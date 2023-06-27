Жизнь Романа Гриценко: короткие романы, драки и несколько попыток покорить Ольгу Бузову

Роман Гриценко упорно искал любовь на ТНТ, причем не только в «Доме-2». Как и для многих участников телешоу, для него это благородное стремление стало путем к известности и возможности зарабатывать в социальных сетях.

Спортсмен и модель

Роман родился 13 апреля 1995 года в Омске. Он старший из троих братьев. В 13 лет мальчик уехал в Москву учиться на футболиста в спортивном интернате. Но в процессе подготовки получил ряд травм, а вот предложений от клубов не получил и в итоге отказался от этого пути.

Карьера спортсмена у молодого человека постепенно перешла в карьеру модели. Рост в 185 сантиметров, рельефная мускулатура и улыбчивое лицо, открыли Роме дорогу на страницы глянцевых журналов и в рекламу.

Будущий участник телешоу отучился в Омском государственном университете, а в магистратуру пошел в столичный Российский экономический университет имени Плеханова.