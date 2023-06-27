Виртуоз электронной танцевальной музыки, покоривший сердце Ирины Дубцовой: жизнь и творчество диджея Леонида Руденко

Биография знаменитости
Леонид Руденко — известный московский диджей, покоривший европейскую сцену электронной танцевальной музыки. В самом начале карьеры парню не удалось удивить Россию своими треками.
Тогда диджей решил уехать в Европу и набраться опыта. Получив известность и признание за рубежом, музыка Леонида зазвучала и в России. Каждая композиция Руденко становилась неоспоримым хитом.
Ранее увлечение музыкой и знакомство с миром электронного искусства
Леонид Руденко родился в Москве 16 июля 1985 года. О семье звезды известно мало. Однако как-то Руденко признался в интервью, что музыкой увлекся в возрасте десяти лет.
В детстве будущий диджей слушал популярного тогда Богдана Титомира и его группу «Кар-Мэн». Также молодой человек знал весь репертуар радиостанции «Европа Плюс». Так Леонид познакомился с электронной музыкой.
Первыми любимыми коллективами Руденко стали The Chemical Brothers и The Prodigy. Вскоре музыкальные вкусы Леонида сместились с сторону нового развивающегося направления — транса. Непривычные уху синтетические звуки заворожили юношу, и он решил попробовать свои силы в этом направлении.
Электронной музыкой Леонид увлекается с детского возраста. Фото: соцсети
Неудачный дебют в России, обернувшийся успехом на Западе
Окрыленный Леонид написал несколько собственных треков и направил записи в несколько российских студий. Но соотечественники не оценили таланта юного дарования.
Руденко неудачи не остановили, и он продолжил направлять демо-образцы своих работ уже в западные лейблы. Первым оценил талант российского диджея менеджер, работавший в студии музыканта Пола ван Дайка. Иностранцы попросили Леонида выслать несколько треков, после чего Руденко начал плотную и многолетнюю работу с немецкой звукозаписывающей студией.
Спустя некоторое время творчество диджея пришло и в другие европейские страны. Особенно успешным стало сотрудничество Леонида Руденко с голландским лейблом звукозаписи Armada Music, где записывали свои композиции Маркус Шульц, Aly&Fila, PerryO’Neil.
Пик музыкальной карьеры Леонида Руденко пришелся на 2006-2007 годы. Его солнечные и зажигательные песни возглавили все популярные европейские чарты. В итоге россиянин оказался среди звезд мирового масштаба.
В начале нулевых треки юного Руденко оценили в нескольких европейских странах. Фото: соцсети
Летом 2006 года состоялась презентация работы Леонида с американской певицей Даниэллой. Зажигательная песня Summerfish мгновенно взлетела на вершины европейских музыкальных чартов.
После того как Леонид достиг популярности во всем мире, его творчество наконец-то признали дома, чему он был несказанно рад. В эфире радиостанций зазвучали ремиксы популярных российских диджеев на композиции Руденко.
В октябре 2009 года состоялся релиз дебютного и пока что единственного альбома Леонида под названием Album. В него вошли уже известные и популярные треки Destination feat. Nicco, Everybody feat. Ragsy.
Выступление на Олимпийских играх и сотрудничество с российскими звездами
Зимой 2014 года музыкант получил предложение выступить с концертом на Олимпийских играх в Сочи.
В 2016 году Руденко записал совместную песню с видеоблогером Сашей Спилберг под названием «Растопи лед», а также с экс-фабрикантом Иракли «Мужчина не танцует»
Руденко в Сочи. Фото: соцсети
Несчастливая первая любовь и бурный роман с Дубцовой
Долгое время Леонид отказывался в интервью говорить насчет своей личной жизни. Однажды в СМИ все же просочилась информация о том, что в юности Руденко влюбился в девушку, личность которой неизвестна.
Но она предпочла начинающему музыканту более надежного и обеспеченного бизнесмена. Когда стали крутить первые клипы Леонида, девушка изъявила желание возобновить отношения, но получила жесткий отказ.
Затем появилась информация, что у Леонида завязался роман с российской певицей Ириной Дубцовой. Ребята познакомились на съемках романтической телепередачи и вскоре подружились. Затем они создали творческий союз, записав совместную композицию «Москва-Нева».
После презентации музыкальной композиции Леонид и Ирина с сыном Артемом улетели на отдых на Мальдивские острова. Но идиллия продолжалась, увы, недолго. Дело шло к свадьбе, но между молодыми людьми вспыхнула ссора, которая затем привела к расставанию.
Идиллия в паре Руденко — Дубцова, к сожалению, длилась недолго. Фото: соцсети
Спустя некоторое время после расставания с Ириной, Леонид признался в интервью, что все же планирует обзавестись семьей, но к будущей супруге выдвигает ряд требований, впрочем, вполне традиционных: создавать уют в загородном домике, любить и хранить верность мужу.
По неофициальной информации, в январе 2018 года Леонид и Ирина помирились после крупной ссоры и возобновили отношения. И действительно, на личной странице знаменитого диджея были выложены фото, где Леонид позирует, нежно обнимая Ирину за талию, однако датируются снимки ноябрем 2017 года.
О нынешних отношениях диджея ничего не сообщается. Сам Руденко ведет довольно тихий и спокойный образ жизни.
В этой паре было все: страсть, ссоры, примирения и сотрудничество двух творческих единиц. Фото: соцсети
Леонид Руденко сейчас
Несмотря на частые выступления и загруженный график, Леонид продолжает выпускать новые треки, которые мгновенно набирают популярность у публики. Творческому потенциалу Леонида Руденко остается только завидовать.
Как считают коллеги диджея по музыкальной кухне, желание парня достичь уровня Пола ван Дайка вскоре осуществится. А пока Леонид гастролирует по популярным клубам с выступлениями и радует поклонников новыми хитами.