Случайно попал в КВН и узнал, что похож на президента: творческий путь пародиста Дмитрия Грачева

Актера Дмитрия Грачева все знают, как «президента из Comedy Club». В этом образе артист невероятно органичен. Он, вроде бы, говорит эмоционально сдержанные, осторожные фразы, подражая главе государства, но зал и телезрители смеются до слез. Как же комик пришел к своему звездному образу?
Карьера юмориста
Дмитрий родился 23 декабря 1977 года в Керчи. Окончив восемь классов средней школы с прекрасными оценками, юноша пошел в училище получать профессию столяра-краснодеревщика. По словам артиста, он и сегодня может взять инструменты и изготовить мебель.
Родители гордились сыном и однажды отец предложил отправить Диму учиться в московский вуз. Сам молодой человек не был так уверен в своих силах, но все же поехал в столицу, когда ему исполнилось 20 лет. Он пытался поступить в МГИМО три года подряд, и только третья попытка оказалась успешной. В 1999 году Грачев начал-таки изучать международную журналистику.
Студент не стремился в КВН – игра нашла его сама. Однажды он пришел в клуб веселых и находчивых забрать друга. Команда университета как раз пыталась определить, кто исполнит роль Владимира Путина в одном из номеров. И тут кто-то подметил, что Грачев очень похож на политика.
Кавээнщикам удалось уговорить Дмитрия принять участие в их миниатюре. У молодого человека было всего несколько фраз, которые показались ему несмешными. Но он вышел на сцену, озвучил их и, что называется, порвал зал.
Позже студент попал в команду «Незолотая молодежь», известную тем, что она открыла дорогу в большой юмор многим будущим звездам Comedy Club, к примеру, Гарику Харламову, Дмитрию Сорокину, Тимуру Батрутдинову и Анатолию Бурносову. Последний как раз и пригласил Грачева в новое юмористическое телешоу, когда тот окончил вуз в 2005 году.
Сначала Дмитрий только писал шутки другим комикам, но затем начал выходить с собственными номерами. Особой популярностью пользуются его «солянки» с Харламовым и другими звездами Comedy, изображающими политиков.
При этом юмор долгое время не являлся его основной работой. Будучи человеком консервативных взглядов, получив диплом, он устроился на службу в министерство транспорта, где проработал полгода. Затем его пригласили в пресс-службу «Росбанка». Там он задержался на 10 лет и только потом полностью ушел в шоу-бизнес.
Дмитрий Грачев за кадром. Фото: Global Look Press
Популярный образ
По словам Грачева, внешнее сходство с президентом досталось ему по материнской линии, но и также и темпераменты у них с Владимиром Владимировичем похожие. Но артист все равно активно следил за главой государства по телевизору, подмечал его мимику, жесты и интонации.
Вне сцены Дмитрий старается быть непохожим на президента: вместо костюмов и галстуков, носит вещи в стиле casual. Однако окружающие все равно узнают его и просят о совместной фотографии. Даже во время заграничных поездок.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Дмитрий Грачев в комедии «Каникулы президента». Фото: кадр из фильма 2018 года
Фильмография
С 2009 года Грачев снимается в кино. Он сыграл Путина в сериалах «Лопухи», «Реальные пацаны», «Универ. Новая общага» и кухня, озвучил его в шоу «Мульт личности».
Впрочем, режиссеры видели актера и в других амплуа. В 2010 году вышла комедия «Гоп-стоп», где Грачев сыграл волшебника, затем была драма «Духless», в которой ему досталась роль Супермена. В 2018-м вышла комедия «Каникулы президента», где Дмитрий вернулся к старому образу и получил главную роль.
В 2022 году его пригласили в еще два сериальных проекта – «Анатомия убийства» и «#ШКЛТ».
Личная жизнь
О своей семье юморист рассказывает немного. Летом 2015 года пресса сообщила, что Грачев женился на своей давней знакомой Жанне, для которой долгое время был просто другом. Поклонники подозревают, что в 2016-м у пары родился ребенок, но сам Дмитрий ничего об этом не говорит.
Дмитрий Грачев в роли Владимира Путина в Comedy Club. Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Интересные факты
В 2004 году сам Владимир Путин пришел на игру КВН и наблюдал из зала за миниатюрой «Незолотой молодежи» под названием «Встреча двух Путиных», которую разыграли Грачев и Дмитрий Хрусталев. Президент смеялся и аплодировал шуткам наравне с остальными зрителями и затем не раз с удовольствием посещал игры КВН.
В 2017-м Дмитрий оправился в Германию на день рождения знакомой. На паспортном контроле немецкий пограничник уточнил у него цель визита. Юморист честно ответил, что собирается навестить знакомую. Сотрудник отдал россиянину паспорт и попросил передать «его знакомой», чтобы та решила наконец проблему с мигрантами.
В 2021-м Грачев вместе с другими звездами снялся в клипе группы Cream Soda «Подожгу».