты».
Иван Жидков в спектакле «Белая гвардия». Фото: Global Look Press
В 2007 году Жидков ушел из театра, погрузившись в кинематографию. Табаков с сожалением прощался с талантливым подопечным, который, казалось, навсегда покидал подмостки. Но Жидков периодически участвовал в антрепризах. «Не будите спящую собаку», «Пять вечеров», «Территория любви», «Однажды дважды», «Охота на мужчин» – эти и другие спектакли с участием актера пользовались большой популярностью.
Кинокарьера
В кино Жидков дебютировал в 2003 году. И сразу в главной роли. Это был фильм «В созвездии Бык» Петра Тодоровского. Критики высоко оценили картину, но за ней карьерного всплеска начинающий актер не ощутил. После нее ему стали предлагать только второстепенные роли. Среди заметных были проекты «Солдаты», «Убойная сила», «Дети Ванюхина».
Иван Жидков в сериале «Грозовые ворота». Кадр из сериала
В 2006 году в сериале «Грозовые ворота» Жидков снимался с компании настоящих звезд – Михаила Ефремова, Михаила Пореченкова, Андрея Краско. Фильм про чеченскую кампанию принес Ивану награду от Министерства обороны России – медаль «За объединение боевого содружества», а также большой успех. А его роль сына генерала Ветрова по сей день считают одной из лучших.
Жидков стал получать больше интересных предложений от режиссеров и в 2007 году снялся уже в трех больших проектах – «Любовь как любовь», «Нулевой километр», «Сеть». В это же время он покинул театр.
Иван Жидков в сериале «Нулевой километр». Кадр из сериала
Еще одной заметной большой ролью стал Алан Ольшанский из комедии «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» в 2008 году. Это главный герой картины, которого окружали персонажи в исполнении Армена Джигарханяна и Романа Карцева. Жидков получил бесценный опыт работы с мэтрами. И на фестивале «Литература и кино» получил премию за свою работу.
Иван Жидков в фильме «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». Кадр из фильма
В сериале «Иван Грозный» в 2009 году Жидков сыграл боярина Федора Воронцова в сериале «Иван Грозный», главного героя Гурова в многосерийном фильме «Правила угона», центрального персонажа Максима в фильме «Черная молния». 2010 год также выдался плодотворным – с участием Ивана на экраны вышло пять проектов – фильмы «Слон», «Темный мир», «Последняя минута» и другие.
Иван Жидков в фильме «Сделано в СССР». Кадр из фильма
Следующие годы выдались не менее щедрыми на съемки – и все они принесли главные роли. «Сделано в СССР» (2011), «Подари мне воскресенье» (2012), «Кружева» (2013), «Ради тебя» (2013) и многие другие закрепили успех актера и сделали его фильмографию богаче.
Иван Жидков в сериале «Второй брак». Кадр из сериала
Не менее успешными с участием Жидкова выдались сериалы «Братские узы» (2014), «Принц Сибири» (2015), «Второй брак» (2015), «Чужое счастье» (2016), «Я никогда не плачу» (2016), «Никогда не говори «никогда» (2019). В 2021 году на экраны вышли сериалы «Пианистка» и «Миленький ты мой», в 2022 году – «Зеркало лжи», «Шум за стеной» – карьера актера продолжается.
Другие проекты
Жидков был телеведущим. В 2011 году он вел 20-серийный документальный проект «Фронтовая Москва. История победы» на телеканале «Звезда».
Личная жизнь
В МХТ имени А. П. Чехова 23-летний Иван познакомился с коллегой – 36-летней Екатериной Семеновой. Несмотря на разницу в возрасте, актеры стали встречаться – Жидков влюбился с первого взгляда. Они начали жить в гражданском браке, но недолго – в 2007 году уже разъехались.
Екатерина Семенова. Фото: Global Look Press
В том же году Жидков познакомился со своей будущей женой Татьяной Арнтгольц. Судьбоносной стала встреча в аэропорту Домодедово. Причем, актриса родом из Калининграда, и они в детстве были соседями и могли узнать друг друга раньше, но судьба распорядилась иначе.
В 2008 году актеры расписались в ЗАГСе без пышного празднества, а в следующем году впервые стали родителями – Татьяна родила Ивану дочку Машу. Но уже в 2014 году звезды развелись – прошла любовь. Ради наследницы Жидков с Арнтгольц смогли сохранить дружбу и теперь вместе празднуют дни ее рождения.
Иван Жидков с Татьяной Арнтгольц и дочкой Марией. Фото: соцсети
Третьей возлюбленной актера стала модель Лилия Соловьева. Пара познакомилась в соцсетях в 2015 году. Онлайн-общение быстро перешло в офлайн, и в уже в 2017 году Жидков стал отцом – Соловьева родила сына Степана. Только полной семья была недолго, поскольку в 2018 году Лилия в микроблоге объявила, что с Жидковым они расстались. Причем, не на хорошей ноте – девушка стала запрещать отцу видеться с сыном.
Иван Жидков и Лилия Соловьева. Фото: соцсети
В 2019 году Жидков заинтриговал подписчиков в соцсетях снимком с таинственной женской рукой в своей руке. Фолловеры легко вычислили, что рядом со звездой – модель Анастасия Юрченко. Сам актер отпираться не стал и подтвердил роман. Но отношения не продлились долго.
Иван Жидков с сыном Степаном. Фото: соцсети
Лилия Соловьева вновь обострила отношения с бывшим и долго препятствовала общению сына с ребенком, увозила его за город, но звездный отец приезжал и забирал мальчика. В итоге Жидкову удалось наладить отношения с бывшей, и он теперь много времени проводит с ребенком.
В настоящее время актер в отношениях с блогером Марией, которая на 17 лет младше него. Он считает, что возлюбленная для детей еще очень молода, но очень хочет снова стать отцом.
Иван Жидков с возлюбленной Марией. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году состоялась премьера сериала «Жену вызывали?», в котором Жидков сыграл главную роль. Также актер занимается продюсированием спектаклей, в одном из которых – «Охота на мужчин» – играет главного героя.