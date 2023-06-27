Виртуоз электронной танцевальной музыки, покоривший сердце Ирины Дубцовой: жизнь и творчество диджея Леонида Руденко

Биография знаменитости

Леонид Руденко — известный московский диджей, покоривший европейскую сцену электронной танцевальной музыки. В самом начале карьеры парню не удалось удивить Россию своими треками.

Тогда диджей решил уехать в Европу и набраться опыта. Получив известность и признание за рубежом, музыка Леонида зазвучала и в России. Каждая композиция Руденко становилась неоспоримым хитом.

Ранее увлечение музыкой и знакомство с миром электронного искусства

Леонид Руденко родился в Москве 16 июля 1985 года. О семье звезды известно мало. Однако как-то Руденко признался в интервью, что музыкой увлекся в возрасте десяти лет.

В детстве будущий диджей слушал популярного тогда Богдана Титомира и его группу «Кар-Мэн». Также молодой человек знал весь репертуар радиостанции «Европа Плюс». Так Леонид познакомился с электронной музыкой.

Первыми любимыми коллективами Руденко стали The Chemical Brothers и The Prodigy. Вскоре музыкальные вкусы Леонида сместились с сторону нового развивающегося направления — транса. Непривычные уху синтетические звуки заворожили юношу, и он решил попробовать свои силы в этом направлении.