Непохожие на мам: как живут дочери знаменитых красавиц-актрис

Иногда природа преподносит сюрпризы: долгожданная дочь рождается совершенно непохожей на маму. И, если в случае с обычными людьми к этому быстро привыкают окружающие, то к наследницам знаменитых красавиц-актрис люди еще долго приглядываются и качают головами: надо же, ничего общего!
Любовь Полищук и ее дочь Мариэтта Цигаль-Полищук
Любовь Полищук. Фото: Global Look Press
Родившаяся в 1984 году в семье Любови Полищук и Сергея Цигаля девочка получила имя Мариэтта и своеобразную внешность. В жилах Мариэтты течет кровь армянских, еврейских, русских и украинских предков.
Мариэтта Цигаль-Полищук. Фото: Global Look Press
Этот «коктейль» обеспечил ей не только непохожесть на знаменитую маму, но и несомненный талант: Мариэтта Цигаль-Полищук к своим 38 годам стала настоящей звездой, снявшись в фильме «Раневская». А ведь в детстве и юности она по-настоящему страдала от того, что непохожа на красавицу-маму.
Татьяна Догилева и ее дочь Екатерина
Татьяна Догилева. Фото: кадр из фильма «Покровские ворота»
Отец Екатерины, родившейся в 1994 году, — писатель-сатирик Михаил Мишин. В детстве Катя часто болела, садик ей был противопоказан, а мороженое девочка впервые попробовала в шесть лет — ей позволили съесть одну ложечку, опасаясь нового всплеска болезни.
Екатерина Догилева. Фото: соцсети
Подростком Екатерина страдала от анорексии — стремясь достичь «идеальной» фигуры, она почти перестала есть и весила 40 кг. К счастью, она смогла с этим справиться, все наладилось. Девушка окончила актерские курсы в Англии, снялась в десятке с лишним фильмов. У Кати яркая, запоминающаяся внешность, но пока что она не стала знаменитой актрисой.
Марина Неелова и ее дочь Ника
Марина Неелова. Фото: кадр из фильма «Осенний марафон»
Нике, родившейся в 1987 году, достались многие черты ее отца — шахматиста Гарри Каспарова. А вот на маму, звезду советского и российского кино, она совсем не похожа. И актрисой Ника не стала — она занимается скульптурой, окончила Лондонскую школу искусств и Академию культуры в Голландии.
Марина Неелова с дочерью Никой. Фото: соцсети
Девушка свободно общается на нескольких языках, она много времени проводит в Европе. У нее проходят персональные выставки, и ее называют одной из самых талантливых европейских скульпторов.
Наталья Андрейченко и ее дочь Настасья Шелл
Наталья Андрейченко. Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»
В свое время Наталью Андрейченко по праву называли одной из самых красивых актрис: в фильмах «Сибириада», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Военно-полевой роман» и других от нее невозможно отвести глаз.
Настасья Шелл похожа на отца. Фото: соцсети
Дочь Натальи Андрейченко и австрийского режиссера Максимилиана Шелла, родившаяся в 1989 году, — полная противоположность мамы, и профессия у нее совсем другая.
Анастасия Мельникова и ее дочь Мария
Анастасия Мельникова. Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Маша родилась в 2002 году, когда Анастасия Мельникова была замужем за Вячеславом Тельновым — генеральным директором киностудии «Ленфильм». И мама, и отец были против того, чтобы она становилась актрисой.
Мария Мельникова. Фото: кадр из фильма «Спасти Ленинград»
И все же Мария появилась на экране: она исполнила главную роль в нашумевшей драме «Спасти Ленинград». Зрители, увидев ее и узнав, чья она дочь, удивились: на маму совсем не похожа!
Любовь Толкалина и ее дочь Мария
Мария Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией. Фото: соцсети
Отец Марии — режиссер Егор Кончаловский. Бабушка по отца — известная актриса с казахскими корнями Наталья Аринбасарова. По всей видимости, внешностью Мария пошла в «папину породу» — во всяком случае, она ничем не напоминает маму. В 19 лет Мария вышла замуж — ее избранником стал финансист по имени Никита.
В юности девушка была довольно пухленькой, но к свадьбе она сбросила сразу несколько десятков килограммов. Потом Маша выставила в своем аккаунте фото, на которых демонстрирует «свеженькие» татуировки. Подписчики предполагают, что она недовольна своей внешностью, раз идет на такие резкие изменения.
Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова
Ксения Раппопорт. Фото: кадр из фильма «Юрьев день»
Отцом дочки известной актрисы Ксении Раппопорт стал бизнесмен Виктор Тарасов. Девочке при рождении дали имя Дарья, Аглаей она стала называть себя позднее, выбрав для себя такой творческий псевдоним.
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Аглая Тарасова. Фото: соцсети
Аглая внешне похожа на Ксению, но у них совершенно разная внешность, стиль, манеры. Популярность Аглаи Тарасовой между тем растет с каждым годом.