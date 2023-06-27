Брутальный громила по прозвищу Клубничка: чем знаменит экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов

Биография знаменитости

Один из самых харизматичных и скандальных участников главной телестройки — блогер Глеб Жемчугов. На проекте «Дом-2» поведение юноши, которому дали пикантное прозвище Клубничка, никогда не отличалось скромностью и примерностью. Он пытался закадрить первых красавиц проекта, вел себя эпатажно и запомнился зрителям с первых мгновений.

Воспитывали мать и отчим, занимался хип-хопом и мечтал переехать в Москву

Глеб Жемчугов родился 6 августа 1988 года в поселке Кавалерово, Приморский край. Своего биологического отца он не знал. Мальчика воспитывали мать и отчим. Парень вырос в обычной семье со средним достатком.

С самых юных лет будущего участника телепроекта привлекала музыка и все, что с ней связано. Глеб с упоением занимался хип-хопом, танцами, а в свободное от учебы и время подрабатывал промоутером.

У Жемчугова есть высшее образование. Будущий шоумен окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в 2010 году. К слову, на тот момент он уже был участником телестройки.

Парень прекрасно понимал, что в родных краях ему не стать известным. Когда во Владивосток приехали представители канала ТНТ, Глеб без промедления заполнил анкету и стал ждать звонка. Молодой человек верил в свою удачу.