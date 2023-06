Из поп-группы в Кремлевский дворец: любовь и песни Елены Максимовой

На этапе «нокаутов» она исполнила знаменитый хит из «Титаника» My Heart Will Go оn. А четвертьфинале поразила жюри и зрителей трогательной французской композицией Сержа Ламы Je Suis Malade. В полуфинале Елена представила свою кавер-версию знаменитой песни Вack in USSR, но уступила певице Наргиз.

Позже Максимова говорила, что вокальный проект сыграл огромную роль в ее жизни, а наставник Леонид Агутин сумел раскрыть новые грани ее голоса.

Дальнейшая карьера

В 2015 году певица стала участницей второго сезона шоу «Точь-в-точь». Зрители увидели ее в образах Ванессы Паради, Мирей Матье, Ирины Салтыковой, а также исполнителей-мужчин: Валерия Леонтьева и Майкла Джексона. В этом проекте артистке удалось дойти до финала.