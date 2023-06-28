Снялся в «Гарпастуме», сыграл Фетисова в «Славе»: как Евгений Пронин строил карьеру в России, но эмигрировал в Армению

Но в 2022 году он предпочел покинуть страну и теперь живет в Армении. Каким был путь актера от старта до бесславной эмиграции – читайте в нашем материале.

Детство

Евгений Сергеевич Пронин родился в Подмосковном городе Климовске в семье электрика и бухгалтера 8 ноября 1980 года. С детства мальчик занимался спортом – футболом, волейболом, баскетболом, катался на лыжах, а также рос очень артистичным.

Он с удовольствием выступал на школьных мероприятиях, и первыми его драматический талант углядели учителя. Они и посоветовали ему пойти в театральный вуз.