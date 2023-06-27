Брутальный громила по прозвищу Клубничка: чем знаменит экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов

Биография знаменитости
Один из самых харизматичных и скандальных участников главной телестройки — блогер Глеб Жемчугов. На проекте «Дом-2» поведение юноши, которому дали пикантное прозвище Клубничка, никогда не отличалось скромностью и примерностью. Он пытался закадрить первых красавиц проекта, вел себя эпатажно и запомнился зрителям с первых мгновений.
Воспитывали мать и отчим, занимался хип-хопом и мечтал переехать в Москву
Глеб Жемчугов родился 6 августа 1988 года в поселке Кавалерово, Приморский край. Своего биологического отца он не знал. Мальчика воспитывали мать и отчим. Парень вырос в обычной семье со средним достатком.
С самых юных лет будущего участника телепроекта привлекала музыка и все, что с ней связано. Глеб с упоением занимался хип-хопом, танцами, а в свободное от учебы и время подрабатывал промоутером.
У Жемчугова есть высшее образование. Будущий шоумен окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в 2010 году. К слову, на тот момент он уже был участником телестройки.
Парень прекрасно понимал, что в родных краях ему не стать известным. Когда во Владивосток приехали представители канала ТНТ, Глеб без промедления заполнил анкету и стал ждать звонка. Молодой человек верил в свою удачу.
Глеб с друзьями (крайний справа). Фото: соцсети
Боролся за сердце Бушиной, а стал встречаться с Ермаковой
На скандальный проект Глеб попал в марте 2009 года. Тогда 20-летний юноша выказал симпатию самой красивой и популярной участнице телестройки Елене Бушиной. Веселый, открытый парень понравился всем, но не дерзкой брюнетке.
После нескольких неудачных свиданий с красоткой Жемчугов осознал, что Бушина видит в нем исключительно друга и об отношениях речи идти не может.
В это же время за парнем ухаживала эффектная брюнетка Рима Пенджиева, а его сердце и душа все еще страдали от неразделенной любви. Клубничка (прозвище Жемчугова) решил попытать счастье в отношениях с подругой Бушиной – красоткой Надеждой Ермаковой.
После ряда неудачных свиданий с Бушиной, Жемчугов решил приударить за ее подругой, Надеждой Ермаковой. Фото: соцсети
Измены, драки, страсть к алкоголю
В паре с Ермаковой Глеб практически с самого начала вел себя крайне грубо. Бесконечные ссоры и скандалы нередко заканчивались потасовками. Из-за пристрастия к алкоголю начались измены за пределами проекта.
Стоит отметить, что Клубничка устраивал драки не только со своей девушкой. За время пребывания Глеба на шоу он успел вступить в рукопашный бой с Андреем Чуевым, и с Олегом Майами.
Порой поступки молодого человека были настолько нелепыми и абсурдными, что даже коллектив не мог найти им оправдание. В ноябре 2011 года Глеба за его скандальное поведение выгнали из «Дома-2» за очередную драку.
Следующее возвращение Клубнички состоялось в октябре 2012 года. Тогда он пытался добиться расположения Оксаны Ряски и Варвары Третьяковой, но девушки не ответили ему взаимностью.
Попытки покорить сердце красотки Виктории Берниковой не увенчались успехом. После нескольких любовных неудач скандалист ушел с проекта, оказавшись вне зоны досягаемости телекамер.
Глеб Жемчугов и Оксана Ряска. Фото: соцсети
В 2016 году Глеб улетел на «Остров любви». Там неугомонный громила попытался строить отношения с Елизаветой Полыгаловой. Девушка не ответила взаимностью и в начале января 2017 года Жемчугов покинул реалити-шоу.
Вскоре интернет облетела новость о том, что Жемчугов влюбился в действующую участницу телепроекта Лилию Четрару. На протяжении пары месяцев Глеб общался с девушкой. Красавица отвечала взаимностью. Позднее оказалось, что девушка всего-навсего пыталась заставить ревновать своего парня Сергея Захарьяша.
