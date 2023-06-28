Страшное одиночество Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи»: почему Раднэр Муратов стал нищим и умер в психушке

Раднэр Муратов вытянул счастливый билет — роль в «Джентльменах удачи». На этом его везение закончилось. Фортуна отвернулась от него.
Стал пилотом, но летать не смог
Родившийся в татарской семье мальчик принес столько счастья матери и отцу, что ему дали необычное имя, как будто программирующее на удачу: «РАДоваться Новой Эре» — Раднэр. Близкие называли его Радиком. Он мечтал стать летчиком и окончил Казанское летное училище. Однако вскоре пилотов по всей стране стали сокращать, так что ему не пришлось работать по специальности.
Роман с первой красавицей
Изольда Извицкая. Фото: кадр из фильма «Сорок первый»
Тогда он решил стать актером. Парня с яркой восточной внешностью сразу приняли во ВГИК. Там он познакомился с первой красавицей курса — Изольдой Извицкой —и сумел увлечь неприступную «королеву». Сразу после выпускного влюбленные стали жить вместе. Жили трудно — не хватало денег. Радик снимался только в незначительных эпизодах, больших ролей не было.
«Джентльмены удачи»
Раднэр Муратов. Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Прошло 20 лет, прежде чем его пригласили в «Джентльмены удачи». На роль начальника тюрьмы — то есть снова на эпизод. Все изменила случайность. Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Мкртчян, но он не смог совмещать съемки с работой в другом проекте. Узнав об этом, Раднэр решительно постучался в кабинет режиссера Александра Серого. И настоятельно попросил роль Васи для себя — он очень хотел сыграть забавного жулика и был уверен, что справится. Серый решил: можно рискнуть. Так Раднэр получил роль, изменившую всю его жизнь.
После премьеры никому прежде не известный актер стал звездой. Он без устали давал творческие вечера, смешил зрителей своими «коронными» фразами из фильма, отвечал на вопросы… Муратов буквально купался в славе — ведь он так долго ее ждал!
Новая любовь и сын
Елена Довлатбекова. Фото: кадр из фильма «Шарф любимой»
К тому времени Изольда Извицкая уже ушла от Раднэра, найдя себе другого. На съемках фильма «Шарф для любимой» рядом с ним оказалась другая актриса — Елена Довлатбекова. Раднэр буквально сиял от счастья — новая любовь вернула его к жизни. Он женился на Елене, вскоре у них родился сын Леонид. Но потом все покатилось по наклонной. Супруги никому не рассказывали, что между ними произошло, поэтому для друзей известие об их разводе стало шоком: ведь они так любили друг друга. Истинная причина выяснилась много лет спустя.
Болезненная зависимость
Раднэр Муратов. Фото: кадр из фильма «Максим Перепелица»
Раднэр увлекся ставками на ипподроме. Порой ему везло, и он выигрывал солидные деньги. Это вдохновляло актера на новые ставки. Но все-таки он больше проигрывал, чем выигрывал. Как любой игроман, Раднэр не мог избавиться от болезненной тяги к игре.
Снова и снова он появлялся на ипподроме. Снова и снова протягивал в окошко кассы деньги — он относил туда все, что зарабатывал на съемках и творческих вечерах. Жена пыталась остановить эту болезненную страсть. Она даже разыскала психиатра, которого ей рекомендовали знакомые. Но, видимо, было уже поздно — слишком глубоко затянула Раднэра игра.
«Я проиграл свою жизнь»
Елена ушла. Ей надо было думать о сыне — рядом с азартным игроком растить мальчика было невозможно. Но у нее продолжала болеть душа за бывшего мужа, она не могла спокойно смотреть, как пропадает талантливый артист и хороший добрый человек, которого она еще недавно так любила. Еще несколько раз Елена пробовала предложить Раднэру помощь. Но он всякий раз отказывался — из гордости и стыда. Он все про себя понимал и повторял друзьям: «Я проиграл свою жизнь». Но не мог ничего с собой поделать.
Нищий и одинокий
Раднэр Муратов в своем последнем фильме — «Крейцерова соната». Фото: кадр из фильма
Вскоре после развода Муратов стал нищим. Он проиграл все, что у него было. Из квартиры вынесли мебель, он спал на полу, на газетах. Единственное, что осталось у «Василия Алибабаевича», — это книги: у него не поднималась рука, его с детства учили, что книги — это святое.
Пошатнулось здоровье. Однажды он оказался в больнице с инсультом. К нему приходила бывшая жена, приходил и сын. Но гордый Раднэр неизменно отказывался от их помощи. Увидев сумку с продуктами, которую они принесли, он вспыхнул и отшвырнул ее от себя: не мог принимать «милостыню».
Ушел и не вернулся
Последствия инсульта оказались тяжелыми: у артиста начала развиваться болезнь Альцгеймера. Он мог обнаружить себя далеко от дома — он не помнил, как туда забрел, не мог найти дорогу обратно. Забывал слова своих выступлений — о концертах и творческих вечерах пришлось забыть, как и о работе в кино или театре.
В октябре 2004-го Муратов в очередной раз исчез из дома. Друзья и соседи забили тревогу, начали поиски. Спустя два месяца Раднэра обнаружили в психиатрической больнице — несчастного бездомного старика, не помнящего своего имени и адреса, привез туда наряд милиции. Его состояние стремительно ухудшалось, и 10 декабря его не стало.
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Роль в «Джентльменах удачи» так и осталась для Раднэра Муратова самым ярким впечатлением в жизни. Незадолго до смерти, приходя в себя на короткое время, он снова и снова повторял всем известные фразы своего героя, и в эти минуты его лицо светлело и преображалось.