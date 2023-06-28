Загадочная Лиза и другие девушки Андрея Губина: личная жизнь «мальчика-бродяги»

Актер Стас Ярушин рассказал в одной из передач, что Андрей Губин, несмотря на то что давно уже не выступает на сцене, тем не менее, не бедствует. И Губин, и другие популярные в прошлом актеры, по ее словам, получают доход от своих старых песен.

«Они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц, им больше ничего в жизни не надо», - поделился своим мнением артист.

Скандалы с Игорем Николаевым, несостоявшейся дуэлью и внебрачным сыном

В начале 2000-х один из участников «Фабрики звезд», Антон Зацепин, исполнил песню Игоря Николаева «Ниже только Губин», с намеком на невысокий рост Андрея, из-за которого он и так постоянно комплексовал (рост Губина – 166 см, вес – 66 кг). Это вызвало гнев Губина, он хотел разбираться с Николаевым в кулачном бою, но тот отказался принять вызов.

В 2007 году умер отчим Андрея. Эта семейная драма наложилась на творческий кризис, и для Андрея наступила черная полоса. Он пытался забыться, избегал людей, на любые публикации в СМИ реагировал негативно. Через несколько лет не стало его мамы. Казалось, беды не собираются отступать от музыканта.

Позднее, в 2017-м, Губин рассказал о том, как едва не стал жертвой покушения в Сочи – по словам артиста, ему подстроили ДТП с целью убить. Впрочем, гости в студии программы «Прямой эфир», где прозвучало это признание, не поверили Андрею.

Тогда же на телевидении появился юноша, назвавшийся внебрачным сыном Губина, - Максим Кваснюк. Однако проведенная экспертиза ДНК показала, что между ним и Андреем нет родственных связей.

Болезнь

В начале 2010-х у Андрея Губина развилось нервное заболевание – левосторонняя прозопалгия лица. Причиной стало постоянно переутомление, стрессы. Андрей стал страдать от повторяющихся мигреней. Кроме того, он жаловался на проблемы со слухом.

Появившись в студии ток-шоу «Прямой эфир», певец вызвал у зрителей шок: звезда 90-х выглядел осунувшимся и постаревшим. На несколько лет он практически исчез с радаров, а в 2019-м вновь пришел на телевидение – в программу «Однажды вечером», и рассказал, что очень хочет вернуться на сцену.

По некоторым данным, Губин продолжает писать песни. Но пока никаких точных сведений о его возвращении нет.

Романы и разочарования

