Страшное одиночество Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи»: почему Раднэр Муратов стал нищим и умер в психушке

Раднэр увлекся ставками на ипподроме. Порой ему везло, и он выигрывал солидные деньги. Это вдохновляло актера на новые ставки. Но все-таки он больше проигрывал, чем выигрывал. Как любой игроман, Раднэр не мог избавиться от болезненной тяги к игре.

Снова и снова он появлялся на ипподроме. Снова и снова протягивал в окошко кассы деньги — он относил туда все, что зарабатывал на съемках и творческих вечерах. Жена пыталась остановить эту болезненную страсть. Она даже разыскала психиатра, которого ей рекомендовали знакомые. Но, видимо, было уже поздно — слишком глубоко затянула Раднэра игра.

«Я проиграл свою жизнь»

Елена ушла. Ей надо было думать о сыне — рядом с азартным игроком растить мальчика было невозможно. Но у нее продолжала болеть душа за бывшего мужа, она не могла спокойно смотреть, как пропадает талантливый артист и хороший добрый человек, которого она еще недавно так любила. Еще несколько раз Елена пробовала предложить Раднэру помощь. Но он всякий раз отказывался — из гордости и стыда. Он все про себя понимал и повторял друзьям: «Я проиграл свою жизнь». Но не мог ничего с собой поделать.

Нищий и одинокий