В 2021 году «Дом-2» после его закрытия на ТНТ вернулся в эфир. Для трансляции новых выпусков был выбран канал «Ю». Одним из участников перезапуска телестройки вновь стал Глеб Жемчугов. Он появился в апреле в окружении других звезд шоу. В этот раз его пребывание оказалось недолгим. В октябре Клубничка покинул проект.
Сейчас Глеб занимается несколькими проектами и выступает в роли ведущего праздников. Фото: соцсети
Работа с караоке-баром и увольнение из-за алкоголя
После ухода с проекта Жемчугов был уверен, что его завалят разными интересными предложениями. Но этого не случилось. Провальное выступление парня в Comedy Баттл окончательно закрыло для него двери на канал ТНТ.
Некоторое время он сотрудничал с караоке-баром. Каждые пятницу и субботу в заведении проходила шоу-программа под названием «Караокемания с Глебом Жемчуговым».
В 2019 году шоумен сообщил поклонникам, что получил должность редактора специальных программ в проекте «На самом деле». Однако парень вновь наступил на привычные для себя «грабли» и был уволен.
После курса реабилитации Клубничка стал волонтером при Общественном совете Симферополя. Позднее Глеб устроился в медиаотдел, где начал снимать ролики о реабилитации.
Глеб Жемчугов. Фото: соцсети
Брак с Ольгой Ветер, рождение сына и эксперименты со внешностью
В 2013 году во время командировки в Китае парень познакомился с девушкой по имени Ольга Ветер. Она выступала в танцевальном шоу ночного клуба, где также работал Глеб. Их отношения развивались стремительно, и через пару месяцев после знакомства барышня сообщила молодому человеку о своей беременности. Это новость так шокировала Клубничку, что он несколько недель не вылезал из баров!
Ветер пыталась бороться с эгоистичным поведением мужа, но в итоге ее терпение закончилось. Ольга молча собрала вещи и уехала в Россию. Не прошло и недели, как Жемчугов осознал, что женитьба — единственный способ покончить с распутным образом жизни. В октябре 2014 года Ольга и Глеб сыграли свадьбу, а в марте 2015-го Ветер родила мужу сына, которого назвали Михаилом.
В июле 2015 года Клубничка вновь оказался в рамках проекта «Дом-2», но уже с женой и наследником. Пребывая на шоу, Глеб основательно взялся за свой внешний вид. Парень решился сделать липосакцию и в сентябре 2016 года отправился в косметологическую клинику. Но новые параметры фигуры недолго радовали поклонников рэпера. Сейчас Глеб вернулся к прежнему весу.
После операции Жемчугова словно подменили. Глеб начал гулять и позволять себе лишнее в общении с представительницами слабого пола. Ольга не могла спокойно смотреть на то, как ее супруг скатывается на дно. Этот брак официально был расторгнут в 2017 году.
Ольга Ветер, Глеб Жемчугов и их сын Миша. Фото: соцсети
Знакомство с Роинашвили и второй брак Жемчугова
В марте 2022 года Клубничка женился на Анастасии Роинашвили, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. Пара познакомилась на телестройке, когда Глеб оказался в числе ветеранов в перезапуске проекта. В первый раз свадьба сорвалась из-за очередных пьяных выходок Жемчугова все сорвалось.
Анастасия тоже недолго пробыла на скандальном проекте. Через пару месяцев после ухода Глеба девушка покинула проект и уехала жить к маме. Но впоследствии Роинашвили дала избраннику второй шанс, воссоединившись с ним. Бракосочетание пара отпраздновала в Севастополе.
Глеб со своей молодой избранницей Настей Роинашвили. Фото: соцсети
Глеб Жемчугов сейчас
Клубничка после ухода с телепроекта в 2021 году стал позиционировать себя в качестве ведущего праздничных мероприятий. Кроме того, мужчина — частный гость на открытиях крымских баров и прочих развлекательных заведений.
Соцсети звезды стали площадкой для видеоотчетов с работы и местом для откровений. Вместе с женой Настей Роинашвили в 2022 году он провел экскурсию по Массандровскому дворцу.
В июне 2022 года Глеб сообщил о том, что возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего. А осенью его супруга Настя рассказала, что ее муж снова сорвался. В течение нескольких недель Глеб находился в клинике.