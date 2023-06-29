Непохожие на мам: как живут дочери знаменитых красавиц-актрис

Отец Марии — режиссер Егор Кончаловский. Бабушка по отца — известная актриса с казахскими корнями Наталья Аринбасарова. По всей видимости, внешностью Мария пошла в «папину породу» — во всяком случае, она ничем не напоминает маму. В 19 лет Мария вышла замуж — ее избранником стал финансист по имени Никита.

В юности девушка была довольно пухленькой, но к свадьбе она сбросила сразу несколько десятков килограммов. Потом Маша выставила в своем аккаунте фото, на которых демонстрирует «свеженькие» татуировки. Подписчики предполагают, что она недовольна своей внешностью, раз идет на такие резкие изменения.

Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова

