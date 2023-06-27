Из поп-группы в Кремлевский дворец: любовь и песни Елены Максимовой

Певица Елена Максимова стала известна благодаря группам Non Stop и Reflex. А с помощью музыкальных телешоу смогла стать самостоятельной звездой российского шоу-бизнеса. Публика уже много лет следит за ее карьерой и личной жизнью.
Детство и юность
Елена родилась 9 августа 1979 года в Севастополе. Уже в раннем детстве она демонстрировала прекрасный вокал и выдающийся слух. Маме будущей звезды, работавшей воспитательницей в детском саду дочери, посоветовали отдать девочку в музыкальную школу.
В 11 лет Лену взяли в известный детский коллектив «Мульти-Макс», с которым юная певица гастролировала по Украине, в ее доме начали копиться грамоты и дипломы. Максимова мечтала стать большой артисткой, но ее родители настояли на получении «серьезной» профессии.
Елена Максимова в детстве. Фото: соцсети
В итоге она поступила на платное отделение в университет, чтобы изучать иностранные языки, а по вечерам подрабатывала - пела в кафе, ночных клубах и в крымских санаториях. Позже знание английского очень пригодилось артистке, и она не раз благодарила родителей.
Карьера певицы
Окончив свой университет с отличием, Елена поступила в Черноморское отделение ГИТИСа, которое располагалось в «Матросском клубе». Данное учреждение принадлежало Черноморскому флоту России. Вскоре военные заметили талантливую певицу и пригласили ее стать солисткой оркестра штаба ЧФ.
Эта работа дала Елена большой опыт. С коллективом она побывала на фестивале военных оркестров в Каннах 1998 года. Затем поехала на конкурс «Ялта – Москва – Транзит», где победила.
В 2004 году знание английского сыграло Максимовой на руку. Девушка прошла сложнейший кастинг в мюзикл We Will Rock You, консультантом которого был, участник легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй.
Музыкальная постановка стала еще одной ступенькой к известности певицы. После завершения проекта продюсер Вячеслав Тюрин пригласил ее в поп-группу Non Stop, с которой Елена участвовала в музыкальном фестивале «Пять звезд».
В 2008-м Максимова отправилась на «Новую волну» и сумела дойти до финала. В 2009-2011 годах она пела в популярной группе Reflex, с которой записала песни «Девочка ветер» и «Белая метелица». Параллельно певица участвовала в проекте «Декаданс» композитора Павла Кашина, в котором исполнила несколько композиций на английском языке.
В этот период публика заинтересовалась не только ее голосом - откровенные фото исполнительницы появились в Playboy. В 2012-м Максимова вполне могла поехать от России на «Евровидение» - ее песня Brave дошла до финала национального отбора.
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«Голос»
В 2013 году карьера певицы получила новый толчок вверх вместе с участием во втором сезоне вокального шоу «Голос». На «слепых прослушиваниях» Елена спела песню Уитни Хьюстон Run to You и повернула к себе всех членов жюри. В наставники артистка выбрала себе Леонида Агутина.
На этапе «нокаутов» она исполнила знаменитый хит из «Титаника» My Heart Will Go оn. А четвертьфинале поразила жюри и зрителей трогательной французской композицией Сержа Ламы Je Suis Malade. В полуфинале Елена представила свою кавер-версию знаменитой песни Вack in USSR, но уступила певице Наргиз.
Позже Максимова говорила, что вокальный проект сыграл огромную роль в ее жизни, а наставник Леонид Агутин сумел раскрыть новые грани ее голоса.
Дальнейшая карьера
В 2015 году певица стала участницей второго сезона шоу «Точь-в-точь». Зрители увидели ее в образах Ванессы Паради, Мирей Матье, Ирины Салтыковой, а также исполнителей-мужчин: Валерия Леонтьева и Майкла Джексона. В этом проекте артистке удалось дойти до финала.
В 2016-м ее пригласили в суперсезон «Точь-в-точь. Суперсезон», в котором были собраны самые яркие участники программы. В этот раз Максимова набрала наибольшее количество баллов и стала победительницей проекта.
Участие в двух популярных телепередачах дало толчок для сольной карьеры Елены. Одна за другой стали выходить ее новые песни: «Тебя не отпущу», «Счастье внутри», «До рассвета», «Невесомые слова» и прочие.
Максимову стали приглашать в качестве ведущей мероприятий. Например, она провела церемонию вручения премии «Будем жить» в Государственном Кремлевском дворце и осталась частой гостьей на этой сцене. Также ее начали активно звать в телепередачи — «Модный приговор», «Три аккорда» и другие.
Стоит отметить, что на фоне политических событий 2022 года певица поддержала РФ и выпустила песню «Моя Россия».
Личная жизнь
Впервые артистка вышла замуж еще в 21 год. Вместе с молодым супругом Вадимом Гитлиным она отправилась из Севастополя в Москву. Но после рождения дочери Дианы отношения пары дали трещину. Пережив болезненное расставание, Максимова вернулась в Крым без мужа и с маленьким ребенком.
Долгое время ей казалось, что это крах — что она быстрее станет бабушкой, чем снова выйдет замуж. Ну а бывший супруг позже возглавил союз потребителей «Росконтроль».
Однако у певицы случился громкий роман с коллегой по сцене Евгением Кунгуровым, который на тот момент был женат на актрисе Наталье Троицкой. Влюбленные записали несколько совместных песен, например, «Пообещайте мне любовь».
По словам Евгения, отношения с Еленой стали «лакмусовой бумажкой», обнажившей проблемы в его браке. Певец развелся и покаялся перед бывшей супругой. Слова возлюбленного про бумажку возмутили Максимову. В своем интервью она подчеркнула, что не вмешивалась в семейную жизнь Кунгурова, а просто не желала встречаться с женатым мужчиной и попросила его определиться, с кем он хочет быть.
В сентябре 2018 года певица вышла замуж во второй раз – за члена совета директоров «Мегафона» Евгения Быстрых. Помпезную свадьбу пара сыграла в Монако, но в скором времени новая семья развалилась.
После этого Елена старалась не раскрывать публике деталей своей личной жизни. Но в феврале 2020 года опубликовала в социальной сети фото с немецким клоуном Марко Пфримером, которому призналась в любви. Пара начала записывать совместные песни и каверы. Свой дуэт они назвали M & L и даже выпустили целый альбом.
Кстати, дочь артистки Диана выросла и пошла по стопам матери. Сначала девушка хотела стать стюардессой, затем заинтересовалась модельным бизнесом, а в 2022 году выпустила свою первую песню под псевдонимом Marlena.
Диана Максимова. Фото: соцсети
Интересные факты
В начале 2018 года Елена раскритиковала режиссеров Первого канала за то, что они вырезали ее выступление из новогоднего эфира. Позже Максимова выложила пост с сожалением о своей истерике и поделилась в социальной сети непоказанным кадрами.
Максимова написала и исполнила несколько гимнов, в частности, для вокального конкурса «Пять звезд» и Москвариума.