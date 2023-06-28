Загадочная Лиза и другие девушки Андрея Губина: личная жизнь «мальчика-бродяги»

Влюбляясь, Андрей Губин надеялся, что это на всю жизнь. Но каждый его роман был обречен на расставание.
Боролся с недостатком речи
Андрей Губин в детстве с родителями и младшей сестрой. Фото: соцсети
Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе – столице Башкирии. Андрея и его младшую сестру Настю воспитывал отчим, научный сотрудник Виктор Губин, который вскоре перевез семью в Москву. Об отчиме у Андрея остались самые добрые воспоминания: он усыновил детей любимой женщины и делал для них все, что мог.
Именно Виктор поддержал Андрея, когда тот решил заниматься музыкой, и подарил ему первую гитару. Кроме музыки, мальчик увлекался шахматами и играл в футбол. Но вскоре музыка перевесила все остальное. Андрей мечтал стать известным певцом, но понимал, что досадный недостаток речи – картавость – может перечеркнуть все мечты.
Мама помогла ему справиться с этим препятствием – записала к логопеду, и к 15 годам подросток стал хорошо выговаривать все звуки. Воодушевленный, он сочинил свою первую песню, посвятив ее человеку, который заменил ему отца, - Виктору Губину.
Помощь отчима
Андрей Губин в юности. Фото: соцсети
Первое появление Андрея на экране состоялось в молодежной передаче «До 16 и старше»: именно там впервые прозвучала песня, которая сделала его знаменитым – «Мальчик-бродяга».
Окончив школу, Губин поступил в Гнесинское музыкальное училище. Однако через некоторое время бросил учебу – ему не хотелось тратить время на скучные науки, он не мог расстаться с гитарой.
Между тем, отчим юного музыканта нашел в столице применение своим деловым способностям: Виктор Губин занял высокий пост, у него был собственный бизнес.
А главное – он стал владельцем нескольких звукозаписывающих студий. При поддержке отчима Андрей записал свои первые диски – «Я бомж», «Аве Мария», «Принц и принцесса».
Как «мальчик-бродяга» стал кумиром миллионов
Андрей Губин в юности. Фото: соцсети
На одном из музыкальных конкурсов молодого исполнителя заметил Леонид Агутин. Он предложил Андрею сотрудничество, и следующую пластинку Губина они записали уже в Твери, изменив аранжировку. В 1996 году был выпущен первый профессиональный диск Андрея Губина – «Мальчик-бродяга». Эффект превзошел все ожидания.
Губин в одночасье сделался кумиром молодежи, у него появилась масса поклонников. Все его концерты сопровождались аншлагом, на улице симпатичного парня подстерегали толпы восторженных девушек, по телевизору крутили его клипы…
Следующий альбом – «Только ты» - укрепил его позиции в мире шоу-бизнеса: песни из него заняли лидирующие позиции во всех хит-парадах, Андрей принял участие в фестивале «Песня года», а концерты теперь давал не только в России, но и на Украине, и в Белоруссии.
Андрей Губин и его первая любовь Лиза Саутина. Фото: соцсети
В 1999 году певец сделал попытку покорить англоязычную публику, отправившись в Канаду для записи песен на английском языке. Впрочем, из этой попытки ничего не вышло: новые песни не сочинялись, и Андрей вернулся на родину.
Здесь он продолжил выпускать новые композиции. Правда, альбом «Было, но прошло», несмотря на успех у слушателей, был прохладно принят критиками. Зато следующий диск – «Всегда с тобой» - оказался безупречным.
Несколько песен Губин исполнил с другими звездами – с группой «Краски», Ольгой Орловой. Он писал песни для популярных исполнителей: например, для Жанны Фриске создал композицию, которая ее прославила - «Ла-ла-ла».
Зрители восторженно принимали его новые песни и с удовольствием продолжали слушать старые – «Лиза», «Ночь», «Зима-холода», «Милая моя далеко», «Мальчик-бродяга», «Танцы», «Девушки как звезды».
Андрей Губин не бедствует
Андрей Губин и Жанна Фриске. Фото: соцсети
Актер Стас Ярушин рассказал в одной из передач, что Андрей Губин, несмотря на то что давно уже не выступает на сцене, тем не менее, не бедствует. И Губин, и другие популярные в прошлом актеры, по ее словам, получают доход от своих старых песен.
