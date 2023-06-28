Карьера и личная жизнь Ивана Жидкова: как стал звездой театра и кино, почему развелся с Татьяной Арнтгольц и с кем счастлив сегодня

Актер Иван Жидков сегодня занялся продюсированием, из-за чего и сниматься стал меньше. Но он остается по-прежнему всенародно любимым у зрителя и востребованным у режиссеров. В личной жизни сейчас у Жидкова — счастливый период. Его возлюбленная значительно младше него, но разница в возрасте любви не помеха. Каким был творческий путь Ивана и с кем он строил любовь — читайте далее.

Детство

Иван Алексеевич Жидков родился 28 августа 1983 года в Свердловске в семье преподавателей технических дисциплин. В 1991 году родители приняли решение перебираться в Калининград, так как маленькому Ивану по медицинским показаниям необходимо было жить в морском климате. Здесь семья стала заниматься бизнесом, и следующие 6 лет прошли на Балтийском море.