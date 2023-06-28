Снялся в «Гарпастуме», сыграл Фетисова в «Славе»: как Евгений Пронин строил карьеру в России, но эмигрировал в Армению

Но в 2022 году он предпочел покинуть страну и теперь живет в Армении. Каким был путь актера от старта до бесславной эмиграции – читайте в нашем материале.
Детство
Евгений Сергеевич Пронин родился в Подмосковном городе Климовске в семье электрика и бухгалтера 8 ноября 1980 года. С детства мальчик занимался спортом – футболом, волейболом, баскетболом, катался на лыжах, а также рос очень артистичным.
Он с удовольствием выступал на школьных мероприятиях, и первыми его драматический талант углядели учителя. Они и посоветовали ему пойти в театральный вуз.
Маленький Евгений Пронин с мамой. Фото: соцсети
И Евгений прислушался, получил аттестат зрелости и отправился в Москву, чтобы поступить в Щукинское театральное училище. К вступительным испытаниям он подготовился основательно и с успехом прошел конкурс.
Евгений Пронин в юности. Фото: соцсети
Кинокарьера
Дебютировать на экране Пронину удалось еще в студенчестве. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Московские окна» в 2001 году. через год он получил диплом актера и продолжил штурмовать кастинги в надежде на счастливый билетик.
И в 2003 году его вытянул: его утвердили на одну из главных ролей в фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум». Это драма о советских футбольных временах, и начинающий актер смог щегольнуть своими спортивными навыками, полученными еще в детстве.
Евгений Пронин в фильме "Гарпастум". Кадр из фильма
Премьера фильма состоялась в 2005 году на Венецианском кинофестивале и имела огромный успех. Пронин быстро стал узнаваемым актером и получил свою первую славу. Ему тут же предложили следующий проект – съемки в сериале «Досье особого назначения», который вышел в 2006 году уже с другим названием – «Контора».
Евгений Пронин в сериале "Контора". Кадр из сериала
На востребованность Пронину жаловаться не пришлось -уже в 2008 году на экраны с его участием вышли уже три проекта: «Застава Жилина», «Непрощенные», «Победитель». На следующий год актер появился в сериале «Кремлевские курсанты» и фильме «Большая нефть».
Следующая яркая роль у Евгения получилась в сериале «Классные мужики» со Светланой Ивановой в 2010 году. Также актер исполнил главную роль в мелодраме «Я тебя никому не отдам» в том же году.
Евгений Пронин в сериале "Победитель". Кадр из сериала
К спортивной теме Пронин смог вернуться в 2015 году, и ему повезло исполнить роль Вячеслава Фетисова в сериале «Слава», а в следующем году уже играть олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова в драме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Евгений Пронин в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Кадр из фильма
В 2017 году Пронин снялся уже в пяти многосерийных проектах: «Лачуга должника», «Близкие», «Новогодний пассажир», «Китайский Новый год», «Неизвестный». Съемки в последнем, кстати, едва не сорвались: актер по пути на работу попал в аварию. Травмы оказались неприятными, но легкими, и он смог продолжить участие.
Евгений Пронин в сериале "Неизвестный". Кадр из сериала
Появился Пронин в нескольких сезонах сериала «Московские тайны», съемки которого начались в 2018 году и продолжились до 2020 года. В 2019 году график актера был плотным, в копилке ролей актера прибавилось сразу несколько – в шести сериалах и фильмах.
Евгений Пронин в сериале "Тест на беременность 3". Кадр из сериала
В 2022 году Пронин вошел в состав актеров третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность» на Первом канале. Он сыграл нового героя - успешного ресторатора Валентина, с которым знакомится героиня и который начинает активно за ней ухаживать.
Театральная карьера
Евгений Пронин не стал отказываться от возможности блеснуть талантом на театральной сцене и в 2009 году сыграл Гамлета в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», поставленном в «Другом театре».
Следующая роль Пронина – Бусыгин в пьесе Александра Вампилова «Старший сын», это антреприза театральной компании «Свободная сцена». И она успешно продолжает жить и гастролирует по России по сей день.
Евгений Пронин в пьесе "Старший сын". Фото: соцсети
В 2017 году Пронин стал приглашенным актером в спектакле «Горе от ума» Театра на Малой Бронной. На сцене Евгений сыграл Молчалина, по отзывам зрителей он получился у него ярким и удачным.
Еще один спектакль с участием Пронина был поставлен в 2019 году – антреприза «Тайга» по пьесе Александра Вампилова. Евгению досталось сразу две роли — тренера и скрипача.
Другие проекты
В 2020 году Пронин стал участником седьмого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Спортивный актер ростом 187 см и весом 75 кг выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Они немного не дотянули до финала, в десятом выпуске покинули проект.
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар на шоу "Ледниковый период 7". Фото: Global Look Press
Личная жизнь
С первой женой, актрисой Екатериной Кузнецовой, Евгений познакомился в 2007 году в Киеве, на съемках сериала «Сердцу не прикажешь», Любовь с экрана перекочевала в реальность, и пара уже не смогла расстаться.
Они жили на две страны, так как Кузнецова – украинка. Через два года Кузнецова все-таки переехала в Москву, и они с Прониным стали жить в гражданском браке.
Евгений Пронин и Екатерина Кузнецова. Кадр из сериала "Сердцу не прикажешь"
В 2014 году пара сыграла свадьбу. Но уже в 2015-м они развелись. Что именно стало причиной расставания, Евгений не сообщал.
Евгений Пронин и Кристина Арустамова. Фото: соцсети
В холостяках Пронин ходил недолго и уже в 2016 году познакомился с продюсером Кристиной Арустамовой. Они стали встречаться, вместе путешествовали за границей, а в 2019 году зарегистрировали отношения. И уже 31 декабря впервые стали родителями – на свет появился сынок Гарри.
Евгений Пронин с сыном Гарри. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году на экраны с участием Евгения Пронина вышел четвертый сезон сериала «Тест на беременность». Но к тому моменту актер уже не жил в России – он покинул страну год назад и теперь живет в Армении.