Из поп-группы в Кремлевский дворец: любовь и песни Елены Максимовой

Певица Елена Максимова стала известна благодаря группам Non Stop и Reflex. А с помощью музыкальных телешоу смогла стать самостоятельной звездой российского шоу-бизнеса. Публика уже много лет следит за ее карьерой и личной жизнью.

Детство и юность

Елена родилась 9 августа 1979 года в Севастополе. Уже в раннем детстве она демонстрировала прекрасный вокал и выдающийся слух. Маме будущей звезды, работавшей воспитательницей в детском саду дочери, посоветовали отдать девочку в музыкальную школу.

В 11 лет Лену взяли в известный детский коллектив «Мульти-Макс», с которым юная певица гастролировала по Украине, в ее доме начали копиться грамоты и дипломы. Максимова мечтала стать большой артисткой, но ее родители настояли на получении «серьезной» профессии.