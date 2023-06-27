Случайно попал в КВН и узнал, что похож на президента: творческий путь пародиста Дмитрия Грачева

Актера Дмитрия Грачева все знают, как «президента из Comedy Club». В этом образе артист невероятно органичен. Он, вроде бы, говорит эмоционально сдержанные, осторожные фразы, подражая главе государства, но зал и телезрители смеются до слез. Как же комик пришел к своему звездному образу?

Карьера юмориста

Дмитрий родился 23 декабря 1977 года в Керчи. Окончив восемь классов средней школы с прекрасными оценками, юноша пошел в училище получать профессию столяра-краснодеревщика. По словам артиста, он и сегодня может взять инструменты и изготовить мебель.

Родители гордились сыном и однажды отец предложил отправить Диму учиться в московский вуз. Сам молодой человек не был так уверен в своих силах, но все же поехал в столицу, когда ему исполнилось 20 лет. Он пытался поступить в МГИМО три года подряд, и только третья попытка оказалась успешной. В 1999 году Грачев начал-таки изучать международную журналистику.

Студент не стремился в КВН – игра нашла его сама. Однажды он пришел в клуб веселых и находчивых забрать друга. Команда университета как раз пыталась определить, кто исполнит роль Владимира Путина в одном из номеров. И тут кто-то подметил, что Грачев очень похож на политика.