«Они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц, им больше ничего в жизни не надо», - поделился своим мнением артист.
Скандалы с Игорем Николаевым, несостоявшейся дуэлью и внебрачным сыном
В начале 2000-х один из участников «Фабрики звезд», Антон Зацепин, исполнил песню Игоря Николаева «Ниже только Губин», с намеком на невысокий рост Андрея, из-за которого он и так постоянно комплексовал (рост Губина – 166 см, вес – 66 кг). Это вызвало гнев Губина, он хотел разбираться с Николаевым в кулачном бою, но тот отказался принять вызов.
В 2007 году умер отчим Андрея. Эта семейная драма наложилась на творческий кризис, и для Андрея наступила черная полоса. Он пытался забыться, избегал людей, на любые публикации в СМИ реагировал негативно. Через несколько лет не стало его мамы. Казалось, беды не собираются отступать от музыканта.
Позднее, в 2017-м, Губин рассказал о том, как едва не стал жертвой покушения в Сочи – по словам артиста, ему подстроили ДТП с целью убить. Впрочем, гости в студии программы «Прямой эфир», где прозвучало это признание, не поверили Андрею.
Тогда же на телевидении появился юноша, назвавшийся внебрачным сыном Губина, - Максим Кваснюк. Однако проведенная экспертиза ДНК показала, что между ним и Андреем нет родственных связей.
Болезнь
В начале 2010-х у Андрея Губина развилось нервное заболевание – левосторонняя прозопалгия лица. Причиной стало постоянно переутомление, стрессы. Андрей стал страдать от повторяющихся мигреней. Кроме того, он жаловался на проблемы со слухом.
Появившись в студии ток-шоу «Прямой эфир», певец вызвал у зрителей шок: звезда 90-х выглядел осунувшимся и постаревшим. На несколько лет он практически исчез с радаров, а в 2019-м вновь пришел на телевидение – в программу «Однажды вечером», и рассказал, что очень хочет вернуться на сцену.
По некоторым данным, Губин продолжает писать песни. Но пока никаких точных сведений о его возвращении нет.
Романы и разочарования
Андрей Губин и Люся Кобевко. Фото: соцсети
О романах Андрея Губина ходило множество слухов, и певец признавался, что девушек у него было много, но ни с одной из них не получилось построить крепкие отношения.
«Для меня главное — в женщине я должен видеть мать своих детей, а после — сексуального партнера. Мать своих детей я видел в трех девушках. Одна из них от меня ушла. Вторая обладала настолько волевым характером, что я понимал: она меня поломает. В третьей девушке, в которой я видел мать своих детей, я не видел сексуального партнера», - рассказывал Андрей.
Его первой большой любовью называют Лизу Саутину – именно ей посвящена песня «Лиза». Молодые люди некоторое время жили вместе, но из-за плотной занятости музыканта вскоре отдалились друг от друга, и произошел разрыв.
Очень много значила для Губина его гражданская жена Людмила Кобевко – они были вместе полтора года, но и с ней в итоге певец расстался. Это стало очень болезненным для него событием, на протяжении четырех лет Губин не мог забыть свою Люсю, для него не существовали другие девушки.
Андрей Губин и Анастасия Старыгина. Фото: кадр из передачи "Прямой эфир"
Еще одной страницей в его личной жизни стала Анастасия Старыгина – дочь известного актера Игоря Старыгина. Но она казалась ему недосягаемой мечтой, и он даже не пытался завоевать ее сердце.
Позднее Андрей рассказывал, что с возрастом к нему пришло чувство разочарования в женщинах. А теперь он и вовсе перестал надеяться на личное счастье: постоянные боли, по его признанию, сделали его характер невыносимым. Впрочем, иногда он все же встречается с девушками – музыканту необходимо вдохновение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Не теряет надежды
За последние годы Андрей Губин сильно изменился. Фото: соцсети
В разговоре с Андреем Малаховым в 2023 году Андрей Губин в очередной раз намекнул на свое скорое возвращение. Он рассказал о своей работе в студии – по словам Губина, он пишет новые песни и намерен вскоре порадовать своих поклонников интересными композициями. Многочисленные фанаты звезды 90-х не теряют надежды вновь увидеть своего кумира на сцене.