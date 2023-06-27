Жизнь Романа Гриценко: короткие романы, драки и несколько попыток покорить Ольгу Бузову

Роман Гриценко упорно искал любовь на ТНТ, причем не только в «Доме-2». Как и для многих участников телешоу, для него это благородное стремление стало путем к известности и возможности зарабатывать в социальных сетях.
Спортсмен и модель
Роман родился 13 апреля 1995 года в Омске. Он старший из троих братьев. В 13 лет мальчик уехал в Москву учиться на футболиста в спортивном интернате. Но в процессе подготовки получил ряд травм, а вот предложений от клубов не получил и в итоге отказался от этого пути.
Карьера спортсмена у молодого человека постепенно перешла в карьеру модели. Рост в 185 сантиметров, рельефная мускулатура и улыбчивое лицо, открыли Роме дорогу на страницы глянцевых журналов и в рекламу.
Будущий участник телешоу отучился в Омском государственном университете, а в магистратуру пошел в столичный Российский экономический университет имени Плеханова.
Роман Гриценко без рубашки. Фото: соцсети
«Дом-2»
Красавец Роман Гриценко пришел в «Дом-2» в июне 2017 года. Первым его заявлением было родство с Мариной Африкантовой, предполагающее, что новый парень популярного шоу не будет ухаживать за этой девушкой. Добрая часть зрителей в кровную связь участников не поверила.
А вот кого новичок хотел покорить, так это Лизу Триандафилиди. Однако на проекте Роман узнал, что понравившаяся ему девушка не совсем соответствует его идеалам. Позднее они все же стали парой, но Гриценко открыто критиковал свою избранницу и ее поведение.
Однажды за честь Лизы вступился Саймон Марданшин. Он подрался с Романом, и тот отказался в больнице. Это «приключение» вылилось для парня в интрижку с медсестрой. Из-за которой возлюбленная на проекте решила окончательно порвать с ним.
Роман Гриценко и Лиза Триандафилиди. Фото: соцсети
Позже Гриценко крутил короткие романы с участницами шоу Саидой Бабаевой и Марией Кохно. С последней ситуация повторилась: молодой человек снова не принял поведение возлюбленной. Зато слухи о распущенности Мэри Кулешовой не помешали парню попытаться очаровать эту красотку, правда, у него ничего не вышло.
Когда Роман продолжил проект на Сейшелах, то решил не мелочиться и сосредоточил свое внимание ведущей реалити Ольге Бузовой. Однажды камеры наблюдения зафиксировали, как эта пара целуется на площадке.
Гриценко слал новой пассии цветы и подарки, звал на свидания, но телезвезда осталась непреклонна. Зато, когда Ольга узнала о попытках Романа сблизиться с Еленой Хроминой, она устроила парню скандал, обвинив его в легкомысленности. В итоге Гриценко все это надоело, и в сентябре 2018 года он покинул проект. Правда, всего на полгода.
Роман Гриценко и Ольга Бузова. Фото: соцсети
За периметром молодой человек работал ведущим мероприятий, SMM-менеджером, снимал забавные видео с младшим братом. Возвращение в «Дом-2» было коротким. Попытавшись сблизиться с Ириной Пинчук, парень снова ушел из шоу через несколько дней. Причиной, по его словам, стала любовь, найденная вне передачи.
Гриценко выложил в социальную сеть фото в обнимку со своей новой девушкой Евгенией Шестаковой. Парень успел познакомить ее с родителями и даже привел на съемочную площадку реалити-шоу. Визит девушки, правда, закончился скандалом.
По ее словам, режиссеры программы пытались обманом удержать гостью на проекте, предлагая стать участницей передачи. Роману пришлось драться с охранниками, которые мешали девушке уйти. Следующая его драка состоялась уже с возлюбленной: Евгения разбила молодому человеку губу и оставила на память здоровенный фингал. Из-за ссор пара быстро рассталась.
Роман Гриценко и Евгения Шестакова. Фото: соцсети
«План Б» и жизнь после телепроектов
Потерпев очередную неудачу в любви, Роман вспомнил о своих отношениях с Ольгой Бузовой и в мае 2019 года пришел на кастинг телепроекта «План Б». Молодые люди в этой передаче пытались построить отношения со скандальной певицей, а девушки – с Тимуром Батрутдиновым.
Попытка номер два в отношении Бузовой не дала результатов. Ольга не пригласила Романа в финал шоу. Да и с победителем проекта, сыроваром из Суздаля Денисом Лебедевым ведущая оперативно рассталась после завершения съемок.
Появившись в «План Б», Гриценко вернулся к развитию собственного бизнеса и блогерским заработкам. Чтобы набрать больше подписчиков, он выполнял экстремальные челленджи и вступал в союзы с другими звездами соцсетей. Так, в конце 2019 года Роман снял серию веселых видео с блогером Елизаветой Шатиловой, после чего охотно подогревал слух о романтических отношениях между ними.
Роман Гриценко и Елизавета Шатилова. Фото: соцсети
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В феврале 2020-го Гриценко задержали в магазине за кражу футболки, что было целью задания в баттле блогеров. Через месяц он был снова задержан полицией – за танец в одних трусах на Красной площади. Тогда его оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство.
В том же году Роман вышел в свет с новой девушкой — блогером Виолеттой Чиковани. Пара познакомилась еще на проекте «Дом-2», куда брюнетка приезжала для съемок в клипе Давида Манукяна.
Роман Гриценко и Виолетта Чиковани. Фото: Global Look Press
Но Гриценко как будто не может построить долгие и прочные отношения. В одном из интервью он признался, что его самый долговременный Роман продлился полгода. Уже в ноябре 2022-го его снова заметили в компании Ольги Бузовой – пара провела романтическое свидание в одном из ресторанов «Москва-Сити», но затем разъехалась в разные стороны.
Сейчас молодой человек продолжает развиваться как блогер, снимая забавные видео, в которые нередко включает свою семью. Он также возобновил футбольные тренировки и принял участие в играх российского турнира для медийных команд Winline Media Football League. В 2022 году Гриценко стал еще более завидным холостяком, купив квартиру в Москве с панорамными окнами.
Роман Гриценко с мамой. Фото: соцсети
Интересные факты
Роман снялся в клипах «Частоты» группы Cosmos girls (где поет Ева Лепс) и «Обледенеют города» Кати Елисеевой.
Модельному красавцу Гриценко приписывают работу в эскорте, есть даже фотографии, якобы подтверждающие эту сторону жизни звезды «Дома-2», но сам Роман подобное отрицает, а на снимках, по его словам, запечатлен просто похожий парень.
К середине 2023 года количество его подписчиков в одной из западных соцсетей превысило один миллион.